Charles Leclerc deu a entender que havia um problema misterioso em sua Ferrari que o estava incomodando nas curvas de alta velocidade, e agora parece que o problema está relacionado a dirigibilidade do SF-25. Depois de um treino classificatório abaixo do esperado no GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1

Depois do erro na classificação, que o fez cair para o sexto lugar no grid de Silverstone, Leclerc lançou um discurso carregado de palavrões no rádio da equipe, criticando a si mesmo por seu desempenho ruim.

Depois de se acalmar e falar com a mídia, no entanto, Leclerc sugeriu que também havia um problema com o SF-25 que o estava atrapalhando ao pilotar no limite em curvas de alta velocidade, das quais Silverstone tem muitas.

"Os problemas que temos são muito específicos. Não é um problema de equilíbrio, não é um problema de aderência", disse Leclerc misteriosamente. "Não quero entrar em detalhes, mas é apenas algo muito estranho que temos de combater no carro. Especialmente quando se trata de alta velocidade, isso torna tudo ainda mais difícil. Espero que possamos resolver isso. Não posso entrar em detalhes, me desculpe".

Leclerc enfatizou que o problema só o afetou na classificação, quando ele precisa extrair o limite absoluto do carro, e não na corrida.

Ferrari SF-25, dettaglio tecnico Foto de: Roberto Chinchero

Como o problema se limita a curvas de alta velocidade, ele o teria afetado mais em Silverstone do que em um circuito de parada e arrancada como Montreal ou Mônaco, onde ele lutou pela pole. Enquanto isso, Hamilton disse que não teve dificuldades nessa ocasião, mas já teve no passado.

O chefe da equipe, Fréd Vasseur, também manteve a linha de Leclerc e se recusou a divulgar detalhes: "Ele também disse que não revelaria nada. Tenho que seguir a ordem da equipe, não vou divulgar. Pode ser consertado, mas é verdade que estamos lutando com alguma coisa."

Então, o que está por trás da curiosa limitação da Ferrari? De acordo com as informações apuradas pelo Motorsport.com, o problema está relacionado ao sistema de direção hidráulica. O mecanismo reduz o esforço necessário para girar o volante, especialmente durante curvas de alta velocidade, onde as forças G são altas.

Ela estreou na F1 na primeira metade da década de 1990 e, com o passar do tempo, os sistemas se tornaram cada vez mais refinados com o objetivo de transmitir o feedback mais natural possível ao motorista. No caso da Ferrari, o problema parece surgir quando os pilotos se esforçam muito em seções rápidas, onde as forças G laterais exercem pressão sobre o sistema.

Nos momentos em que os pilotos tentam extrair tudo o que podem do carro, essa sensação se torna crucial, e até mesmo o menor problema pode fazer diferença na confiança do piloto no carro e na suavidade de suas entradas, o que obviamente também prejudicará os tempos de volta.

Portanto, embora Leclerc tenha relutado em fornecer informações, sua descrição clara do momento exato em que o problema se manifesta se correlaciona com a explicação que o Motorsport.com encontrou, com o problema dificultando sua vida no momento em que ele é forçado a ir ao limite.

Isso também explica por que a limitação surge apenas em determinadas pistas, como Silverstone, com a desafiadora combinação Maggots-Becketts, ou no circuito de alta velocidade de Suzuka.

Nos últimos anos, a sensação transmitida pela direção hidráulica foi um problema para vários pilotos. Sebastian Vettel, em 2021, reclamou por muito tempo da falta de confiança com o Aston Martin por causa da sensação proporcionada pela direção hidráulica, e Fernando Alonso também sempre gastou muito tempo com a direção hidráulica para encontrar a sensação perfeita para seu estilo de pilotagem.

Embora não tenha dado detalhes sobre a anomalia, Leclerc disse que o problema poderia ser resolvido a curto ou médio prazo. "Temos algumas atualizações a caminho que resolverão alguns problemas específicos, que acho que nos ajudarão em alguns lugares", disse Leclerc. "Vamos tentar consertá-los. É uma pena", concluiu.

