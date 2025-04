Depois de aparentemente ter chegado ao fundo do poço em termos de moral na classificação para o GP do Bahrein de 2025 da Fórmula 1, Lewis Hamilton se recuperou, levando sua Ferrari ao quinto lugar partindo do nono . Seu companheiro de equipe , Charles Leclerc, foi quarto colocado depois de largar em segundo.



Para Hamilton, esse foi, sem dúvida, o melhor resultado possível sem aposentadoria à frente. Depois disso, o britânico foi o mais otimista que já esteve desde que venceu a sprint na China, sugerindo que havia feito um avanço na compreensão do carro e de como ele precisa se adaptar para tirar o melhor proveito dele.

Sensação do freio é crucial

Lewis Hamilton, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Clive Rose / Getty Images

"O que está claro é que, como seres humanos, nós realmente ficamos presos em nossos hábitos", disse Hamilton à Sky Sports F1. "Sinto que estou pilotando um carro com a mesma equipe há muito tempo... e mudei para um carro novo, que exige um estilo de pilotagem e configurações tão diferentes."



"Tenho usado o freio motor, que nunca usei nos meus anos anteriores. Os freios são muito diferentes - estamos usando Brembos, eu estava usando CIs [Carbone Industrie] nos últimos 15 anos ou mais. O carro exige um estilo de pilotagem muito diferente. Então, estou me adaptando a isso e acho que, aos poucos, estou conseguindo colocar isso na cabeça e obter o equilíbrio certo."



"O que Charles faz é começar com uma configuração e mantê-la praticamente durante todo o fim de semana. Na semana passada e neste fim de semana, eu estava muito longe dele e, pouco antes da classificação, cheguei perto dele, mas as configurações estavam todas erradas. Preciso fazer um trabalho melhor durante o fim de semana e farei isso."



"Preciso facilitar as coisas para mim - estou fazendo tudo da maneira mais difícil no momento. Tentarei na próxima semana começar em um lugar melhor e não me desviar muito. Como disse, acho que descobri como o carro gosta de ser pilotado, portanto, se eu aplicar isso na próxima semana, se conseguir me classificar melhor, terei um fim de semana muito melhor."



A escolha do fabricante do freio pode parecer um ponto obscuro, mas, no momento de interação com o piloto, o processo de frenagem é uma combinação de memória muscular e sensação. O piloto se acostuma não apenas com o ponto de mordida dos freios, mas com a força da mordida inicial e a progressão do esforço de frenagem, até as sensações transmitidas pelo pedal de que o ponto de travamento é iminente.

Tomando as decisões corretas

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

No Bahrein, as duas Ferraris adotaram uma estratégia diferente da maioria dos pilotos, largando com pneus médios, enquanto o restante dos 10 primeiros colocados começou com pneus macios usados.



Enquanto Leclerc perdeu duas posições na largada - para George Russell e Lando Norris - Hamilton manteve a nona posição e logo ultrapassou a Williams de Carlos Sainz, ficando em oitavo. Embora a segunda Red Bull de Yuki Tsunoda tenha atrapalhado Hamilton nas primeiras paradas, Lewis conseguiu passar por ele em duas voltas e, três voltas depois, fez uma ultrapassagem sobre o companheiro de equipe de Yuki , Max Verstappen.



Andrea Kimi Antonelli e Pierre Gasly, que também começaram à frente de Hamilton, perderam a posição ao pararem pouco antes de o safety car ser acionado na 32ª volta. O piloto da Ferrari chegou a ter uma breve disputa com Norris após o reinício, antes que a McLaren escapasse. Graças aos problemas de Verstappen, o heptacampeão não enfrentou nenhuma ameaça séria vinda da parte de trás e pôde absorver mais lições sobre como a Ferrari precisa ser pilotada.



Mas a prioridade agora é encontrar uma maneira de acertar essas voltas cruciais na classificação, já que a convergência dos carros significa que pequenas perdas de tempo podem resultar em uma grande disparidade nas posições do grid.

"Não é possível substituir 12 anos de colaboração em duas semanas ou duas corridas", disse o chefe de equipe, Frederic Vasseur, em coletiva de imprensa após a corrida. "Com certeza precisamos melhorar, mas isso vale para todos no paddock: o DNA do nosso esporte é que todos façam um trabalho melhor."



"É bom ter Lewis com essa mentalidade: 'Tenho que me aprimorar e me adaptar ao carro'. Nós adaptaremos o carro a Lewis, mas ele também precisa dar um passo à frente. Entre nós, isso é feito de forma muito positiva e construtiva. Há três ou quatro anos, se você cometesse um erro e ficasse quatro ou cinco décimos atrás do seu companheiro de equipe, talvez perdesse duas posições, agora você perde seis ou sete. Charles estava na segunda fila, mas três ou quatro centésimos mais lento e ele teria sido o P6, então temos que manter a calma."

