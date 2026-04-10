ANÁLISE F1: Qual equipe se beneficiou das mudanças na largada em 2026?

Com o novo regulamento da Fórmula 1 para 2026, a largada ganhou enorme importância. As unidades de potência revisadas fornecem significativamente mais potência híbrida, mas não contam mais com o MGU-H no turbo. Como resultado, a largada tornou-se mais inconsistente e o comportamento do carro nos primeiros metros muito menos previsível.

Isso cria uma fase particularmente crítica para pilotos e equipes, em que cada décimo de segundo pode determinar posições e oportunidades de ultrapassagem. A Ferrari e a McLaren já haviam alertado sobre esses desafios antes do início da temporada e a FIA foi forçada a ajustar o procedimento.



Após as três primeiras etapas, está claro o quão diferentes são as estratégias de cada equipe ao lidar com as novas condições. Alguns pilotos estão ganhando posições de forma consistente, enquanto outros perdem terreno crucial. A análise de largada oferece, portanto, informações fascinantes sobre quem está se beneficiando dos novos regulamentos – e quem ainda tem espaço significativo para melhorias.

25 posições ganhas: Ferrari tem o melhor motor para largadas

Nas quatro primeiras corridas de 2026 (incluindo a sprint na China) todas as equipes com motor Ferrari somaram juntas 25 posições ganhas na primeira volta. Nenhum outro fabricante alcança esse número, embora a comparação seja naturalmente influenciada pelo fato de que Audi e Honda fornecem motores para apenas uma equipe cada.

A Aston Martin aparece com 14 posições ganhas na volta inicial, sendo estatisticamente o segundo melhor conjunto nas largadas – pelo menos à primeira vista. No entanto, é preciso cautela: a equipe costuma largar do fundo do grid, onde ganhar posições é mais provável e perder terreno é difícil.

*F1 2026: Mudanças de posição durante a primeira volta (motores)

Os carros com motor Mercedes vêm na sequência, com oito posições ganhas, impulsionados principalmente pelo bom desempenho das equipes clientes. Em contraste, Red Bull e Audi têm enfrentado dificuldades significativas: carros com motor Red Bull/Ford perderam 21 posições na primeira volta até agora, enquanto a Audi está com saldo negativo de 26 – apesar de equipar apenas o time de fábrica.

Melhor equipe na largada: não é a Ferrari

Surpreendentemente, nenhuma equipe com motor Ferrari lidera o ranking individual. Esse posto pertence atualmente à Williams, com um total de 18 posições ganhas na primeira volta. A Scuderia italiana vem logo atrás, com 17.

No entanto, o desempenho da Williams é, em parte, favorecido por suas posições de largada normalmente no fundo do grid. A Ferrari, por outro lado, costuma largar entre os cinco primeiros, o que torna muito mais difícil ganhar posições. Nesse contexto, o desempenho do time italiano é particularmente impressionante, prova de que a preparação intensiva para as largadas está dando resultado.

As outras duas equipes com motor Ferrari, Haas e Cadillac, somaram apenas quatro posições ganhas juntas, destacando um ponto importante: mesmo com motores idênticos, o desempenho nas largadas pode variar bastante, algo também observado entre as equipes com unidade de potência da Mercedes.

*F1 2026: Mudanças de posição durante a primeira volta (equipes)

Dificuldades nas largadas: o que clientes fazem melhor que a Mercedes?

Entre as equipes com motor da marca alemã, ironicamente é a equipe oficial que apresenta o pior desempenho nas largadas. Embora a dificuldade de se ganhar posições nas primeiras fileiras seja compreensível, perder 22 posições em apenas quatro corridas é algo notável.

Afinal, não apenas a Williams tem se destacado como equipe cliente, mas também Alpine e McLaren – mesmo largando frequentemente em posições mais altas. A Alpine ganhou dez posições na primeira volta, enquanto a McLaren somou duas. Foi especialmente marcante a excelente largada de Oscar Piastri no Japão.

Ou seja: o motor, por si só, não explica os problemas da Mercedes nas largadas. Em vez disso, o procedimento de largada – execução, acerto e consistência operacional – parece ser uma fraqueza clara no momento.

Sainz é o 'rei' das largadas e Hulkenberg sofre

Uma análise dos dados dos pilotos confirma: Carlos Sainz Jr. é atualmente o piloto mais eficiente nas largadas, com um total de 12 posições ganhas na primeira volta – média de três por corrida. Ele é seguido por Fernando Alonso (10), Charles Leclerc (9) e Lewis Hamilton (8).

Um contraste marcante aparece dentro da própria Mercedes: George Russell perdeu cinco posições na primeira volta até agora, enquanto Kimi Antonelli perdeu 17.

*F1 2026: Mudanças de posição durante a primeira volta (pilotos)

Nico Hülkenberg se destaca negativamente: o alemão perdeu 21 posições na primeira volta em apenas três corridas – e nem sequer largou na Austrália.

Também há diferenças dentro da Red Bull: enquanto a Racing Bulls geralmente consegue manter suas posições, a equipe principal vem perdendo terreno de forma significativa. Tanto Max Verstappen quanto Isack Hadjar perderam 11 posições cada na primeira volta até agora.

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