Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

Porsche Cup abre o campeonato de sprint com regulamento consagrado

Porsche Cup
Porsche Cup abre o campeonato de sprint com regulamento consagrado

Austin Hill fará temporada parcial da NASCAR Cup pela RCR em 2026

NASCAR Cup
Austin Hill fará temporada parcial da NASCAR Cup pela RCR em 2026

Fremax inicia sua 20ª temporada como fornecedora oficial dos discos de freio da Porsche Cup Brasil

Porsche Cup
Fremax inicia sua 20ª temporada como fornecedora oficial dos discos de freio da Porsche Cup Brasil

F1: Horner revela que troca entre Lawson e Tsunoda "não foi escolha dele"

Fórmula 1
F1: Horner revela que troca entre Lawson e Tsunoda "não foi escolha dele"

VÍDEO F1: Norris reacende polêmica e defende que Hamilton "deveria ter oito títulos"

Fórmula 1
VÍDEO F1: Norris reacende polêmica e defende que Hamilton "deveria ter oito títulos"

McLaren anuncia novo nome para academia de pilotos; veja quem é

Fórmula 1
McLaren anuncia novo nome para academia de pilotos; veja quem é

Defesa de Pedro Turra, ex-piloto acusado de homicídio doloso no DF, deixa o caso

Geral
Defesa de Pedro Turra, ex-piloto acusado de homicídio doloso no DF, deixa o caso

GUIA: MotoGP inicia temporada 2026 com mercado de pilotos insano e o retorno do Brasil ao grid

MotoGP
GP da Tailândia
GUIA: MotoGP inicia temporada 2026 com mercado de pilotos insano e o retorno do Brasil ao grid
Análise
Fórmula 1 Testes de pré-temporada do Bahrein (semana 2)

ANÁLISE F1: Red Bull apresenta mistura de ideias 'microaerodinâmicas' no RB26

O time técnico de Waché busca a carga aerodinâmica, propondo uma série de conceitos que valorizam os pequenos detalhes do carro

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Publicado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Mynt

Bitcoin e criptomoedas? Invista na Mynt.com.br, a plataforma cripto do BTG Pactual

A Red Bull também quer ser protagonista com os novos monopostos. Após três dos quatro anos de regulamento com os carros com efeito solo serem dominados por Max Verstappen, há a incógnita do que o time de Milton Keynes conseguirá fazer na temporada 2026 da Fórmula 1.

Leia também:

A dúvida não era tanto sobre a capacidade da equipe de Pierre Waché de projetar um carro competitivo, mas sim entender se a unidade de potência criada por Ben Hodgkinson seria capaz de desafiar os grandes fabricantes que têm uma grande tradição também na F1. 

A Mercedes, neste momento, é considerada a referência indiscutível, mas a Ferrari não parece estar muito longe, com a Audi mais distante e a Honda... perdida, pelo menos nesta fase inicial. 

A Red Bull Powertrains, graças à estreita parceria com a Ford, parece ter feito um trabalho incrível com o V6 DM01: também na segunda sessão de Sakhir foram recolhidos dados para quase 1.800 km.

Obviamente, não faltam os problemas de maturidade do projeto, mas a equipe liderada por Laurent Mekies está confiante de que continuará sendo uma forte concorrente entre as quatro primeiras. 

La power unit della Red Bull

A unidade de potência da Red Bull

Foto de: AG Photo

Feitas estas premissas necessárias (vale lembrar que uma fabricantes de enérgéticos também se tornou fabricantes de motores), é legítimo perguntar quais são as ambições por trás do RB22, o primeiro monoposto da Red Bull nascido após o rompimento com o designer Adrian Newey

Na fábrica de Milton Keynes, está em fase avançada de construção um túnel de vento ultramoderno que deverá permitir um importante salto de qualidade, visto que o de Bedford é o mais antigo (embora atualizado) entre os utilizados na F1.  

No entanto, apesar das dificuldades objetivas, o time liderado por Enrico Balbo produz conceitos muito interessantes desenvolvidos inicialmente no CFD (túnel de vento virtual) e depois deliberados pelo trabalho no túnel de vento. A Red Bull encerrou os testes em Sakhir em terceiro lugar, com Max Verstappen a 1s117 do Ferrari SF-26 de Charles Leclerc.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Uma enorme diferença se não fosse pelo fato de o monegasco ter usado um conjunto de pneus C4, compostos mais macios do que os C3 usados pelo holandês, que ficou a dois décimos do McLaren de Lando Norris, segundo colocado com o mesmo tipo de pneu. 

Em suma, é lógico pensar que a Red Bull 'escondeu a mão' e não quis mostrar todo o seu potencial. Assim como o Mercedes W17, o RB22 também parece um carro criado pensando na carga aerodinâmica, enquanto a McLaren e a Ferrari parecem ter sido projetadas buscando a máxima eficiência.  

O time de Waché, portanto, busca encontrar downforce em cada detalhe do carro, ciente de que os novos monopostos devem saber gerenciar a energia e que a redução da resistência ao avanço se torna uma das características importantes no desempenho. 

Seguindo este conceito, é impressionante as mais variadas soluções de microaerodinâmica que foram introduzidas no RB22. O carro é o exemplo de como pequenas alterações podem contribuir para a evolução do monoposto, tentando fazê-lo funcionar na janela correta de funcionamento dos pneus. 

Red Bull RB22: due pinne dall'Halo e profilini sul bargeboard

Red Bull RB22: duas aletas do Halo e perfis no bargeboard

Já na semana passada, pudemos apreciar os pequenos flaps que foram adicionadas à “veneziana” do bargeboard. Na imagem, porém, também se notam as duas pequenas aletas triangulares que encontraram lugar na continuação da fixação do Halo. 

Red Bull RB22: sono apparsi dei deviatori di flusso negli slot del fondo davanti alle ruote posteriori

Red Bull RB22: apareceram desviadores de fluxo nos slots da parte inferior diante das rodas traseiras

Indo mais para trás, na parte adiante das rodas traseiras, encontramos três ranhuras em direção à borda externa do assoalho com três micro-flaps dentro deles, que têm a função de orientar o fluxo para fora com o objetivo não oculto de aumentar o efeito outwash.

A imagem também mostra os instrumentos para a coleta de dados (tubos de Pitot) e, em segundo plano, o grande “mouse hole”, a abertura que tem a função de alimentar o fluxo do difusor. 

Red Bull RB22: generatori di vortice all'esterno del diffusore

Red Bull RB22: geradores de vórtice na parte externa do difusor

Falando da traseira, é interessante notar a decisão de entalhar as extremidades das aletas em cascata que, este ano, estão fixadas ao difusor, enquanto que até o ano passado faziam parte do duto de freio traseiro. A intenção é gerar vórtices que ajudem a direcionar o rastro de turbulência. 

Red Bull RB22: ci sono due micro-flap sui piloni dell'ala nascosti sotto al profilo principale

Red Bull RB22: há duas micro-abas nos pilares da asa escondidas sob o perfil principal

A última curiosidade diz respeito aos dois pilares que sustentam a asa traseira: aproveitando a largura permitida pelo regulamento nos dois suportes e na curvatura , foi possível adicionar dois pequenos perfis na borda de saída, um pouco abaixo do perfil principal da asa. É mesmo o caso de dizer que são sutilezas que é preciso procurar com uma lupa. 

RAIO-X dos testes para além da Mercedes: SITUAÇÃO da AUDI, Ferrari x RBR, bagunça no meio e... ASTON

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Ex-dono da F1 alerta para "caos e confusão" no início da temporada 2026

Principais comentários

Mais de
Franco Nugnes

Análise Técnica: Ferrari foca na eficiência em vez da carga aerodinâmica na F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada do Bahrein (semana 2)
Análise Técnica: Ferrari foca na eficiência em vez da carga aerodinâmica na F1 2026

ANÁLISE F1: Audi surpreende com inovações técnicas nos testes do Bahrein; entenda

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada do Bahrein (semana 2)
ANÁLISE F1: Audi surpreende com inovações técnicas nos testes do Bahrein; entenda

F1: Ferrari terá motor novo, pacote aerodinâmico e nova caixa de câmbio no Bahrein

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada do Bahrein (semana 2)
F1: Ferrari terá motor novo, pacote aerodinâmico e nova caixa de câmbio no Bahrein
Mais de
Max Verstappen

F1: Verstappen destaca bom desempenho em testes, mas admite que "ainda há muito trabalho para ficar mais rápido"

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada do Bahrein (semana 2)
F1: Verstappen destaca bom desempenho em testes, mas admite que "ainda há muito trabalho para ficar mais rápido"

Domenicali duvida que Verstappen irá se aposentar da F1: 'Ama a categoria mais do que qualquer um'

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada do Bahrein (semana 2)
Domenicali duvida que Verstappen irá se aposentar da F1: 'Ama a categoria mais do que qualquer um'

Vettel critica regras da F1 2026 e fala em correr Le Mans com Verstappen

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada do Bahrein (semana 2)
Vettel critica regras da F1 2026 e fala em correr Le Mans com Verstappen
Mais de
Red Bull Racing

F1: Horner revela que troca entre Lawson e Tsunoda "não foi escolha dele"

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Horner revela que troca entre Lawson e Tsunoda "não foi escolha dele"

Russell: Red Bull continua a ter o melhor uso de energia da F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada do Bahrein (semana 2)
Russell: Red Bull continua a ter o melhor uso de energia da F1

F1: Horner nega influência de Verstappen em demissão da Red Bull e aponta para Marko

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada do Bahrein (semana 2)
F1: Horner nega influência de Verstappen em demissão da Red Bull e aponta para Marko

Últimas notícias

Porsche Cup abre o campeonato de sprint com regulamento consagrado

Porsche Cup
Porsche Cup abre o campeonato de sprint com regulamento consagrado

Austin Hill fará temporada parcial da NASCAR Cup pela RCR em 2026

NASCAR Cup
Austin Hill fará temporada parcial da NASCAR Cup pela RCR em 2026

Fremax inicia sua 20ª temporada como fornecedora oficial dos discos de freio da Porsche Cup Brasil

Porsche Cup
Fremax inicia sua 20ª temporada como fornecedora oficial dos discos de freio da Porsche Cup Brasil

F1: Horner revela que troca entre Lawson e Tsunoda "não foi escolha dele"

Fórmula 1
F1: Horner revela que troca entre Lawson e Tsunoda "não foi escolha dele"