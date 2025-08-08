A temporada 2025 da Fórmula 1 não está sendo nada fácil para Max Verstappen, contudo, a adversidade de não ter o melhor carro do grid não impede o tetracampeão mundial de ser, mais uma vez, superior em relação ao seu companheiro de equipe.

Desde que foi promovido à Red Bull e se tornou a referência da equipe em 2017, o holandês de 27 anos acumula cinco 'teammates' diferentes. Alex Albon, Pierre Gasly, Sergio Pérez, Liam Lawson e Yuki Tsunoda. Em todos os embates, foi superior com o 'pé nas costas'. Confira abaixo:

Max Verstappen x Alexander Albon

CLASSIFICAÇÃO CORRIDA MAX VERSTAPPEN 25 17 ALEXANDER ALBON 1 9

Max Verstappen x Pierre Gasly

CLASSIFICAÇÃO CORRIDA MAX VERSTAPPEN 11 11 PIERRE GASLY 1 9

Max Verstappen x Sergio Pérez

CLASSIFICAÇÃO CORRIDA MAX VERSTAPPEN 77 79 SERGIO PÉREZ 13 11

Max Verstappen x Liam Lawson

CLASSIFICAÇÃO CORRIDA MAX VERSTAPPEN 2 2 LIAM LAWSON 0 0

Max Verstappen x Yuki Tsunoda

CLASSIFICAÇÃO CORRIDA MAX VERSTAPPEN 12 11 YUKI TSONODA 0 1

A título de comparação, dentre os campeões mundiais do atual grid, apenas Verstappen é 'soberano' desta forma. Lewis Hamilton teve sete companheiros de equipe até 2025: superou quatro deles (Heikki Kovalainen, Jenson Button, Nico Rosberg e Valtteri Bottas), empatou com um (Fernando Alonso) e perdeu para dois (George Russell e perde para Charles Leclerc no momento).

Já Fernando Alonso teve 14 parceiros: bateu 12 deles (Tarso Marques, Alex Yoong, Jarno Trulli, Jacques Villeneuve, Giancarlo Fisichella, Nelsinho Piquet, Romain Grosjean, Felipe Massa, Kimi Raikkonen, Jenson Button, Stoffel Vandoorne e Lance Stroll) e empatou com dois (Lewis Hamilton e Esteban Ocon).

Mas vale destacar que dos três, inegavelmente, os companheiros de Max Verstappen são os que menos se comparam ao seu nível de performance.

Conclusão

Desde que se tornou 'o homem' da Red Bull em 2017, o tetracampeão mundial não passou sufoco com nenhum companheiro de equipe que sentou no segundo assento do esquadrão de Milton Keynes. Nesse meio tempo, ainda conquistou quatro título mundiais (2021, 2022, 2023 e 2024 - vencendo um heptacampeão em 21) enquanto a maioria dos parceiros tentava se encontrar com o carro que tinha nas mãos.

Um caso claro foi o duelo com Sergio Pérez. Nas 90 corridas em que dividiram o mesmo time, o mexicano e o holandês possuíram por mais de uma temporada o carro mais dominante do grid e, nem assim, Pérez foi capaz de oferecer uma ameaça a Max.

Mas não se pode deixar de dizer que, por outro lado, o holandês nunca precisou lidar com um companheiro de equipe campeão mundial ou até mesmo um grande nome da categoria que fizesse com que sua vida fosse mais complicada - como nos casos de Alonso e Hamilton.

Esse fato não diminuí a genialidade de Verstappen, mas o coloca em um posição em que, nas disputas internas, fica a sensação de que ele nunca foi colocado à prova de fato.

