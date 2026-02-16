ANÁLISE F1: Veja como funciona sistema duplo de alerta da McLaren para recarga do motor

Não se pode negar que o regulamento de 2026 da Fórmula 1 dividiu o paddock, especialmente no que diz respeito às novas unidades de potência, que mudaram significativamente o estilo de pilotagem. Se, no que diz respeito ao chassi, a avaliação foi geralmente positiva, com carros mais leves, compactos e fáceis de controlar, o que gerou discussão foi a gestão da energia elétrica, que se tornou este ano um elemento central na dinâmica de pilotagem.

Os testes no Bahrein mostraram como as fabricantes seguiram caminhos diferentes na gestão e recarga da bateria, também em função das marchas utilizadas nas várias fases da curva. Deste quadro surge um elemento particularmente revelador: a forma como as equipes sinalizam aos pilotos se o híbrido está recuperando ou fornecendo energia, um detalhe que no novo ciclo técnico assume um peso decisivo.

Já com a revolução híbrida de 2014, as equipes introduziram no display do volante um indicador específico, projetado para mostrar ao piloto a quantidade de energia ainda disponível na bateria. Uma referência valiosa, especialmente na preparação da volta de classificação ou em duelos, quando saber que a bateria está carregada pode fazer a diferença entre atacar ou defender.

A questão é que, pelo menos até o ano passado, a fase de recarga era muito menos invasiva: por um lado, o MGU-H contribuía significativamente para a recuperação, por outro, o MGU-K era muito menor e a liberação de energia era mais contida. Hoje, porém, com um MGU-K com potência quase triplicada e uma liberação de energia muito mais acentuada, a ausência do MGU-H torna a recarga decididamente mais perceptível ao pilotar.

Isso foi visto no Bahrein: o híbrido entrava em recarga mesmo em plena curva ou na parte final da reta, pouco antes da frenagem. Em algumas curvas, na verdade, apenas o motor a combustão continuava a “empurrar”, devido à necessidade de conservar energia para as acelerações subsequentes. Sem dúvida, os pilotos se preparam no simulador, mas ter mais uma referência pode ser valioso.

No volante da McLaren, há um indicador dedicado ao MGU-K

Nesse aspecto, a McLaren optou por uma abordagem ainda mais detalhada e interessante, distinguindo-se em parte das outras equipes. A maioria dos times manteve o indicador no volante (muitas vezes uma barra colorida) que mostra visualmente, e não apenas em porcentagem numérica, quanta energia está presente na bateria, oferecendo assim uma referência imediata e em tempo real.

Ricaria: recarga

Rilascio/Deploy: liberação de energia

Uma herança do antigo regulamento, que no caso da McLaren foi ampliada. Além da barra tradicional, posicionada na parte direita do display, que indica a quantidade de energia presente na bateria, no volante do MCL40 aparece um segundo sistema, localizado acima da indicação da marcha, projetado para mostrar a Lando Norris e Oscar Piastri como o MGU-K está funcionando.

Se a barra se estender do centro para a direita, significa que o MGU-K está na fase ativa e está liberando energia para o sistema. Por outro lado, quando a barra se move do centro para a esquerda, normalmente durante a frenagem, em curvas lentas ou no final das retas, o MGU-K está em fase de recarga, recuperando energia dos freios ou do motor a combustão.

O indicador não funciona de forma binária, porque a barra também mostra progressivamente quando o MGU-K entra na fase de redução de potência, diminuindo gradualmente a potência antes de interrompê-la completamente ou passar para a recarga.

De fato, há momentos em que o MGU-K não intervém na potência, por exemplo, em trechos retos ou em curvas a serem percorridas em velocidade máxima, como a 12 em Bahrein, onde a unidade de controle prefere não desperdiçar energia para conservá-la em vista das duas retas seguintes. Nessas situações, com o motor-gerador desativado, a barra no volante da McLaren desaparece, sinalizando ao piloto que, naquele momento, apenas o motor a combustão está funcionando.

