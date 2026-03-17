Mercedes venceu todas as provas disputadas até agora. No entanto, essas vitórias não foram tão fáceis quanto os resultados podem sugerir. Após dois GPs e uma corrida sprint na temporada 2026 da Fórmula 1, venceu todas as provas disputadas até agora. No entanto, essas vitórias não foram tão fáceis quanto os resultados podem sugerir.

Nas três corridas, as 'Flechas de Prata' tiveram que se defender com unhas e dentes contra a Ferrari. Em particular, as fortes largadas permitiram que a Scuderia assumisse a liderança inicialmente em todas as ocasiões.

Até agora, porém, a Ferrari não conseguiu converter esses momentos em uma vitória, porque a Mercedes ainda possui o pacote geral mais rápido. A questão principal, portanto, é: quão perto a Ferrari está, de fato, de sua primeira vitória em um GP da temporada — e a equipe é uma verdadeira candidata na disputa pelo campeonato mundial?

Onde a Ferrari está perdendo tempo para a Mercedes

Uma análise dos dados fornece algumas pistas iniciais. Na abertura da temporada na Austrália, a Ferrari ficou 0s809 atrás da pole position da Mercedes na classificação. Em Xangai, essa diferença diminuiu para “apenas” 0s351. A principal razão está na gestão de energia: em Melbourne, esse fator desempenhou um papel muito maior, permitindo que a unidade de potência da Mercedes explorasse sua vantagem com mais força.

Nas curvas, no entanto, o Ferrari SF-26 parece estar quase no mesmo nível da Mercedes — talvez até um pouco mais rápida. Os dados setoriais da classificação na China apontam nessa direção. Grande parte do déficit de pouco mais de três décimos e meio ocorreu no setor final, com sua longa reta.

No primeiro setor da Q3, a Mercedes foi apenas 0s060 mais rápida que a Ferrari. No sinuoso segundo setor, que praticamente não contém retas, Charles Leclerc chegou a marcar o tempo mais rápido — 0s004 mais rápido que Kimi Antonelli. Somente no terceiro setor, dominado pela velocidade máxima, a Mercedes conseguiu ganhar tempo significativo.

Lá, Lewis Hamilton perdeu 0s148 para o pole Antonelli, enquanto Leclerc perdeu 0s263. Um padrão semelhante apareceu durante a corrida de domingo: a Ferrari foi competitiva no segundo setor e perdeu apenas ligeiramente no primeiro setor, mas o maior déficit surgiu novamente no terceiro setor.

Os dados de telemetria revelam claramente o problema. A Mercedes não apenas atinge uma velocidade máxima mais alta, mas também perde significativamente menos velocidade no final da reta devido ao que é conhecido como “super-clipping”. Esse fator desempenhou um papel decisivo na Austrália em particular. O super-clipping foi especialmente pronunciado lá e permitiu que a Mercedes construísse uma vantagem maior.

A falta de velocidade máxima não é o único problema da Ferrari

Reduzir o déficit exclusivamente à falta de velocidade máxima seria simplista demais — embora o desempenho do motor, sem dúvida, seja responsável pela maior parte da diferença de desempenho. Outro fator-chave parece ser a gestão dos pneus.

Já em Melbourne ficou claro que a Ferrari funcionava significativamente melhor com os pneus médios no início da corrida. Charles Leclerc conseguiu se defender de George Russell por um longo tempo, embora o uso do modo boost provavelmente também tenha contribuído e possa ter mantido Leclerc na frente artificialmente.

Ranking de ritmo de corrida – Austrália 2026 Desvantagem média em segundos por volta (ajustada para diferentes estratégias) No entanto, a segunda parte da corrida mostrou um quadro diferente. A Ferrari estava usando pneus duros que estavam 13 voltas mais novos do que os da Mercedes. De acordo com os dados, isso deveria ter gerado uma vantagem de ritmo de cerca de nove décimos por volta. Na realidade, Leclerc era apenas três centésimos de segundo por volta mais rápido que Russell. O composto duro C3, portanto, parecia funcionar significativamente menos eficazmente na Ferrari.

Na China, um padrão diferente ficou visível. A Ferrari conseguiu acompanhar a Mercedes particularmente bem no início das etapas, mas depois foi ultrapassada e acabou ficando para trás. A fase após o fim do safety car na volta 14 é especialmente interessante.

A Ferrari inicialmente conseguiu não apenas recuperar a posição de Russell na pista, mas também mantê-lo atrás por um bom tempo. Evidentemente, a Ferrari aqueceu os pneus mais rapidamente. Mas assim que Russell finalmente ultrapassou os carros da Ferrari novamente na volta 29, seguiu-se uma clara queda de desempenho.

Ranking de ritmo de corrida – China 2026 Déficit médio em segundos por volta (ajustado para diferentes estratégias) Entre a volta 14 e a volta 29, os pilotos da Ferrari registraram um tempo médio de volta de 1min37s2. Kimi Antonelli, na frente, registrou um tempo médio de volta de 1min36s9 no mesmo período — apenas três décimos mais rápido. E isso apesar do fato de que os SF-26 estavam constantemente disputando entre si e com Russell durante essa fase.

No entanto, se considerarmos o período da volta 30 à volta 56, o quadro muda drasticamente. A Mercedes registrou uma média de 1min35s8 por volta, enquanto a Ferrari conseguiu apenas 1min36s5. A diferença, portanto, aumentou repentinamente para sete décimos por volta — mesmo que as intensas disputas roda a roda já tivessem praticamente terminado naquele momento.

Mercedes pode ter vantagem na gestão dos pneus

Uma análise mais detalhada dos dados de degradação dos pneus oferece uma possível explicação. O desgaste geral dos pneus em Xangai foi relativamente baixo, tornando uma estratégia de uma única parada totalmente viável. Mesmo assim, as diferenças entre as equipes tornaram-se visíveis.

Ao longo de toda a corrida, a Mercedes perdeu em média 0s021 por volta devido à degradação dos pneus. A Ferrari, por outro lado, perdeu 0s037 por volta.

Desgaste dos pneus – China 2026 Desgaste médio dos pneus em segundos por volta (ajustado para diferentes compostos)

Após as duas primeiras corridas, um padrão potencial começa a surgir: a Mercedes aparentemente leva um pouco mais de tempo para levar os pneus à janela de operação ideal, mas consegue mantê-los lá por um tempo significativamente mais longo. Especialmente no final das etapas, a Mercedes sofre, portanto, menos degradação do que a Ferrari.

No entanto, ainda é muito cedo na temporada para uma conclusão definitiva.

A Ferrari está mais distante da ponta do que em 2025

Uma perspectiva particularmente preocupante surge ao comparar o ritmo de corrida. Na Austrália, a Ferrari — após corrigir as diferenças de estratégia — foi 0s64 por volta mais lenta que a Mercedes. Na China, a diferença foi de 0s58 por volta. Isso resulta em um déficit médio na temporada atual de 0s61 por volta.

Hierarquia de forças – média da temporada F1 2026

Déficit médio em segundos por volta

Com tal diferença, a Ferrari teria até mesmo enfrentado dificuldades para chegar ao Q3 no ano passado. No entanto, os novos regulamentos ampliaram ainda mais a diferença entre os carros no geral. Em 2025, a Ferrari era apenas o quarto carro mais rápido no grid, mas ao longo da temporada ainda estava, em média, “apenas” 0s55 por volta atrás da McLaren no ritmo de corrida.

Hierarquia de forças das equipes – média da temporada 2025

Déficit médio em segundos por volta

O déficit na qualificação também era menor naquela época. Em 2025, a Ferrari estava, em média, cerca de 0s44 atrás da equipe campeã. Na atual temporada de 2026, após apenas duas corridas, a diferença para a Mercedes já é de 0s58. Estatisticamente falando, a Ferrari está, portanto, mais distante da ponta do que estava no ano passado.

Domínio da Mercedes: Ferrari longe de disputar o título

Em outras palavras, a Mercedes parece atualmente extremamente dominante — em uma extensão não vista desde o início da era híbrida. A vantagem atual supera até mesmo o domínio da McLaren em 2025 (0s31), bem como o domínio da Red Bull em 2023 (0s57), quando Max Verstappen venceu 19 das 22 corridas.

Mesmo em 2020 — o ano do famoso sistema DAS e das 13 vitórias em 17 corridas — a Mercedes foi estatisticamente menos dominante. Naquela época, a vantagem média sobre a Red Bull era de 0s55. Um domínio comparável foi visto pela última vez entre 2014 e 2016 — novamente pela Mercedes.

Diante desses números, as chances da Ferrari na disputa pelo campeonato mundial parecem questionáveis. Uma regra geral na F1 sugere que as equipes normalmente ganham cerca de oito décimos de segundo no tempo de volta por meio do desenvolvimento ao longo de um ano, incluindo o período intertemporadas.

Aplicando essa regra à situação atual, a Ferrari está atualmente quase um ano inteiro de desenvolvimento atrás da Mercedes. Ao mesmo tempo, deve-se presumir que as 'Flechas de Prata' também continuarão aprimorando seu carro. No entanto, as taxas de desenvolvimento podem estar atualmente mais altas do que o normal, já que os novos regulamentos ainda estão em uma fase inicial.

Uma coisa é certa: a Ferrari ainda está claramente longe de ter um carro capaz de disputar vitórias com base apenas no ritmo. As boas largadas e as inúmeras disputas com a Mercedes — muitas vezes criadas artificialmente por meio do uso da bateria — podem, portanto, facilmente criar uma impressão enganosa.

A realidade no momento é clara: a Mercedes é dominante. Mais dominante do que nunca. E a Ferrari ainda tem muito trabalho pela frente.

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