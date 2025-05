Em um evento de luxo realizado em Miami, a equipe Cadillac de Fórmula 1 revelou o logotipo da equipe no verdadeiro estilo americano diante de um grande grupo de convidados, incluindo a alta administração da equipe, patrocinadores em potencial e muitos VIPs. Por trás dessa fachada atraente, há um projeto que está tomando forma em uma verdadeira corrida contra o tempo.

Mais de dois anos se passaram desde que a equipe Andretti Global se candidatou oficialmente para entrar na F1 e muita coisa já aconteceu. Os eventos que levaram à entrada da General Motors (que usará a marca Cadillac) na F1 foram espinhosos, chegando ao ponto de envolver o Congresso dos EUA e, nesse clima, investidores foram forçados a colocar o programa em espera, uma longa espera que terminou em 7 de março, data em que o sinal verde foi oficialmente dado.

Os patrocinadores do programa, Mark Walter e Dan Towriss, expuseram-se anteriormente ao assumir o custo de montar e equipar as instalações da equipe em Silverstone, onde serão realizadas as atividades de engenharia dos monopostos, sem uma entrada adequada. Agora que a Cadillac está oficialmente no páreo, a equipe tem visto níveis frenéticos de atividade para se preparar para 2026.

Agora, há rumores no paddock de que, para economizar tempo, os gerentes de projeto estão considerando recorrer fortemente a fornecedores externos. A parceria com a Ferrari garantirá não apenas o fornecimento da unidade de potência, mas também da caixa de câmbio e da suspensão traseira, enquanto o desenvolvimento aerodinâmico já começou no túnel de vento da Toyota em Colônia, na Alemanha.

Os rumores de uma parceria com a Dallara, em relação a uma colaboração para a construção do chassi, são persistentes, mas durante o fim de semana em Miami foi revelado que a equipe já construiu uma carroceria usada para testes de colisão, os quais teriam sido aprovados, mas com um chassi bem acima da meta de peso estabelecida pelos engenheiros. Isso não deve ser uma grande surpresa, pois todas as equipes estão lutando contra o agressivo limite de peso de 2026.

De acordo com fontes próximas à equipe, o organograma final do time exige cerca de 600 funcionários, e aproximadamente metade está atualmente ligado ao operacional (sob a liderança do diretor técnico Nick Chester) devido, em parte, à licença de jardinagem que várias figuras de outras equipes estão cumprindo.

Pat Symonds, consultor executivo de engenharia da Cadillac Formula 1 Team e Graeme Lowdon, diretor de equipe da Cadillac Formula 1 Team Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Paralelamente, o projeto da unidade de potência que está programado para estrear em 2029 também foi iniciado. Nesse caso, todo o trabalho está sendo feito nos Estados Unidos, na sede de Charlotte, que abriga os programas de automobilismo da GM. O trabalho começou com a criação de uma unidade de cilindro único, o primeiro passo para um V6 que deve estar pronto em setembro.

O enorme investimento necessário para o projeto não pode correr o risco de ser jogado fora por novas decisões da FIA em relação à futura direção da unidade de potência da F1, razão pela qual o trabalho continuou em um ritmo reduzido nos últimos meses. Agora, as dúvidas parecem ter sido dissipadas, o que também é confirmado por um grande pedido de bancadas de teste encomendado à empresa austríaca especializada AVL.

O investimento e o trabalho de projeto terão que obedecer aos limites orçamentários impostos pelos regulamentos da unidade de potência. Nos primeiros três anos, o gasto máximo está definido em US$ 210 milhões (R$1,1 bilhão), que serão alinhados com os outros fabricantes de motores a partir do primeiro ano de operação na pista.

Embora não seja considerado um dos tópicos mais urgentes, apesar do interesse generalizado, as consultas sobre o mercado de pilotos já começaram na Cadillac. Os movimentos iniciais mostram como a equipe está considerando candidatos experientes e está se tornando cada vez mais provável que a equipe iniciante queira evitar pilotos novatos. Por esse motivo, a candidatura inicial de Colton Herta fracassou, com o californiano tendo que esperar até o final do campeonato da Fórmula Indy, no final de agosto, para ter certeza de que poderá obter uma superlicença.

Muito se falou em Miami sobre Sergio Pérez, com rumores de que o mexicano estaria presente no evento de sábado à noite da Cadillac. O único piloto realmente presente no evento foi Mick Schumacher, que está esperando uma oportunidade, mas Perez ainda permanece na lista. Além de Pérez, a lista do chefe da equipe Graeme Lowdon inclui Zhou Guanyu, Valtteri Bottas e Felipe Drugovich, que, embora nunca tenha competido em um GP, acredita-se que seja um piloto com bom conhecimento do mundo da F1 após anos como reserva da Aston Martin.

