Embora a forma da McLaren no início da temporada de 2025 da Fórmula 1 tenha sido forte desde a primeira corrida, todos os pontos fracos que surgiram nos estágios iniciais do ano parecem ter sido eliminados com o desenvolvimento.

A equipe garantiu dobradinhas em cada uma das últimas quatro corridas, colocando 299 pontos de vantagem sobre a Ferrari no campeonato de construtores com 10 rodadas restantes. Se mantiver essa forma, poderá conquistar a coroa das equipes no GP do Azerbaijão.

O ritmo de corrida quase não foi questionado, graças ao toque leve do MCL39 com os pneus e à consistência em stints mais longos. Também ajudou o fato de suas principais equipes rivais terem sofrido flutuações de forma: Ferrari, Mercedes e Red Bull tiveram altos e baixos ao longo do ano.

Embora ambos os pilotos tenham conseguido garantir pole positions e primeiras filas com o carro, o desempenho nos treinos classificatórios tem sido sua característica mais fraca. O MCL39 não tem o mesmo desempenho que o RB21 da Red Bull, por exemplo, mas ambos os pilotos expressaram suas dificuldades em fazer com que o carro funcione como o esperado no ritmo de volta lançada.

"Acho que nos testes no Bahrein tivemos algumas preocupações, não necessariamente com a direção ou com a suspensão dianteira, mas com o fato de o carro ser muito difícil de pilotar no limite", explicou Piastri em uma entrevista exclusiva ao Motorsport.com. "Nossas corridas sempre foram muito fortes, mas nas simulações de classificação, estávamos realmente com dificuldades".

"Tínhamos muito trabalho a fazer para tentar desbloquear isso. E acho que ainda vimos alguns episódios disso ao longo do ano. No Canadá, por exemplo, em algumas outras pistas em que foi muito difícil guiar no limite, e isso provavelmente foi o que mais nos chamou a atenção, em parte porque todo o resto foi muito bom".

Oscar Piastri, McLaren Foto de: James Sutton / Motorsport Images

No início da temporada, Lando Norris falou muito sobre isso, e o chefe da equipe Andrea Stella confirmou que a reclamação de ambos os pilotos foi uma das razões pelas quais a equipe produziu uma variante do pacote de suspensão dianteira.

Essa variante do pacote de suspensão ofereceu uma alteração no ângulo geral de caster (o ângulo entre as juntas superior e inferior da suspensão, efetivamente o alinhamento da direção), o que, por sua vez, exigiu uma alteração na inclinação do pino mestre (o ângulo entre as juntas superior e inferior da suspensão, mas visto de frente).

Ao fazer isso, há um torque de alinhamento automático associado às rodas enquanto o piloto guia, algo que oferece maior feedback. Norris, que talvez valorize mais o feedback por meio de suas mãos do que aqueles que talvez sintam o carro pela parte inferior das costas, se beneficiou disso.

Há desvantagens nisso, e o aumento do caster também aumenta o esforço de direção necessário para fazer curvas - embora isso seja menos importante quando se trata de carros de F1 e seus sistemas de direção hidráulica. Mas também é preciso estar ciente do efeito das alterações dinâmicas em outras variáveis cinemáticas; nas curvas, por exemplo, o caster não é independente da cambagem, o que pode alterar o comportamento do carro.

Detalhes técnicos do Mclaren MCL39 Foto de: AG Galli

Enquanto Norris adotou esse pacote de suspensão, Piastri não o fez. Ele acha que não precisa da mudança no feedback do volante e não quis mudar a sensação do carro da mesma forma que Norris. Embora tenha sido o mais silencioso dos dois pilotos sobre o assunto, Piastri esclareceu suas ideias sobre o manuseio do MCL39 e sentiu que, ao contrário de Norris, foi capaz de atenuar suas maiores preocupações com a configuração.

"Eu realmente não tive problemas com essa sensação", disse Piastri. "Tentamos coisas diferentes com a suspensão dianteira para ver se muda muito. Mas, para mim, estou muito feliz com o que está acontecendo. Para mim, não tem sido uma grande preocupação, mas, de qualquer forma, ainda compartilhei inicialmente a mesma sensação de que o carro é muito difícil de dirigir em algumas condições".

"Acho que fizemos um trabalho muito melhor para resolver isso com a configuração e também com as minhas expectativas e para me acostumar mais com o carro. Mas não há realmente uma característica específica da qual eu não goste mais".

