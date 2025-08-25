Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Fórmula 1 GP da Holanda

ANÁLISE F1: Qual era o único ponto fraco do carro da McLaren no início de 2025?

Apesar do domínio (quase) absoluto, a equipe de Woking tinha uma preocupação grande no início do ano com o MCL39

Jake Boxall-Legge
Jake Boxall-Legge
Publicado:
Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren

Embora a forma da McLaren no início da temporada de 2025 da Fórmula 1 tenha sido forte desde a primeira corrida, todos os pontos fracos que surgiram nos estágios iniciais do ano parecem ter sido eliminados com o desenvolvimento.

Leia também:

A equipe garantiu dobradinhas em cada uma das últimas quatro corridas, colocando 299 pontos de vantagem sobre a Ferrari no campeonato de construtores com 10 rodadas restantes. Se mantiver essa forma, poderá conquistar a coroa das equipes no GP do Azerbaijão.

O ritmo de corrida quase não foi questionado, graças ao toque leve do MCL39 com os pneus e à consistência em stints mais longos. Também ajudou o fato de suas principais equipes rivais terem sofrido flutuações de forma: Ferrari, Mercedes e Red Bull tiveram altos e baixos ao longo do ano.

Embora ambos os pilotos tenham conseguido garantir pole positions e primeiras filas com o carro, o desempenho nos treinos classificatórios tem sido sua característica mais fraca. O MCL39 não tem o mesmo desempenho que o RB21 da Red Bull, por exemplo, mas ambos os pilotos expressaram suas dificuldades em fazer com que o carro funcione como o esperado no ritmo de volta lançada.

"Acho que nos testes no Bahrein tivemos algumas preocupações, não necessariamente com a direção ou com a suspensão dianteira, mas com o fato de o carro ser muito difícil de pilotar no limite", explicou Piastri em uma entrevista exclusiva ao Motorsport.com. "Nossas corridas sempre foram muito fortes, mas nas simulações de classificação, estávamos realmente com dificuldades".

"Tínhamos muito trabalho a fazer para tentar desbloquear isso. E acho que ainda vimos alguns episódios disso ao longo do ano. No Canadá, por exemplo, em algumas outras pistas em que foi muito difícil guiar no limite, e isso provavelmente foi o que mais nos chamou a atenção, em parte porque todo o resto foi muito bom".

Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Foto de: James Sutton / Motorsport Images

No início da temporada, Lando Norris falou muito sobre isso, e o chefe da equipe Andrea Stella confirmou que a reclamação de ambos os pilotos foi uma das razões pelas quais a equipe produziu uma variante do pacote de suspensão dianteira.

Essa variante do pacote de suspensão ofereceu uma alteração no ângulo geral de caster (o ângulo entre as juntas superior e inferior da suspensão, efetivamente o alinhamento da direção), o que, por sua vez, exigiu uma alteração na inclinação do pino mestre (o ângulo entre as juntas superior e inferior da suspensão, mas visto de frente).

Ao fazer isso, há um torque de alinhamento automático associado às rodas enquanto o piloto guia, algo que oferece maior feedback. Norris, que talvez valorize mais o feedback por meio de suas mãos do que aqueles que talvez sintam o carro pela parte inferior das costas, se beneficiou disso.

Há desvantagens nisso, e o aumento do caster também aumenta o esforço de direção necessário para fazer curvas - embora isso seja menos importante quando se trata de carros de F1 e seus sistemas de direção hidráulica. Mas também é preciso estar ciente do efeito das alterações dinâmicas em outras variáveis cinemáticas; nas curvas, por exemplo, o caster não é independente da cambagem, o que pode alterar o comportamento do carro.

Mclaren MCL39 technical detail

Detalhes técnicos do Mclaren MCL39

Foto de: AG Galli

Enquanto Norris adotou esse pacote de suspensão, Piastri não o fez. Ele acha que não precisa da mudança no feedback do volante e não quis mudar a sensação do carro da mesma forma que Norris. Embora tenha sido o mais silencioso dos dois pilotos sobre o assunto, Piastri esclareceu suas ideias sobre o manuseio do MCL39 e sentiu que, ao contrário de Norris, foi capaz de atenuar suas maiores preocupações com a configuração.

"Eu realmente não tive problemas com essa sensação", disse Piastri. "Tentamos coisas diferentes com a suspensão dianteira para ver se muda muito. Mas, para mim, estou muito feliz com o que está acontecendo. Para mim, não tem sido uma grande preocupação, mas, de qualquer forma, ainda compartilhei inicialmente a mesma sensação de que o carro é muito difícil de dirigir em algumas condições".

"Acho que fizemos um trabalho muito melhor para resolver isso com a configuração e também com as minhas expectativas e para me acostumar mais com o carro. Mas não há realmente uma característica específica da qual eu não goste mais".

FITTIPALDI e Emmo Jr SEM FILTRO: Ida OUSADA à F2, Bortoleto, 'CAUSOS' e seus pilotos de F1 favoritos

Ouça o Podcast Motorsport.com com Emerson Fittipaldi e Emmo Jr: 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

In this article
Jake Boxall-Legge Fórmula 1 Lando Norris Oscar Piastri McLaren
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1 - Russell sai em defesa de Antonelli: "Ele está progredindo"
Próximo artigo F1: Red Bull tem interesse no tetracampeão da Indy Alex Palou, afirma jornal americano

Principais comentários
Jake Boxall-Legge
Mais de
Jake Boxall-Legge
F1: Como últimas novas equipes escolheram seus pilotos - e o que a Cadillac pode aprender com elas

F1: Como últimas novas equipes escolheram seus pilotos - e o que a Cadillac pode aprender com elas

Fórmula 1
F1: Como últimas novas equipes escolheram seus pilotos - e o que a Cadillac pode aprender com elas
F1: Piastri reage aos elogios de Alain Prost

F1: Piastri reage aos elogios de Alain Prost

Fórmula 1
F1: Piastri reage aos elogios de Alain Prost
F1: Como títulos de Piastri nas categorias juniores o prepararam para disputa em 2025

F1: Como títulos de Piastri nas categorias juniores o prepararam para disputa em 2025

Fórmula 1
GP da Holanda
F1: Como títulos de Piastri nas categorias juniores o prepararam para disputa em 2025
Lando Norris
Mais de
Lando Norris
F1 - Norris: 'Correr com Alonso e Hamilton ainda parece loucura'

F1 - Norris: 'Correr com Alonso e Hamilton ainda parece loucura'

Fórmula 1
GP da Holanda
F1 - Norris: 'Correr com Alonso e Hamilton ainda parece loucura'
F1: Norris abre garagem pessoal e elege carro favorito avaliado em R$15 milhões

F1: Norris abre garagem pessoal e elege carro favorito avaliado em R$15 milhões

Fórmula 1
GP da Holanda
F1: Norris abre garagem pessoal e elege carro favorito avaliado em R$15 milhões
F1 - Brown se diz despreocupado com batalha entre Norris e Piastri na McLaren: "Gostamos disso"

F1 - Brown se diz despreocupado com batalha entre Norris e Piastri na McLaren: "Gostamos disso"

Fórmula 1
F1 - Brown se diz despreocupado com batalha entre Norris e Piastri na McLaren: "Gostamos disso"
McLaren
Mais de
McLaren
"Hoje sim", gafe no pódio, 105 posições no grid e mais: As penalidades mais malucas da história da F1

"Hoje sim", gafe no pódio, 105 posições no grid e mais: As penalidades mais malucas da história da F1

Fórmula 1
"Hoje sim", gafe no pódio, 105 posições no grid e mais: As penalidades mais malucas da história da F1
F1: O que a McLaren espera trazer do MCL39 para o carro de 2026

F1: O que a McLaren espera trazer do MCL39 para o carro de 2026

Fórmula 1
GP da Hungria
F1: O que a McLaren espera trazer do MCL39 para o carro de 2026
ENTREVISTA: Andrea Stella revela segredo do sucesso da McLaren na F1

ENTREVISTA: Andrea Stella revela segredo do sucesso da McLaren na F1

Fórmula 1
ENTREVISTA: Andrea Stella revela segredo do sucesso da McLaren na F1

Últimas notícias

F1: Barrichello descarta idade como causa de má fase de Hamilton

F1: Barrichello descarta idade como causa de má fase de Hamilton

F1 Fórmula 1
GP da Holanda
F1: Barrichello descarta idade como causa de má fase de Hamilton
Porsche Cup: Matheus Comparatto recebe Matheus Ferreira a bordo do carro #118 em rodada dupla no Estoril

Porsche Cup: Matheus Comparatto recebe Matheus Ferreira a bordo do carro #118 em rodada dupla no Estoril

PCUP Porsche Cup
Porsche Cup: Matheus Comparatto recebe Matheus Ferreira a bordo do carro #118 em rodada dupla no Estoril
Porsche Cup: Chris Hahn volta a Portugal de olho na liderança do campeonato

Porsche Cup: Chris Hahn volta a Portugal de olho na liderança do campeonato

PCUP Porsche Cup
Porsche Cup: Chris Hahn volta a Portugal de olho na liderança do campeonato
MotoGP: Calendário da pré-temporada de 2026 ainda está indefinido; entenda

MotoGP: Calendário da pré-temporada de 2026 ainda está indefinido; entenda

MGP MotoGP
MotoGP: Calendário da pré-temporada de 2026 ainda está indefinido; entenda

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros