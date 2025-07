Enquanto a batalha dentro da McLaren pelo título de pilotos esquenta, estes são os três principais pontos que permitiram Oscar Piastri derrotar Lando Norris em um GP da Bélgica de Fórmula 1 muito disputado.

A bravura de Piastri na Eau Rouge

O principal ponto de virada da corrida foi, obviamente, a largada após quatro voltas atrás do safety car, com Piastri perdendo pouco tempo para passar Norris na reta Kemmel.

O fator mais claro por trás da ultrapassagem de Piastri foi um erro visível de Norris na saída de La Source, permitindo que o australiano se aproximasse em direção a Eau Rouge e Raidillon. Em uma demonstração de bravura calculada, Oscar ficou ao lado de Lando durante a combinação de curvas de Spa e depois conseguiu passar com facilidade na reta Kemmel.

"Eu sabia que a primeira volta seria provavelmente a minha melhor chance de vencer a corrida", disse Piastri. "Fiz uma boa ultrapassagem na curva 1 e tentei ser o mais corajoso possível na Eau Rouge e consegui ficar bem próximo".

"Eu sabia que deveria levantar um pouco menos [o pé do acelerador] do que Lando e tentar mantê-lo na pista. Fiquei um pouco animado na subida da colina, mas consegui manter o ritmo. Eu estava pensando nisso há algum tempo. Quando assisti ao vídeo onboard [câmera do carro], não parecia tão assustador quanto parecia no carro. Eu sabia que tinha que me empenhar muito para conseguir fazer isso".

Na verdade, as sementes para a ultrapassagem de Piastri foram plantadas muito antes, no trecho entre Stavelot e Blanchimont. Enquanto Norris ditava o ponto de reinício, Piastri imediatamente se aproximou do companheiro de equipe para começar a pressionar, praticamente anulando a vantagem de Norris de uma largada sem problemas.

E, embora Piastri não tivesse permissão para ultrapassar até a linha de chegada, ele nunca ficou a mais de dois carros de distância para pressionar Norris a cometer um erro na Curva 1, dando uma passada por dentro antes de recuar.

Na verdade, Piastri estava tão próximo de Norris na saída da Curva 1 que a telemetria mostra que ele aumentou estrategicamente para 75% do acelerador antes de entrar na Eau Rouge. Ficar muito perto antes da subida para Raidillon teria forçado Piastri a levantar mais significativamente no meio da Eau Rouge, enquanto agora ele criou espaço suficiente para explorar totalmente o impulso.

Como o chefe da equipe, Andrea Stella, destacou: "Acho que a ultrapassagem aconteceu porque é muito difícil para o carro que lidera o pelotão chegar primeiro na Curva 5. Não é impossível, mas é preciso ter uma vantagem decente ao cruzar a linha de chegada, o que não era o caso de Lando já na largada. Lando não se ajudou ao não ter uma grande diferença na linha de chegada".

Norris, por sua vez, também achava que Piastri o teria ultrapassado de qualquer maneira. "Eu não fiz a melhor curva 1, então é difícil saber o quanto isso influenciou. Ao mesmo tempo, Oscar me ultrapassou com muita facilidade. Portanto, mesmo que eu tivesse feito uma curva 1 melhor, a corrida dele e o vácuo [adquirido por ele] provavelmente fariam ele ter me ultrapassado", disse ele.

Norris questionou o motivo de ter ficado sem bateria quando Piastri o ultrapassou, e seu engenheiro informou que ele havia descarregado a bateria na largada, e não que havia algum problema específico que o tivesse prejudicado.

"Quando se trata do uso da bateria, na relargada, eu entendo que houve uma pequena anomalia, que na verdade aconteceu em ambos os lados", explicou Stella. "Portanto, nada que devesse ter penalizado Lando em particular em comparação com Oscar. Ainda estamos verificando os dados, mas esse é o feedback inicial que recebi".

"Tchau, Oscar" depois do pitstop ruim

Ao sair na frente, Piastri fez um grande favor a si mesmo, pois o ponto de transição dos pneus de chuva intermediários para os slicks logo se aproximou em uma pista seca. Como o primeiro piloto na fila, Piastri recebeu prioridade sobre sua decisão de ir para os boxes.

Antecipando o crossover, Piastri e seu engenheiro de corrida já estavam discutindo uma parada no caso de um safety car, o que significava que as equipes precisavam pensar algumas voltas à frente. E depois que Lewis Hamilton foi o primeiro a trocar para pneus médios na 11ª volta e imediatamente estabeleceu o segundo e o terceiro setores mais rápidos, foi fácil para o australiano tomar a decisão de usar pneus slicks também.

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren Foto de: Peter Fox / Getty Images

Norris e seu engenheiro estavam fazendo um exercício semelhante, e tinham a opção de fazer uma parada dupla ou ficar de fora para irem uma volta depois. Nenhuma das opções era particularmente atraente, mas esse foi o preço que ele pagou por ter sido ultrapassado por seu companheiro de equipe.

"Preciso perguntar à equipe. É difícil, porque você vai perder um bom tempo fazendo [a parada dupla] também", avaliou Norris em retrospectiva. "Considerando que o pneu slick já estava muito melhor naquele momento, acho que, se analisarmos a situação, provavelmente teríamos nos arrependido um pouco por termos ficado tanto tempo fora".

"Acho que havia indícios suficientes de que deveríamos ter saído mais cedo, mas ninguém saiu tão cedo. Foi apenas o Lewis que se posicionou uma volta antes de nós. Foi mais doloroso para mim o fato de o Oscar ter conseguido uma boa volta. Eu tive que dar uma volta a mais. A vida é assim mesmo".

Norris não foi ajudado por uma parada ruim por um problema na troca do pneu dianteiro esquerdo, que deu a Piastri uma vantagem de oito segundos no momento em que ele retornou. Assistindo ao pitstop na sala antes da cerimônia do pódio, Norris suspirou e disse "Tchau, Oscar".

Alain Prost dos tempos modernos?

Mas Norris deu a si mesmo meia chance ao colocar os pneus duros, em comparação com os pneus médios de Piastri. Com a Pirelli impondo uma diferença entre os compostos, o pneu médio de Piastri era o C3, muito mais macio, em comparação com o C1, duro, de Norris.

O C1 havia sido amplamente ignorado por todas as equipes até a corrida, o que significa que havia muito menos dados sobre ele. Mas, naquele momento, uma volta de mais de 30 voltas com um único conjunto de pneus médios parecia ambiciosa, pois não havia garantia de que Piastri conseguiria chegar ao final sem parar novamente. Essa decisão foi ditada pelo pedido de Norris por pneus duros.

"Para mim, o pneu médio era o mais seguro naquele momento", disse Piastri. "Mas eu tinha o mesmo plano [de usar pneus duros] se fosse ficar em segundo. Eu sabia que essa seria uma decisão provável para ele. Eu me senti bem com os médios por cerca de cinco voltas e, quando vi que os duros do carro de Lando não eram piores do que os médios, fiquei um pouco nervoso, considerando que tínhamos quase 25 voltas pela frente naquele momento".

Na verdade, Norris não escolheu conscientemente os pneus duros para criar uma diferença em relação ao seu companheiro de equipe, pois essa foi uma decisão tomada no pitwall. "Will [Joseph, engenheiro de corrida de Norris] disse: eu quero o pneu duro? E eu disse que sim. Foi só isso. Para ser sincero, eu nem sabia que Oscar estava no médio", admitiu. "Isso não influenciou minha decisão. Achei que o pneu duro seria um pneu um pouco melhor até o final".

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren Foto de: Andy Hone / LAT Images via Getty Images

Com pneus muito mais lentos, Norris estava se esforçando para diminuir a diferença de oito segundos, que chegou a cair gradualmente, mas também alarmou seu próprio engenheiro de corrida. "Então, Lando, esses pneus estão ficando complicados. Precisa manter o foco. Não force tanto a frenagem como temos feito. Você é naturalmente mais rápido", Joseph o tranquilizou, e Norris não precisou ultrapassar o limite térmico do pneu para reduzir o déficit em relação a Piastri.

Depois de seis voltas, Piastri disse que seria "difícil chegar ao final", mas como ele manteve a temperatura das rodas traseiras sob controle, a degradação foi melhor do que o esperado. Ele explicou: "Tive de ser um pouco cuidadoso, mas no final o carro aguentou muito melhor do que eu temia. Tive que controlar um pouco, mas nada de especial".

Piastri pode até achar que não precisou fazer nada fora do comum, mas, de uma perspectiva externa, ele de fato fez. Desde sua segunda volta em velocidade máxima de corrida com pneus slicks na volta 16 até a penúltima volta, Piastri demonstrou um nível notável de consistência.

Ele reduziu gradualmente seu tempo de volta para 1m46s e o manteve assim por mais de 20 voltas metronômicas, nunca se desviando por mais de três décimos, como um Alain Prost dos tempos modernos. Perto do final, ele aumentou seu ritmo por três voltas em resposta a Norris, sabendo que seu pneu médio estaria bom até o final.

Sem arrependimentos para Norris

Os gráficos de voltas de Norris mostram um quadro diferente, em grande parte ditado pelo fato de que, ao contrário de Piastri, ele teve que forçar em vez de economizar. A partir da volta 24, Norris foi de dois a três décimos mais rápido, em média, o que o teria colocado atrás de Piastri nos estágios finais. Mas três erros, que lhe custaram mais de um segundo cada, acabaram com essas chances, pois ele cruzou a linha de chegada com 3,4s de atraso.

Na volta 26, Norris se soltou ao entrar em Pouhon, e a correção subsequente o levou para a área de escape. Na 34ª volta, ele travou a dianteira direita na Curva 1 e saiu da pista na mesma curva na 43ª volta. Apontar esses três erros talvez seja uma forma de crítica, dadas as condições de baixa aderência, mas também contrasta com a execução impecável de Piastri no dia da corrida.

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren Foto de: Andy Hone / LAT Images via Getty Images

"Lando teve alguns travamentos na curva 1 e também um pouco de sobreviragem na curva 9, o que lhe custou tempo. Acho que isso, no geral, nos impediu de ter uma batalha interessante, possivelmente, no final", reconheceu Stella. "Mas, para ser justo, até mesmo Oscar perdeu um pouco de tempo algumas vezes na Curva 1. É muito difícil quando você força tanto nessas condições".

"Mas a qualidade da pilotagem do Oscar foi muito, muito, muito boa. Neste fim de semana, a única imprecisão foi na classificação, quando suas voltas não foram perfeitas. Há muito, muito pouca diferença entre nossos dois pilotos, e isso se deve ao fato de dois pilotos estarem correndo em um nível muito, muito alto".

"Temos sorte na McLaren de ter dois pilotos que, merecidamente, estão lutando pelo campeonato mundial. Acho que a diferença será feita pela exatidão, pela precisão e pela qualidade da execução".

Norris não se arrependeu da forma como abordou a corrida e tentou alcançar seu companheiro de equipe, que agora o lidera por 16 pontos na classificação.

"É 'deveria, faria, poderia', então não vou fazer isso... Oscar mereceu", admitiu. "Oscar se empenhou um pouco mais na Eau Rouge e teve um vácuo e conseguiu a corrida. Não havia mais nada que eu pudesse fazer depois disso".

"Nas últimas voltas, eu tinha a vantagem em termos de aderência, mas não foi um bom pitstop e acho que perdi oito ou nove segundos só por ser o segundo carro a entrar no box. Pegar o Oscar com essa diferença é um feito e tanto. Fiz uma boa tentativa, mas não cheguei perto o suficiente", concluiu.

