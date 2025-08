Após o GP da Bélgica, já estava mais ou menos claro, mas Max Verstappen confirmou durante o dia da mídia antes do GP da Hungria em Budapeste: o holandês não irá a lugar algum na temporada 2026 da Fórmula 1 e permanecerá na Red Bull.

"Acho que é hora de acabar com todos os rumores agora", disse Verstappen na área de hospitalidade da equipe. Ele acrescentou que grande parte da especulação foi impulsionada pela mídia: "Foi muito divertido ver todas as histórias legais dos últimos meses. Eu mesmo nunca disse nada porque estava concentrado apenas em conversar com a equipe sobre como poderíamos melhorar o desempenho".

Embora haja verdade nisso, e parte da cobertura da mídia tenha se transformado em especulação selvagem, essa citação não conta a história completa. Assim como no ano passado, as principais figuras envolvidas deixaram deliberadamente o futuro de Verstappen em aberto por algum tempo. O holandês foi repetidamente questionado se ainda estaria na Red Bull no próximo ano, mas não deu um "sim" direto.

Enquanto isso, Toto Wolff admitiu que houve conversas. Fazia sentido para os dois lados manterem suas opções em aberto por um tempo, ou como Wolff disse: "Nossa prioridade é sempre com nossos pilotos atuais, mas é natural ver o que um tetracampeão mundial está planejando".

Após o fim de semana em Spa, ficou evidente que Verstappen não poderia invocar a cláusula de desempenho em seu contrato com a Red Bull para 2026. A cláusula estipula que, se tetracampeão estivesse fora dos três primeiros colocados no campeonato durante as férias de meio de temporada, ele poderia, teoricamente, sair da equipe sediada em Milton Keynes.

Mas com George Russell mais de 25 pontos atrás e apenas uma corrida antes do intervalo, Verstappen tem a garantia de permanecer entre os três primeiros, fechando essa porta. Embora a compra de contratos seja sempre possível, e a Mercedes possa pagar por isso, Max deixou claro que esse cenário está fora de cogitação para o próximo ano.

Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes Foto de: James Sutton / Motorsport Images via Getty Images

Ficar na Red Bull em 2026 é um risco?

O compromisso de Verstappen com a Red Bull até 2026 agora levanta a questão: essa é a melhor escolha tanto para o próximo ano quanto para o longo prazo? No papel, ainda há pontos de interrogação sobre as perspectivas da equipe austríaca no próximo ano.

O projeto da unidade de potência interna é a maior variável nesse sentido. Christian Horner, em sua última coletiva de imprensa da FIA como chefe de equipe da Red Bull, disse: "Se a Red Bull estiver à frente da Mercedes no próximo ano, será muito embaraçoso para eles".

Embora seja, em parte, um pouco de gerenciamento preventivo de expectativas, isso também ressalta a realidade: O programa de motores da Red Bull é um empreendimento gigantesco. Nenhum fabricante sabe realmente qual é a sua posição em relação aos outros e, embora Mark Rushbrook, da Ford, tenha dito ao Motorsport.com que "a maioria dos marcos está sendo cumprida" nas instalações da Red Bull Powertrains, ainda é um grande salto para o desconhecido - ainda mais para um recém-chegado.

Ao mesmo tempo, a equipe técnica da Red Bull enfrenta seus próprios desafios. Embora a equipe tenha obtido enorme sucesso com o atual conjunto de regras, figuras importantes como Adrian Newey e Rob Marshall saíram, e ainda não se sabe qual é a força da equipe técnica atual em sua forma revisada. Apesar da iminente redefinição dos regulamentos, a Red Bull ainda tem algo a provar, independentemente dessas novas regras.

O túnel de vento desatualizado foi mencionado com frequência como um fator importante, também por Horner. É uma desvantagem nos estágios finais de desenvolvimento sob regras estáveis, quando tudo se resume a extrair as últimas partes do potencial do carro, e os problemas de correlação se tornam mais visíveis.

A equipe acredita que essa desvantagem será menos relevante com um conjunto totalmente novo de regulamentos, pois a correlação será menos problemática nas primeiras grandes etapas. Um novo túnel entrará em operação no próximo ano, mas tarde demais para influenciar o projeto geral do carro de 2026.

Em outras palavras, a Red Bull está longe de ser um concorrente garantido em 2026, talvez até o contrário, mas para ser justo: Verstappen não tem nenhuma garantia em outro lugar. O motor de última geração da Mercedes é considerado promissor por muitos no paddock, mas essas expectativas ainda são parcialmente baseadas em seu histórico em 2014 - e muita coisa mudou em Brixworth e no mundo da F1 desde então.

Uma mudança também significaria entrar em um ambiente completamente diferente. Na Red Bull, Verstappen conhece as pessoas ao seu redor, sabe o que tem e - apesar das dificuldades competitivas da equipe - ainda se sente em casa.

Quando perguntado por este site sobre o que lhe dá confiança na Red Bull para o futuro, não é coincidência que ele tenha começado sua resposta dizendo: "Não preciso entrar em muitos detalhes, mas gosto muito de trabalhar com as pessoas da equipe".

Max Verstappen, Red Bull Racing, Laurent Mekies, diretor de equipe da Red Bull Racing Foto de: Red Bull Content Pool

Esse sentimento também se aplica ao novo chefe de equipe Laurent Mekies, com quem Verstappen diz que pode conversar "em um nível tecnicamente mais profundo" do que com Horner. Isso não foi uma crítica a este último, mas sim um reconhecimento de que a Red Bull está entrando em uma nova fase de liderança - que se encaixa na tendência mais ampla da F1 de engenheiros ascendendo a cargos de chefe de equipe.

Após essa mudança de direção, seria estranho que Verstappen saísse imediatamente. A equipe continua a se mover em direção a uma estrutura que lhe convém, e está claro que o holandês também foi informado dos planos futuros da Red Bull, como ele admitiu em Spa. Sair agora teria sido um momento estranho, e é por isso que essa notícia já era esperada há algum tempo.

Verstappen terá mais opções em 2027?

Se a Red Bull não apresentar resultados satisfatórios, Verstappen ainda terá a liberdade e as oportunidades de ir para outro lugar em 2027, com base nas cláusulas de seu contrato. A essa altura, será uma escolha baseada em evidências, em vez de uma aposta. O único risco é que, se a Mercedes for de fato a força dominante, talvez não seja mais necessário investir pesadamente em um tetracampeão mundial.

Mas não se deve esquecer que, mesmo que o motor Mercedes seja o melhor, a equipe de fábrica ainda terá que lutar contra suas equipes clientes, incluindo a McLaren. E então, o cenário mais provável continua sendo o de que as portas se abrirão em algum lugar se Verstappen precisar delas para 2027.

