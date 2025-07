Após 20 anos de parceria, a Red Bull demitiu o chefe de equipe e CEO Christian Horner. Mas o que isso significa na prática, por que agora e o que isso diz sobre o futuro de Max Verstappen na Fórmula 1? E isso pode indicar uma ida de Horner para a Ferrari? Veja essas e outras questões em nossa análise.

Por que Christian Horner foi demitido (mais uma vez)?

Christian Horner sobreviveu à luta interna pelo poder na Red Bull no ano passado, mas agora teve que deixar o cargo. A explicação formal diz que isso se deve aos resultados decepcionantes. Após a rodada dupla Áustria-Silverstone, os títulos dos campeonatos de pilotos e de construtores estão fora de vista, o que significa que a Red Bull pode basicamente descartar este ano.

Max Verstappen só pode buscar vitórias em corridas. O fato de essa conclusão ter que ser tirada no meio do ano é doloroso e um imenso contraste com 2023. Afinal, naquela época, a Red Bull venceu todas as corridas, com exceção de uma. Isso marca a deterioração da equipe.

No entanto, a coisa toda vai muito além disso e também está ligada à luta pelo poder, que se tornou pública no ano passado após o "escândalo das mensagens de texto". O braço austríaco da Red Bull estava do lado de Helmut Marko e dos Verstappens, enquanto Horner era apoiado pelos acionistas tailandeses.

Crucial para esse apoio, no entanto, foi a narrativa de que o próprio Horner seria o fator crucial para o sucesso da Red Bull. A falta de pilares como Adrian Newey, Rob Marshall, Jonathan Wheatley e Will Courtenay não seria insuperável, de acordo com essa narrativa, pois Horner ainda estava lá.

Em parte, isso é verdade - já que o histórico de Horner em 20 anos de Red Bull não pode ser ignorado - mas, em 2025, essa narrativa entrou em colapso. Afinal, os resultados na pista não são mais os que deveriam ser, e isso também pode ser dito sobre o carro deste ano.

Em outras palavras, a história de que Horner poderia garantir o sucesso caiu por terra. Portanto, os resultados desempenham um papel importante, embora isso esteja ligado ao quadro geral da luta pelo poder.

Além disso, a questão da denúncia de "comportamento inadequado" por Horner ainda não foi finalizada. A mídia britânica não está legalmente autorizada a escrever nada sobre isso, mas se não for encontrada uma solução, o caso deverá ser apresentado em janeiro de 2026.

Se os resultados forem bons, todos esses fatores ainda se encaixam, mas agora que o último também caiu em 2025, parece que não há como impedir. Isso não torna esse resultado em si extremamente surpreendente, mas o momento o torna.

Parecia algo mais para 2026, quando a Red Bull poderia não se mostrar tão competitiva com seu próprio motor e a narrativa de Horner não se sustentaria mais. Na realidade, porém, isso já aconteceu este ano.

Mekies, o novo homem da Red Bull, uma escolha lógica?

Laurent Mekies foi apresentado pela Red Bull como o sucessor - pelo menos por enquanto - no qual, aliás, é interessante que ele esteja listado no comunicado de imprensa como CEO, pelo menos inicialmente, em vez de chefe de equipe.

Horner também desempenhou a função dupla de chefe de equipe e CEO. Passar adiante um líder da equipe júnior é essencialmente um movimento lógico, especialmente a curto prazo. Além disso, Mekies teve um bom desempenho na Racing Bulls - a julgar pelos ruídos da equipe - e, com passagens pela Ferrari e pela FIA, entre outras, ele também tem uma vasta experiência em várias funções e organizações.

As sugestões de que Gianpiero Lambiase também seria adequado depois de todas as suas promoções - mais recentemente como chefe de corridas - ignoram o fato de que o vínculo com Verstappen como engenheiro de corrida é crucial.

Logicamente, algo assim não pode ser feito ao lado dele como chefe de equipe e, como isso afeta a operação direta da equipe, seria insensato. Com Mekies, eles deixam as camadas sob o comando de Horner e seu funcionamento intactos, o que parece de longe o mais sensato para a atual temporada.

Ironicamente, isso chega tarde demais para quem há muito tempo é visto em suas próprias fileiras como um sucessor capaz: Jonathan Wheatley. Não é segredo que o ex-diretor esportivo da Red Bull estava muito interessado em se tornar chefe de equipe, mas o fato de Horner não ter saído significava que não havia espaço na equipe de Milton Keynes.

Isso explica por que ele começou a procurar mais abaixo no paddock, em formações onde essa oportunidade poderia surgir. A Sauber e, portanto, o projeto da Audi acabou sendo seu novo destino, deixando a Red Bull sem poder recorrer ao que, de outra forma, teria sido (de longe) o candidato mais lógico.

Como uma equipe em declínio, é disso que a Red Bull precisa?

Foto de: Red Bull Content Pool

O que é fundamental destacar é que, em termos reais, isso não melhora muito no curto prazo. Enquanto no futebol muitas vezes se espera um "efeito de choque" quando se troca um técnico, esse tipo de ação não se aplica à Fórmula 1.

Em primeiro lugar, a F1 é complexa demais para isso e, em segundo lugar, isso é especialmente verdadeiro para a temporada atual. Nos bastidores, o foco de todas as equipes está em 2026. As atualizações que estão sendo introduzidas agora já estão sendo preparadas há algum tempo.

A Red Bull, por exemplo, apresentará algumas inovações em Spa, mas isso será o suficiente para este ano. Verstappen precisa se contentar com o carro que tem, e esse mesmo carro tem sido o problema durante toda a temporada.

Horner ou Mekies não resolverão nada espontaneamente. A temporada de 2025 simplesmente não pode ser salva, e o efeito para a temporada de 2026 também ainda está para ser visto. Portanto, essa questão gira muito mais em torno do projeto de motor da Red Bull e se a equipe técnica é capaz de mudar a maré - independentemente dos regulamentos.

O que isso significa para o futuro de Max Verstappen?

A principal questão, é claro, é o que a saída de Horner significa para o futuro de Verstappen. Embora, logicamente, o tetracampeão ainda não tenha se pronunciado sobre o assunto, há basicamente dois lados na discussão.

Um cenário possível é que Verstappen realmente sairá e Horner também será julgado pelos superiores. A outra explicação é que a 'divisão' austríaca venceu a luta pelo poder e que isso pode aumentar a probabilidade de Verstappen ficar.

Há muito a ser dito sobre essa última hipótese do ponto de vista humano e político. Se essa for uma medida de emergência da Red Bull para manter Verstappen a bordo, isso indicaria que, pelo menos, está sendo feita uma tentativa de criar um ambiente ideal para ele.

Não é à toa que Verstappen disse que, no cenário ideal, ele encerraria sua carreira na Red Bull - "isso seria algo muito bom, eu acho". - embora, é claro, isso exigisse uma equipe na qual ele se sentisse em casa. Se isso puder, de fato, ser chamado de uma vitória política, a saída seria ainda mais notável.

O segundo fator, entretanto, é que os grandes campeões sempre querem estar no melhor carro possível. Nesse aspecto, os pontos de interrogação continuam pairando sobre a Red Bull, pelo menos para 2026. Embora a Red Bull Powertains-Ford insista que a maioria dos marcos será cumprida, parece improvável que a RBPT, como recém-chegada, simplesmente apresente o melhor motor para o trabalho.

A equipe técnica também não mudou da noite para o dia, e a limitação de algumas ferramentas - incluindo o túnel de vento - ainda existe. Isso faz com que a incerteza no nível esportivo ainda não tenha sido eliminada.

Se Verstappen estiver disposto a desistir de 2026, no entanto, em conclusão, também há algo a ser dito para ver quem realmente tem o melhor pacote no próximo ano. De fato, rumo a 2027, o mercado de pilotos teoricamente está totalmente aberto, com oportunidades potenciais na Aston Martin, Mercedes e Ferrari....

E agora, o que acontece com Horner? Será que a Ferrari fará bem em contratá-lo?

Finalmente, é claro, a pergunta permanece: e agora para Horner? O chefe da equipe foi ligado à Ferrari no início deste ano, o que não é a primeira vez. É importante mencionar que Horner é e continua sendo um chefe de equipe mais do que capaz.

Os resultados dos últimos 20 anos na Red Bull não mentem. Este é um dia ruim para o britânico, e os últimos 18 meses certamente não foram como deveriam ter sido, mas isso não tira o fato de que as qualidades ainda estão lá.

Quando o Motorsport.com perguntou a Horner sobre o departamento técnico da Red Bull e se essas pessoas ainda podem dar a volta por cima, ele respondeu: "Essas pessoas não se tornaram idiotas de repente, da noite para o dia". Na verdade, exatamente o mesmo se aplica a Horner.

Nesse sentido, faria sentido para a Ferrari pelo menos considerar essa possibilidade, também porque o contrato de Frédéric Vasseur expira no final deste ano. No entanto, a dinâmica é interessante.

Por exemplo, embora tenham circulado várias vezes rumores sobre as conversas de John Elkann com Horner, os pilotos - especialmente Lewis Hamilton - têm apoiado Vasseur com muita veemência. Isso faz sentido, uma vez que Vasseur e Hamilton se conhecem há muito tempo, quando o agora heptacampeão corria pela ART comandada pelo francês nas categorias de formação.

Além disso, algumas das críticas da imprensa italiana a Vasseur são infundadas e, de certa forma, ele está apenas no início de seu projeto na Ferrari. Portanto, essa é uma pergunta que a cúpula da Scuderia deve responder independentemente de sua intuição, embora Horner possa pelo menos oferecer uma alternativa interessante.

Quando se sentou ao lado de Flavio Briatore na coletiva de imprensa dos chefes de equipe em Barcelona, Horner brincou: "Meu italiano é pior do que o inglês de Flavio, então como isso vai funcionar?" Mas agora há tempo suficiente para um curso intensivo de italiano.

Com o nome de Briatore sendo mencionado, Horner também foi ligado à Alpine para fechar o contrato. Logicamente, é um trabalho muito menos atraente do que o da Ferrari, embora não seja segredo que Horner também estava tentando obter ações da Red Bull.

Newey também tem um plano semelhante na Aston Martin e pode ser mais realista na Alpine do que na Ferrari. De qualquer forma: apesar dessa página obscura, com base em seu histórico, certamente não se pode descartar a possibilidade de vermos Horner em outro cargo na categoria rainha.

