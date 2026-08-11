ANÁLISE F1: Red Bull tropeça, mas recuperação mostra lampejo de progresso

A Red Bull teve um início admirável como fabricante de unidades de potência na Fórmula 1, mas, no que diz respeito ao chassi, a equipe vem ficando para trás em relação às principais rivais desde o começo da temporada 2026.

No entanto, avanços antes da pausa de meio de ano estão garantindo para equipe uma performance mediana, em vez de uma avaliação menos satisfatória.

O lado negativo

A Red Bull começou 2026 como a quarta equipe mais rápida da F1 em Melbourne. Inicialmente, grande parte desse déficit foi atribuída ao gerenciamento de energia e à dirigibilidade ruim de seu motor, que, fora isso, era admiravelmente potente, além de largadas muito ruins.

Mas, ao longo da temporada, a Red Bull também caiu na velha armadilha de um carro difícil de ajustar, de encontrar o ponto ideal e de se manter nele, com tanto Max Verstappen quanto seu novo companheiro de equipe, Isack Hadjar, sofrendo com um monoposto imprevisível na maioria das provas.

Essas dificuldades reacenderam os rumores habituais sobre o futuro de Verstappen, o que já se tornou quase uma tradição das férias de agosto para a Red Bull. A melhor maneira de dissipar essas dúvidas é simplesmente produzir um carro competitivo.

Isso ainda pode acontecer, mas no campeonato o dano já está feito, com a Red Bull agora destinada a permanecer em quarto lugar, enquanto Verstappen ocupa a sexta posição.

O que não está ajudando a Red Bull é que seu motor de combustão interna foi considerado a referência no grid, impedindo efetivamente a Red Bull Ford Powertrains de fazer atualizações nele.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

O lado positivo

A boa notícia é que a Red Bull vem dando grandes passos, mesmo que o comportamento do carro nem sempre seja o ideal.

Depois de estar mais de um segundo atrás na Austrália, a equipe de Milton Keynes vem implementando um grande número de atualizações no RB22, o que permitiu a Verstappen conquistar quatro pódios, incluindo três nas últimas quatro corridas.

Se a Red Bull será capaz de manter esse ritmo de desenvolvimento ou não, isso é outra questão.

Outro ponto positivo é o desempenho do segundo carro da Red Bull, que historicamente tem sido um ponto fraco para a equipe. Hadjar tem se saído bem em sua primeira temporada na equipe principal da marca de bebidas energéticas, mantendo-se próximo de Verstappen na classificação e tornando-se um piloto confiável entre os seis primeiros colocados.

Foto: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

O que estão dizendo

Laurent Mekies, chefe de equipe, disse: “Não contem comigo para dizer que estamos satisfeitos, porque não estamos. Não ficaremos satisfeitos até voltarmos a ter um carro de corrida com ritmo para vencer por mérito próprio".



“Em algum momento, precisaremos tomar uma decisão sobre o equilíbrio entre este ano e o próximo, e espero que isso aconteça mais cedo do que no ano passado".

"Fizemos um enorme trabalho de desenvolvimento no carro para tentar corrigir o mais rápido possível o grande déficit que tínhamos inicialmente, e provavelmente é difícil imaginar que continuaremos nesse ritmo, mas, mesmo assim, precisamos ver qual é a melhor maneira de tentar recuperar esses últimos três décimos".

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