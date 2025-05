Max Verstappen assumiu a liderança do GP da Emilia Romagna de Fórmula 1 com uma ultrapassagem por fora de Oscar Piastri. O CEO da McLaren, Zak Brown, considerou o movimento "uma grande jogada", mas o que os dados e a telemetria dizem sobre a manobra bem-sucedida de Verstappen?



Embora o piloto da Red Bull tenha tido uma largada relativamente ruim, com até mesmo George Russell passando-o momentaneamente, Max Verstappen lançou as bases para sua quarta vitória consecutiva na primeira chicane quando, no final da Curva 3, assumiu a liderança para não sair da ponta até a bandeirada final.

"Em um determinado momento, eu estava em terceiro na reta. É claro que isso não era o ideal, mas então eu freei um pouco mais tarde do que todos os outros!". Verstappen riu quando olhou para trás e viu sua própria ultrapassagem.

Ele ultrapassou Piastri na entrada da chicane Tamburello para contornar a parte externa do carro da McLaren, abrindo caminho para uma liderança que Verstappen nunca mais perdeu.

Então, quais são os dados por trás disso?

Posicionamento do carro de Verstappen: não dando chance a Norris e Russell

É mais fácil falar do que fazer. A manobra de Verstappen, na realidade, foi muito mais complexa do que suas palavras sugerem.

O tetracampeão enfatizou que era crucial permanecer no traçado de corrida, que era mais aderente e menos acidentada do que a linha interna. Foi o primeiro passo em sua tentativa bem-sucedida e, curiosamente, espelha outra manobra de ultrapassagem memorável de Verstappen durante uma primeira volta: México 2021.

Naquela ocasião, Verstappen também estava do lado de fora, pois aproveitou a aderência extra no traçado de corrida e conseguiu frear mais tarde do que Valtteri Bottas e, o mais importante, de que seu rival direto pelo título, Lewis Hamilton.

Em Ímola, Russell concluiu após a corrida que Piastri simplesmente deixou a 'porta aberta' do lado de fora. Isso é verdade, mas conta apenas uma parte da história.

A outra parte é como Verstappen posicionou seu carro, já que o atual campeão fez isso de forma inteligente. Depois da largada lenta, ele imediatamente olhou para a direita e para a esquerda em seus espelhos retrovisores para ver onde estavam Russell e Lando Norris .

Verstappen posicionou o carro de forma que Russell não pudesse cruzar, garantindo que o piloto da Mercedes não pudesse bloquear a linha externa para o holandês. Ao mesmo tempo, ele deixou um espaço de pouco menos de um carro no lado direito da pista, impedindo que Norris mergulhasse nesse espaço.

Dessa forma, Verstappen manteve o controle de sua própria linha de corrida e manteve a linha externa - essencialmente a linha de corrida ideal - inteiramente para si, permitindo que ele iniciasse sua manobra de frenagem tardia.

Os números estão de acordo com as palavras de Piastri: uma diferença de 10 metros

Com relação a essa manobra de frenagem tardia, as velocidades máximas que Verstappen e Piastri atingiram no final da reta foram praticamente idênticas. O piloto da Red Bull atingiu 289 km/h durante a fase de aceleração após a largada, enquanto o australiano chegou a 288 km/h.

No entanto, o piloto da McLaren tirou o pé do acelerador mais cedo do que Verstappen. Os dados e a telemetria mostram que o holandês manteve o 'pé embaixo' no acelerador por 10 metros a mais do que Piastri.

O líder do campeonato também diminuiu a velocidade de forma mais gradual, pois Piastri acelerou muito mais cedo do que seu rival da Red Bull, mas Verstappen, depois disso, freou mais cedo.

Como resultado, Verstappen entrou na zona de frenagem quase 30 km/h mais rápido do que o piloto da McLaren. No momento em que o tetracampeão começou a frear a partir de sua velocidade mais alta registrada (289 km/h), a velocidade de Piastri já estava em 260 km/h devido à elevação anterior.

Foi essa diferença de quase 30 km/h ao entrar na zona de frenagem - vista na imagem abaixo, com Verstappen sendo a linha amarela e Piastri a laranja - que o tetracampeão conseguiu levar para a curva.

Ou, como ele disse: "Quando freei tarde e depois soltei o pedal do freio, pensei 'tudo bem, talvez essa manobra seja possível'. Então, decidi manter essa velocidade extra e, com isso, você obviamente ganha impulso".

Porta de fotos: Insights de rastreamento

Embora Verstappen tenha diminuído a velocidade mais rapidamente devido à sua frenagem agressiva, a diferença de velocidade ainda era de mais de 15 km/h quando ele posicionou totalmente seu RB21 ao lado de Piastri - 184 contra 168 km/h.

No ponto mais lento da primeira chicane, a velocidade do piloto da Red Bull ainda era ligeiramente maior do que a de Piastri. A velocidade de Verstappen no ponto mais lento da Tamburello era de 140 km/h, enquanto a do australiano era de 136 km/h.

Depois disso, os dois pilotos aceleraram mais ou menos simultaneamente, mas Piastri teve que fazer isso em duas fases. O piloto da McLaren, de acordo com a telemetria, teve que levantar o pé um pouco mais do que Verstappen novamente - logicamente, porque o holandês já havia reivindicado a curva e estava no que era originalmente a linha externa, mas depois se tornou a interna.

Os números se alinham perfeitamente com o que o próprio Piastri explicou depois. O piloto da McLaren tomou a primeira chicane de uma forma bastante padrão e cautelosa, levantando cedo - ele achou que seria suficiente, pois tinha a linha interna coberta.

Quando perguntado se ficou surpreso com a manobra de Verstappen por fora, Piastri respondeu na coletiva de imprensa após a corrida: "Sim. Achei que tinha tudo sob controle e foi uma boa manobra do Max. Então, vou aprender para a próxima vez, com certeza".

Sua resposta à pergunta sobre o que ele faria diferente também corresponde aos dados e à telemetria: "É claro que eu faria algo diferente. Acho que frearia uns 10 metros depois". Isso corresponde aos 10 metros que ele tirou do acelerador antes e é exatamente o que levou à diferença de velocidade de 30 km/h que Verstappen levou para a curva.

Foto porta: Rastreamento de percepções

Juntamente com a linha de corrida ideal com mais aderência, resultado principalmente da forma como Verstappen posicionou seu carro na reta, deu a ele o impulso para completar o que Christian Horner, chefe de equipe da Red Bull, chamou de "uma manobra de vencer ou perder".

Foi exatamente isso, combinado com o ritmo de corrida surpreendentemente bom do carro taurino, que garantiu a Verstappen sua segunda vitória na temporada de 2025. Ou como o próprio tetracampeão resumiu: "Uma manobra como essa nunca é fácil, mas, felizmente, tudo correu bem".

MAX DÁ SHOW, NORRIS 2º, PIASTRI 3º, FERRARI SE RECUPERA, BORTOLETO LEVA A PIOR! Felipe Motta analisa

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça à versão em áudio do Podcast Motorsport.com com Felipe Giaffone:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Spotify

Deezer

Amazon Music

Apple Podcasts

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!