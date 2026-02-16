Pular para o conteúdo principal

Análise
Fórmula 1 Testes de pré-temporada no Bahrein

ANÁLISE F1: Red Bull aposta em reposicionamento da saída de ar sobre o motor para 2026

Novo regulamento permitiu que área acima da unidade de potência ficasse mais espaçosa, local escolhido pelo time de Milton Keynes para se colocar o intercooler

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Publicado:
La power unit della Red Bull

Com a abolição, no regulamento da Fórmula 1 de 2026, das trombetas de geometria variável, os novos motores a combustão liberaram muito espaço na parte superior do cabeçote, o que deu aos chefes de design a oportunidade de mudar a 'embalagem' (packaging, no original em inglês) da unidade de potência.

Leia também:

A Red Bull, assim como a Aston Martin, transferiu o intercooler ar-ar (peça que resfria o ar comprimido pelo turbo antes de entrar no motor), que nos últimos anos era montado na lateral, quase no assoalho, sob o conjunto de radiadores de água e óleo, para uma posição diretamente acima do motor V6 desenvolvido em Milton Keynes, abaixo do radiador dos sistemas auxiliares.

Trata-se de uma solução incomum, que explica a presença das duas 'orelhas' na caixa de ar quase redonda do RB22 , permitindo dutos de ligação muito curtos ao compressor, o que pode resultar em uma possível economia de peso nos componentes auxiliares, além de oferecer opções adicionais no desenvolvimento aerodinâmico.

Max Verstappen, Red Bull RB22: si noti l'apertura delle branchie per il raffreddamento dei radiatori

Max Verstappen, Red Bull RB22: observe a abertura das aberturas para o resfriamento dos radiadores

Foto de: AG Photo

Por enquanto, Pierre Waché, diretor técnico da Red Bull, optou por laterais que, na parte superior, exibem uma espécie de rampa que desce em direção ao assoalho, criando uma importante área em formato de 'garrafa de Coca-Cola', quando há o estreitamento da carroceria na parte traseira, logo atrás dos sidepods, antes da asa traseira

Já na parte inferior, não há nenhuma exagerada exploração do undercut na região abaixo da entrada dos radiadores, e é fácil prever que a Red Bull esteja destinada a uma redução significativa das formas visando a segunda semana de testes no Bahrein, podendo também liberar a área normalmente ocupada pelo trocador de calor.

A sensação é que, depois de bons resultados no shakedown de Barcelona, a equipe não quis correr riscos com o sistema de refrigeração (historicamente, um ponto fraco do time nas últimas temporadas) para verificar a resistência efetiva da unidade de potência ao calor.

O motor de Ben Hodgkinson, diretor técnico da área de unidade de potência da Red Bull, é indiscutivelmente a grande surpresa deste início de temporada, por ser confiável e, aparentemente, competitivo. Até a última quinta-feira, o motor de Milton Keynes havia percorrido 2.609 km no relatório Km/equipe, precedida apenas pelo 067/6 da Ferrari, capaz de 2.858km, ficando à frente da Mercedes, que ficou em terceiro com 2.476km. 

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Toto Wolff indicou a unidade de potência da Red Bull como referência pela capacidade de coletar mais energia ao longo da volta, conseguindo recarregar a bateria com estratégias incomuns: Max VerstappenIsack Hadjar estão aprendendo a reduzir uma marcha em relação à que seria necessário usar, justamente para aumentar a rotação do motor a combustão e “consumir” gasolina para gerar energia elétrica a ser armazenada na bateria.  

Trata-se de uma forma de condução não natural, que já colocou Max Verstappen em polêmicas que estão dominando o paddock, mas não há dúvida de que a solução desenvolvida até agora pela Red Bull está dando bons resultados. A redução de uma marcha a mais requer um controle perfeito do freio motor, através de um uso do brake by wire, sistema no qual o pedal de freio não está ligado mecanicamente às rodas traseiras e a frenagem é controlada por sistema eletrônico - o carro decide automaticamente como dividir a frenagem entre freio mecânico e regeneração elétrica.

Il cambio della Red Bull RB22

A mudança da Red Bull RB22

Foto de: AG Photo

O risco, de fato, é o de danificar a transmissão que conecta o MGU-K ao motor a combustão, causando imagináveis “estilhaços”. E também a engrenagem do câmbio é submetida a um uso intenso de marchas como a primeira, que até ontem era utilizada apenas na largada.

O RB22, portanto, ainda está em fase de laboratório e não mostrou sua verdadeira face. Quem sabe se a descobriremos no último dia da última sessão em Sakhir ou diretamente em Melbourne... 

