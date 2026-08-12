ANÁLISE F1: Racing Bulls surpreende ao ser a melhor do pelotão intermediário

Em 2026, a Racing Bulls já superou seu melhor resultado de todos os tempos ao ocupar o quinto lugar no campeonato de construtores da Fórmula 1, mas começou a temporada cercada de muitas incertezas. Como uma das menores equipes menores da categoria, a mudança no regulamento foi um enorme teste, e a disputa acirrada pelo P6 em 2025 fez com que a equipe começasse o desenvolvimento de carro mais tarde do que vários concorrentes diretos.

Havia ainda a enorme incógnita sobre a unidade de potência desenvolvida pela Red Bull Ford Powertrains, a qual é compartilhada com a 'equipe-mãe' Red Bull Racing, além do fator estreante, ao colocar na pista Arvid Lidblad, único novato de 2026.

Pontos fortes

Ao chegar à pausa de meio de ano, a Racing Bulls se encontra no topo do pelotão intermediário com seu VCARB 03 atualizado, tendo superado a Alpine em Budapeste. A equipe anglo-italiana somou 66 pontos, encerrando a primeira metade da temporada em um inédito quinto lugar.

A temporada, porém, não começou assim. A Racing Bulls foi bem na Austrália, com pontos na estreia para Lindblad, oitavo colocado, mas, à medida que a Alpine se acertou, a equipe de Enstone abriu vantagem graças a quatro resultados consecutivos entre os sete primeiros de Pierre Gasly.

Mas uma atualização crucial no assoalho em Montreal, quinta etapa do calendário reformulado de 2026, fez a Racing Bulls dar um grande passo, transformando a equipe no competidor mais confiável do pelotão intermediário enquanto a Alpine perdia força. Desde o Canadá, pelo menos um carro da Racing Bulls chegou ao Q3 em todas as etapas, e a equipe marcou pontos com os dois carros em cinco ocasiões, com um deles fora do top 10 apenas uma vez, na Bélgica.

Um pacote sólido, graças a uma unidade de potência melhor do que o esperado, permitiu que Lawson mostrasse seu melhor, com o neozelandês em nono na classificação enquanto finalmente obtém a estabilidade de uma temporada completa na mesma equipe. Do outro lado da garagem, Lindblad impressionou do início ao fim e ficou perto de Lawson em várias ocasiões, levando a algumas disputas internas acirradas na Áustria e na Bélgica.

Arvid Lindblad, Racing Bulls Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Pontos fracos

Há pouco a relatar por aqui, já que segurar o quinto lugar é praticamente o máximo que se pode esperar da Racing Bulls. Há inclusive chance de que novas atualizações da Alpine depois da pausa virem o jogo mais uma vez, mas até igualar o sexto lugar, resultado de 2025, seria positivo.

O que a equipe terá de administrar é que seus dois pilotos levem sua rivalidade amistosa, mas ainda competitiva, ao próximo nível, tendo como pano de fundo a missão do time de treinar jovens pilotos para a Red Bull. Com Nikita Tsolov à espera de uma oportunidade, impressionando na F2, a pressão sobre Lawson e Lindblad para performar não desapareceu, com ou sem o ex-consultor Helmut Marko os supervisionando.

Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Estávamos na nossa própria disputa de campeonato no ano passado por aquele sexto lugar, e era muito importante para nós, então começamos a desenvolver o carro de 2026 um pouco tarde demais. Sentíamos que as primeiras corridas seriam um pouco difíceis. Trouxemos uma atualização muito grande para Melbourne e continuamos com novidades ao longo da temporada. Acho que o que realmente fez o carro ganhar vida foi o assoalho que levamos para Montreal", falou Alan Permane, chefe de equipe.

"A segunda parte do que realmente ajudou nossa temporada foi encontrar o ritmo de corrida. Tínhamos um carro muito bom no Canadá na classificação, mas ele não foi tão bem no domingo. Mônaco e Barcelona foi muito parecido com isso e o que Áustria e Silverstone mostraram é que corrigimos isso. É uma combinação do que foi entregue pelo túnel de vento, design e produção, e um pouco de como os rapazes estão operando o carro na pista", finalizou.

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