Muitos consideram Adrian Newey apenas um aerodinamicista, mas ele também é um engenheiro que cuida com grande atenção da mecânica. Tivemos o exemplo disso ao observar as primeiras imagens do AMR26 que chegou quinta-feira (29) a Barcelona para os testes de pré-temporada da Fórmula 1: o carro Aston Martin é interessante em muitos detalhes diferentes, mas chamou muita atenção pelas escolhas drásticas feitas nas suspensões e que foram inspiradas no RB19, monoposto de 2023 da Red Bull.

O modelo, ainda na versão preto carbono, se apresentou com o esquema push rod dianteiro e traseiro. Na frente, a AMR26 oferece um sistema multilink com o braço traseiro que não só se inclina muito para baixo, mas também é bastante aberto. E, enquanto McLaren e Red Bull abandonaram a direção atrás do triângulo inferior, Adrian decidiu, como a Ferrari, apostar nessa solução, mesmo que seja um pouco mais pesada, mas que pode trazer vantagens aerodinâmicas.

Lance Stroll, Aston Martin Foto di: Aston Martin Racing

Mas a atenção de todos se concentrou na suspensão traseira: a Aston Martin, acostumada a usar a traseira da Mercedes (câmbio e suspensões), foi obrigada, no entanto, a fabricar por conta própria tanto a caixa de transmissão quanto outros mecanismos, tendo passado a usar a unidade de potência fornecida exclusivamente pela Honda. Newey, portanto, não perdeu a oportunidade de projetar uma suspensão que imediatamente chamou muita atenção.

Aston Martin AMR26 Foto di: Aston Martin

Por razões aerodinâmicas, ele elevou o braço traseiro do triângulo superior da suspensão, conectando-o ao pilar que sustenta a asa traseira. Trata-se de uma escolha extrema que submete o conjunto pilar-braços oscilantes a esforços combinados muito elevados, mas sem comprometer a segurança. Newey já havia experimentado esse conceito, à sua maneira, na Red Bull com o RB19.

Ecco la sospensione posteriore della Red Bull RB19 del 2023 che ha ispirato Newey per la AMR26 Foto di: Uncredited

Em 2023, de fato, não havia os dois suportes, mas o monopilar em carbono era sustentado por um “pequeno anel”, por baixo do qual passava o escapamento único, que tinha uma estrutura reticulada projetada especificamente para suportar as maiores tensões.

Graças a essa escolha de design, a caixa de câmbio da Red Bull era muito estreita e tinha uma linha de cintura mais baixa, pois o suporte da asa e os pontos de fixação da suspensão eram presos a duas quilhas de perfil elevado. No Aston, o conceito foi levado ainda mais longe, e será interessante ver como a implementação de Adrian foi concebida no AMR26.

Historicamente, também é preciso lembrar outro precedente além do RB19 que não pode ser atribuído a Adrian Newey: referimo-nos ao Williams FW33 de 2013, feita por Sam Michael, Ed Wood e John Tomlinson. E no carro de Grove havia apenas um ponto de fixação dos dois braços de um triângulo curiosamente invertido.

O esquema da suspensão traseira da Aston Martin agora apresenta o triângulo superior muito elevado com a haste de sustentação do push rod um pouco mais à frente e o triângulo inferior ainda mais deslocado em uma “cascata” dos elementos que permite usar os braços com uma função aerodinâmica, liberando a área ao lado da transmissão para tornar o difusor mais eficiente.

Além disso, a Aston Martin parece pensada para operar com um ângulo de Rake bastante acentuado, em função das liberdades permitidas por este regulamento.

Causos com GALVÃO, REGI, EVERALDO MARQUES, BURTI e cia: ALFREDO BOKEL diz TUDO dos jornalistas da F1

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!