ANÁLISE F1: Verstappen lidera simulações de corrida na Malásia

Max Verstappen se destacou como o piloto mais rápido nas simulações de corrida (longruns), durante a segunda sessão de treinos livres do GP do Bahrein na Malásia de Fórmula 1. O tetracampeão mundial estava correndo com pneus médios e, após ajustar as diferentes durações das voltas e os compostos dos pneus, ficou à frente dos adversários.

George Russell (+0s19), da Mercedes, e Charles Leclerc (+0s32), da Ferrari, ficaram em segundo e terceiro lugares, respectivamente. A Red Bull também deixou uma forte impressão tanto em volta rápida quanto nos longruns.

Após os treinos livres de sexta-feira, isso sugere uma ligeira vantagem para o vencedor do último GP da Malásia, embora as diferenças na frente ainda sejam muito pequenas para estabelecer uma ordem competitiva clara.

Longruns no TL2 da Malásia 2026

Diferença média de tempo em segundos por volta (ajustada para diferentes compostos de pneu e extensão dos stints)



A atualização da Mercedes não está funcionando?

O desempenho da Mercedes foi particularmente interessante, já que a equipe chegou à Malásia com um pacote extenso de atualizações. No entanto, após as duas primeiras sessões de treinos, ainda é muito cedo para fazer uma avaliação definitiva sobre o desempenho dos novos componentes e qual é, de fato, o potencial do carro revisado.

Em comparação com o fim de semana anterior no Azerbaijão, a Mercedes parece ter perdido um pouco de ritmo, embora o circuito da Malásia tenha sido historicamente uma pista difícil para a equipe. Com seu asfalto abrasivo e inúmeras curvas de alta e média velocidade, o circuito tradicionalmente exige muito dos pneus.

A Mercedes já enfrentou dificuldades repetidas vezes nessa área no passado. Por esse motivo, a Malásia não pode necessariamente ser considerada uma pista ideal para a Mercedes, o que torna ainda mais difícil avaliar o verdadeiro impacto do pacote de atualizações.

McLaren, surpreendentemente, perde tempo no segundo setor

A situação na McLaren parece um pouco diferente. Lando Norris terminou em quarto lugar na análise de longruns, 0s43 por volta atrás de Verstappen. Oscar Piastri ficou em sexto, 0s78 atrás do holandês. Isso sugere que a McLaren é atualmente a quarta força, atrás da Red Bull, da Mercedes e da Ferrari.

Já era perceptível em volta lançada que a McLaren estava perdendo tempo principalmente no segundo setor. Isso é digno de nota porque as curvas de média e alta velocidade nesse setor deveriam, teoricamente, favorecer os pontos fortes do carro de Woking. Em vez disso, a equipe pareceu mais competitiva nos setores um e três, onde a velocidade máxima desempenha um papel mais importante.

Uma possível explicação poderia ser a configuração. É compreensível que a McLaren estivesse rodando com downforce relativamente baixo e, por isso, perdendo tempo nas curvas mais rápidas. Se isso é realmente um problema relacionado à configuração ou se outros fatores estão influenciando, só ficará claro após uma análise mais aprofundada.

Alpine lidera um pelotão do meio muito disputado

No pelotão do meio, surge uma disputa acirrada entre a Alpine, a Racing Bulls e a Audi. Pierre Gasly foi o piloto mais rápido desse grupo, com diferença de 1s28 do ritmo de referência. Liam Lawson (+1s63) e Nico Hulkenberg (+1s75) também realizaram longruns competitivos.

A Audi, portanto, parece estar muito mais bem adaptada à Malásia do que estava no fim de semana de corrida anterior, no Azerbaijão. Enquanto a velocidade máxima desempenhou um papel particularmente importante no circuito de rua de Baku, as exigências na Malásia são mais fortemente influenciadas pelo desempenho nas curvas e pela gestão dos pneus. Isso pode favorecer o pacote da Audi.

A Aston Martin (+1s97) também pareceu ter melhorado em comparação com a etapa anterior em Baku. Assim como a Audi, a equipe britânica pode se beneficiar da menor importância da velocidade máxima em relação a Baku.

Os longruns foram desanimadoras para a Haas (+2s04), Williams (+2s58) e Cadillac (+2s92). A combinação de alta degradação dos pneus com as curvas de velocidade média parece estar representando um desafio significativo para essas equipes.

A alta degradação dos pneus aponta para uma estratégia de duas paradas

Um fator-chave durante a segunda sessão de treinos livres foi a probabilidade prevista de chuva. Com a previsão de precipitação no final da sessão, muitas equipes anteciparam suas simulações de corrida e começaram a coletar dados mais cedo. No fim, a chuva não apareceu, o que significa que um número particularmente grande de longruns foi completado.

Mais uma vez, a sessão demonstrou o quanto os pneus estão sendo submetidos a grande desgaste na Malásia. O asfalto abrasivo, combinado com as curvas de alta e média velocidade, gera um alto nível de carga nos pneus. Devido aos grandes raios das curvas, os pilotos passam um tempo relativamente longo sob altas cargas laterais, o que aumenta ainda mais a degradação dos compostos.

Tanto o pneu macio C4 quanto o pneu médio C3 apresentaram uma degradação média de cerca de três décimos por volta. Esse é um número relativamente alto e provavelmente terá grande influência nas considerações estratégicas das equipes.

Se a degradação dos pneus não diminuir significativamente ao longo do restante do fim de semana, uma corrida com duas paradas parece cada vez mais provável.

Também vale destacar que nenhuma equipe utilizou o pneu duro durante a segunda sessão de treinos livres. É provável que as equipes tenham poupado deliberadamente o composto C2 para o domingo, a fim de ter o maior número possível de conjuntos de pneus novos disponíveis para a corrida.

CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami

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