Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1 - Alcance, audiência e participação do público jovem: veja números do GP da Austrália na Globo

Fórmula 1
GP da Austrália
F1 - Alcance, audiência e participação do público jovem: veja números do GP da Austrália na Globo

MotoGP: VR46 confirma abordagem da Aprilia, mas reforça que renovação com a Ducati "está muito perto"

MotoGP
MotoGP: VR46 confirma abordagem da Aprilia, mas reforça que renovação com a Ducati "está muito perto"

ANÁLISE F1: Entenda como novo software se relaciona a acidentes de Verstappen e Piastri na Austrália

Fórmula 1
GP da Austrália
ANÁLISE F1: Entenda como novo software se relaciona a acidentes de Verstappen e Piastri na Austrália

Fórmula E: 'A F1 está tentando ser como nós, e isso é um erro'

Fórmula 1
Fórmula E: 'A F1 está tentando ser como nós, e isso é um erro'

F1 - Te cuida Russell: menos de 50% dos pilotos que venceram o primeiro GP do ano terminaram com o título

Fórmula 1
GP da Austrália
F1 - Te cuida Russell: menos de 50% dos pilotos que venceram o primeiro GP do ano terminaram com o título

Ecclestone: "Em breve haverá um acidente grave" na F1 em 2026

Fórmula 1
GP da Austrália
Ecclestone: "Em breve haverá um acidente grave" na F1 em 2026

BYD estuda entrada na F1, diz agência de notícias

Fórmula 1
GP da Austrália
BYD estuda entrada na F1, diz agência de notícias

F1: Nova medição da taxa de compressão dos motores terá maior tolerância; entenda

Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Nova medição da taxa de compressão dos motores terá maior tolerância; entenda
Fórmula 1

ANÁLISE: Globo dá pontapé positivo na cobertura da F1

Emissora teve duas transmissões ao vivo para o primeiro fim de semana de corridas da categoria

Livia Veiga Guilherme Longo
Editado:
Lando Norris, McLaren, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Joe Portlock / Getty Images

O GP da Austrália marcou o retorno da transmissão da Fórmula 1 no Brasil para a Rede Globo depois de cinco temporadas na Bandeirantes. Os seis dias de teste de pré-temporada já deram um vislumbre de como seria o trabalho, mas o primeiro fim de semana deixou claro que podemos ter boas expectativas.

Leia também:

A transmissão no Sportv

O canal do sportv3 foi responsável por transmitir todas as sessões do fim de semana de corrida — treinos, classificações e corridas. Em Melbourne, não foi diferente do que foi prometido: a partir das 21h30 da quinta-feira (5), a equipe já estava ao vivo trazendo as primeiras informações do circuito.

Bruno Fonseca ficou encarregado da narração, com Rafael Lopes e Luciano Burti nos comentários até a corrida de domingo, quando Christian Fittipaldi assumiu o posto ao lado de Lopes.

Uma hora de pré-programa foi um ponto positivo em todos os dias de transmissão, especialmente para apresentar informações, análises e explicações mais técnicas. Afinal, o foco do canal pago é atingir um público diferente daquele que apenas acompanha as corridas, sem se aprofundar em questões mais técnicas.

Ao longo das transmissões, foi possível notar pequenos erros que passam despercebidos para o público geral, mas acabam sendo percebidos pelos fãs mais 'hardcore' da categoria. Porém, não foram pontos que podemos destacar como negativos.

 
 

A transmissão na Globo

Como já era esperado, a TV Globo transmitiu apenas a corrida de domingo. A emissora contou com 45 minutos de pré-programa, trazendo informações diretamente da pista com Mariana Becker e Guilherme Pereira. A narração ficou por conta de Everaldo Marques, com comentários de Luciano Burti.

Um momento divertido foi ver Burti dentro do carro montado especialmente para as transmissões. O estúdio, que imitava a garagem de uma equipe, com o uniforme da Globo Racing Team, acabou sendo um elemento positivo e descontraído para o público.

Outro ponto que merece destaque foi o jogo de cintura de Becker e Pereira ao lidar com a batida inesperada de Oscar Piastri ainda antes da largada. A repórter estava atenta ao que aparecia no telão, e a dupla mostrou profissionalismo ao trazer rapidamente as informações e devolver para o estúdio, que pôde exibir mais detalhes do incidente.

Também notamos alguns momentos de pequenos deslizes, como, por exemplo, a equipe não ter notado ou sido informada de que Nico Hulkenberg também iria largar. Até o momento em que todos os carros deixaram os colchetes, Everaldo não tinha comentado a ausência do companheiro de Gabriel Bortoleto. Mas, novamente, é apenas uma falta de adaptação.

Durante a narração, inclusive, notamos uma narração um pouco fria, principalmente no fim da etapa. Porém, podemos atribuir esse fato ao caos da corrida, com George Russell cruzando a linha de chegada quase 50 segundos à frente de Lando Norris, que terminou em quinto.

Cobertura jornalística nos canais

Um dos pilares do anúncio feito pela Globo no ano passado era que a F1 teria uma farta cobertura jornalística nos programas do canal, indo além de seus telejornais. E foi possível notar isso na primeira semana da temporada 2026.

No principal produto da casa, o Jornal Nacional, a F1 teve uma boa visibilidade ao longo da semana, iniciando antes mesmo das atividades em Melbourne, com uma série especial em três partes contextualizando a F1 2026, com episódios sobre como seria o carro deste ano, o cenário competitivo da categoria e até mesmo como seria a cobertura da Globo.

Mas, ainda no JN, o sábado foi um destaque a parte. A classificação da F1 teve um bloco de cinco minutos dedicado ao esporte, com uma entrada ao vivo do repórter Gui Pereira, uma matéria, e um infográfico de estúdio com o grid de largada que deu o que falar nas redes sociais.

 

Por outro lado, a F1 teve uma presença tímida no Fantástico, único programa noticioso da Globo em todo o domingo. Após o GP da Austrália, foi veiculada apenas uma pequena matéria de pouco mais de dois minutos de duração, com o resultado da corrida, fazendo pouco aprofundamento sobre a prova.

Mas a F1 não ficou restrita apenas aos noticiários. Houve um esforço de divulgação do canal mesmo nos programas de entretenimento, como o Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga, que declarou publicamente sua torcida ao heptacampeão Lewis Hamilton.

 

A outra novidade de 2026 veio com o Grid da Globo, novo programa do canal carioca dedicado à cobertura da F1, veiculado nas noites de sexta-feira nas semanas com GPs de F1. Com a apresentação de Ale Jodar e comentários técnicos de Caio Castro e Antonella Bassani, o Grid estreou na última sexta no espaço entre o Globo Repórter e o Jornal da Globo.

Com 20 minutos de duração, o programa utilizou o mesmo estúdio das transmissões da Globo, com a presença do carro que emula o regulamento de 2026. Castro e Bassani usaram o carro para explicar algumas das novidades deste ano, enquanto Gui Pereira e Mariana Becker entraram ao vivo de Melbourne após o fim do TL3 para falar sobre o resultado da sessão, projetando ainda o quali que viria na sequência.

No geral, a Globo deixou uma boa impressão de sua cobertura durante o GP da Austrália. Resta saber agora, com a temporada em andamento, se o nível do conteúdo e o espaço dedicado será o mesmo.

Conclusão

Por ser o primeiro fim de semana completo de cobertura, agrupando tudo que foi prometido pela emissora e o que foi entregue, podemos avaliar a transmissão como positiva. Afinal, segundo os dados divulgados, a Globo marcou um aumento de 296% na audiência da F1 desde o último início de temporada.

O intuito do retorno da categoria para a emissora carioca era exatamente esse alcance maior, afinal, a Rede Globo alcança um número muito maior de casas do que qualquer concorrente na TV aberta.

SOBERBA motiva a QUEDA da DUCATI? APRILIA quebrará a HEGEMONIA? Próximos passos do V4 YAMAHA e mais!

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo! 

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Wolff entra em disputa com Horner para se tornar acionista da Alpine, diz jornal
Próximo artigo Como crise da Honda na F1 pode afetar marca na MotoGP
Mais de
Livia Veiga

F1: Hadjar e Antonelli 'vazam' cancelamento de corridas no Bahrein e Arábia Saudita

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Hadjar e Antonelli 'vazam' cancelamento de corridas no Bahrein e Arábia Saudita

F1: Bortoleto admite "confusão" com novo regulamento, mas fica orgulhoso de primeiros pontos com a Audi

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Bortoleto admite "confusão" com novo regulamento, mas fica orgulhoso de primeiros pontos com a Audi

F1: Leclerc defende Ferrari e nega chances de vitória na Austrália

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Leclerc defende Ferrari e nega chances de vitória na Austrália

Últimas notícias

F1 - Alcance, audiência e participação do público jovem: veja números do GP da Austrália na Globo

Fórmula 1
GP da Austrália
F1 - Alcance, audiência e participação do público jovem: veja números do GP da Austrália na Globo

MotoGP: VR46 confirma abordagem da Aprilia, mas reforça que renovação com a Ducati "está muito perto"

MotoGP
MotoGP: VR46 confirma abordagem da Aprilia, mas reforça que renovação com a Ducati "está muito perto"

ANÁLISE F1: Entenda como novo software se relaciona a acidentes de Verstappen e Piastri na Austrália

Fórmula 1
GP da Austrália
ANÁLISE F1: Entenda como novo software se relaciona a acidentes de Verstappen e Piastri na Austrália

Fórmula E: 'A F1 está tentando ser como nós, e isso é um erro'

Fórmula 1
Fórmula E: 'A F1 está tentando ser como nós, e isso é um erro'