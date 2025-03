ANÁLISE F1: Telemetria de Lawson justifica decisão da Red Bull?

Apenas três meses se passaram desde que a Red Bull anunciou Liam Lawson como o novo companheiro de equipe de Max Verstappen. E, no entanto, depois de apenas duas etapas da Fórmula 1, a passagem do piloto neozelandês pela equipe de Milton Keynes já chegou ao fim, porque pela manhã de quinta-feira (27) a escuderia taurina confirmou mais uma mudança.

Lawson dará um passo atrás ao retornar à Racing Bulls, enquanto Yuki Tsunoda será o único a subir para a equipe principal, que enfrentará o desafio que será o divisor de águas de sua carreira.

Uma mudança em que também há um sutil fio de ironia, pois há apenas três meses Lawson era preferido ao japonês não apenas por sua força mental, mas também pelo potencial visto nos dois pilotos.

No curto período em Faenza, Lawson mostrou que estava próximo do japonês em termos de desempenho, apesar de ter apenas onze corridas em seu currículo, em comparação com as quatro temporadas completadas por Tsunoda. A Red Bull viu mais potencial no neozelandês, na esperança de que ele pudesse ser uma solução de médio a longo prazo.

Liam Lawson, Red Bull Racing Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Três meses depois, no entanto, a situação se inverteu, mas os cenários são totalmente diferentes. A aposta não valeu a pena, e a escuderia taurina recorreu a mais uma mudança com menos expectativas.

Tanto antes do início do campeonato mundial quanto depois do GP da Austrália, a direção da Red Bull garantiu que Lawson teria tempo para se adaptar enquanto esperava vê-lo em pistas que ele já conhecia. No entanto, sua passagem terminou antes mesmo de ele chegar a uma pista com a qual estava familiarizado. O que mudou nesse meio tempo?

Onde Verstappen brilha, Lawson tem dificuldades

Após as duas primeiras corridas, Helmut Marko, polêmico consultor da Red Bull, descreveu Lawson como um lutador teimoso, paradoxalmente o que deveria ter sido seu ponto forte, juntamente com sua adaptabilidade.

Mas o que mais pesou foi a análise dos dados e a falta de progresso acentuado, em um estágio em que a Red Bull sente que não pode se dar ao luxo de perder tempo e pontos.

Liam Lawson, Red Bull Racing Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Tempo, o mesmo que Lawson exigiu no final do GP da China, ciente de que seu assento já estava em risco, mas também de que não foi um começo sem problemas. Nos testes, ele foi prejudicado por um vazamento hidráulico, enquanto na Austrália ele perdeu uma sessão inteira de treinos livres devido a uma falha na unidade de potência.

Isso claramente não explica as dificuldades do neozelandês, mas adiciona mais combustível ao fogo. Um piloto com pouca experiência precisa correr continuamente. Se acrescentarmos o fato de que o RB21 provou ser um carro difícil de dominar, o cenário se torna ainda mais complicado, dando uma visão mais clara de suas dificuldades.

A análise dos dados do primeiro fim de semana em Melbourne revelou imediatamente um elemento-chave, descoberto mais tarde na China, ou seja, o quanto não era apenas o desempenho puro que estava faltando, mas também a facilidade de se obter um tempo.

Embora seja verdade que Lawson tenha perdido o TL3, na classificação todas as limitações e suas dificuldades em pilotar o RB21 ficaram evidentes.

Comparação de telemetria Lawson - Verstappen Austrália Foto de: Gianluca D'Alessandro

Para evitar a eliminação, o neozelandês já estava buscando o limite no Q1, mas suas referências foram piores do que as registradas por um Verstappen ainda longe de seu potencial máximo.

Isso foi visto nas seções lentas, como a Curva 3 ou a Curva 11, onde é crucial trazer velocidade na entrada após uma frenagem violenta, mas também nas seções de média e alta velocidade, como a Curva 6 e a sequência 9/10.

Lacunas que se tornaram ainda maiores quando Max foi para o limite no Q3. Por mais que a pista tenha melhorado, em certas curvas, como as curvas 1, 6 e 10, a diferença entre os dois chegou a mais de 10 km/h.

Lawson no limite

No entanto, o problema não se limita ao desempenho, mas também à dificuldade que Liam teve para fazer uma volta sem manchar, confirmando não apenas a dificuldade de dominar o RB21, apesar das sessões de intertemporadas, mas também o quanto o próprio piloto estava "exagerando" na tentativa de encontrar tempo.

Liam Lawson, Red Bull Racing Foto de: Red Bull Content Pool

Na verdade, sua última volta de classificação na Austrália, aquela que foi tomada como referência, já que ele estava realmente melhorando, não foi completada por causa de dois erros: uma mancha na curva 10 e um travamento na penúltima curva.

Esse foi um tema que também se repetiu no quali sprint da China, onde, mais uma vez, ele não conseguiu baixar seu tempo de volta devido a um erro na entrada da Curva 9, onde acelerou demais e acabou passando por cima da zebra.

Não é de surpreender que, no dia seguinte, embora tenha registrado velocidades mínimas mais altas na mesma seção, tenha sofrido com a tração na saída devido a uma configuração menos que perfeita.

Das três sessões de classificação realizadas com a Red Bull, em duas ele não conseguiu melhorar sua tentativa final, justamente por causa de erros que confirmaram o quanto ele já estava no limite.

Somente em uma sessão de classificação, a válida para a corrida na China, Lawson baixou seu tempo na tentativa final, mas as referências contra Verstappen não funcionaram a seu favor.

Comparação de telemetria Lawson - Verstappen Q3 China Foto de: Gianluca D'Alessandro

Se na Austrália Liam teve dificuldades em seções lentas e de baixa velocidade, em Xangai os cenários mudaram um pouco, mas sempre com uma coisa em comum: a dificuldade de colocar o carro nas curvas. Isso pode ser visto, por exemplo, na subida para a Curva 1 e na mudança de direção na Curva 2/3, onde a diferença chega a cerca de 15 km/h.

Onde não há tanto trabalho de ângulo do volante a ser feito, como nas áreas de alta velocidade das curvas 7 e 8, Lawson conseguiu mostrar boas referências. No entanto, assim que o desafio passa a ser atacar e empurrar, a diferença com Verstappen aumenta.

Não é nenhum mistério que o holandês faz de uma dianteira precisa um dos elementos essenciais de seu estilo, mas sua habilidade também está em ir além dos problemas em determinadas circunstâncias e ainda conseguir trazer muita velocidade para as curvas.

Lawson parecia ter mais dificuldades desde o início, sofrendo mais do que seu companheiro de equipe com a instabilidade do RB21 em áreas onde Max, ao contrário, faz a diferença.

O problema, portanto, se estende a três pontos-chave: a falta de progresso, a distância até a liderança e as dificuldades de gerenciar um carro agressivo. Alguns dos erros também parecem ser ditados pelo desejo de ir mais longe, mas têm o efeito oposto.

Após o GP da China, Lawson pediu tempo. Esse não foi o caso, e a Red Bull optou por outra mudança na corrida, apostando em quem havia descartado há apenas alguns meses, desesperada para encontrar uma solução imediata para um problema muito mais amplo.

