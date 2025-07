No futebol, tornou-se um clichê, mas não menos verdadeiro por ser repetido, que você é tão bom quanto o seu último jogo. Até mesmo os dirigentes com os mais brilhantes históricos podem ser demitidos de forma imperdoável se a forma de sua equipe cair de forma minimamente prolongada.

A demissão de Christian Horner após mais de 20 anos no comando da Red Bull Racing, durante os quais a equipe venceu seis campeonatos de construtores e oito títulos de pilotos, é mais uma evidência do que se pode chamar de "futebolização da Fórmula 1".

Segundo apurado, o contrato de Horner iria até 2030, mas um coquetel de escândalos pessoais, guerras internas - que levaram à saída de pelo menos um membro de alto nível da equipe - e um desempenho inconsistente na pista tiraram a efervescência desse recorde de campeonatos. Deve ter sido caro bancar a rescisão de seu contrato cinco anos antes, mas a decisão de fazê-lo indica que Horner perdeu apoiadores cruciais no nível da diretoria.

Durante grande parte das primeiras quatro décadas do campeonato mundial, a maioria das equipes era de propriedade e gerenciada pelas pessoas cujos nomes estavam acima da porta da fábrica: Enzo Ferrari, Frank Williams, Ken Tyrrell, Charles Cooper, Jack Brabham, Bruce McLaren, Rob Walker, Guy Ligier, Jackie Stewart, Eddie Jordan. As iniciais de Colin Chapman foram consagradas no logotipo da Lotus.

O status quo começou a mudar à medida que as fabricantes se envolveram e o alcance comercial da F1 se expandiu. Por meio de lançamentos ou aquisições, as equipes se tornaram gradualmente postos avançados de grandes corporações em vez de pequenas empresas. Talvez com razão - na década de 1970, era possível colocar o pessoal operacional de uma equipe típica em um carro grande, mas agora há centenas de pessoas na folha de pagamento.

Com a propriedade corporativa e as estruturas de relatórios das grandes empresas, surgiu uma geração de gestores profissionais que são apenas mais um elo na cadeia de comando. Toto Wolff é um caso atípico, pois é um diretor de equipe que tem participação no jogo, sendo acionista da equipe Mercedes.

Isso não quer dizer, é claro, que os chefes de equipe de antigamente não sofriam pessoalmente as consequências do fracasso. A Ligier ficou no fundo do poço por vários anos antes de ser vendida, assim como a Williams e a Tyrrell (cuja equipe acabou se tornando, pelo menos do ponto de vista burocrático, a Mercedes). Após a morte de Enzo Ferrari, sua amada equipe tornou-se propriedade da Fiat.

A história recente da McLaren provou ser um prenúncio do que estava por vir para Horner: Ron Dennis, que transformou a equipe no início da década de 1980, foi expulso por seus colegas acionistas em 2017, após várias temporadas de desempenho inferior ao esperado.

Há alguns paralelos entre a McLaren e a Red Bull nesse aspecto. Dennis originalmente assumiu o controle da McLaren por meio de um casamento entre a sua organização e o que era então uma equipe de F1 em dificuldades públicas, concebida pelo principal patrocinador, a Marlboro. Quando assumiu o controle total, imprimiu sua marca de pontualidade em toda a organização, fez as contratações técnicas certas, abriu novos caminhos comerciais e a McLaren dominou as corridas durante grande parte da década de 1980.

Mas ele também se desentendeu com um dos principais contratados técnicos, John Barnard.

Assim como Dennis, Horner construiu sua própria equipe de corrida bem-sucedida nas categorias de base antes de ser procurado por um patrocinador para fazer a mudança para a F1. No final de 2004, a Red Bull adquiriu a moribunda Jaguar, que havia passado as cinco temporadas anteriores como um estudo de caso de desorganização corporativa. Munido de um orçamento praticamente ilimitado para transformar a equipe, Horner recrutou Adrian Newey e o resto é história.

E a história muitas vezes rima com ela mesma: neste caso, o desentendimento final de Horner com Newey.

Entende-se que, durante a turbulência dos últimos 18 meses, Horner pôde contar com o apoio da dinastia Yoovidhya, que detém 51% da empresa controladora da Red Bull GmbH. Os outros 49% pertencem a Mark Mateschitz, cujo pai, Dietrich, foi para a Tailândia como vendedor de pasta de dente e voltou como empresário do setor de bebidas, tendo fechado um acordo para distribuir a bebida energética inventada por Chalerm Yoovidhya.

Quando Dietrich Mateschitz faleceu em 2022, ele deixou seus negócios em ordem, dividindo seu cargo em funções separadas, nas quais seu filho assumiu sua participação acionária, mas o gerente profissional Oliver Mintzlaff passou a comandar efetivamente a empresa. Mas qualquer mudança de regime, mesmo uma tão bem planejada como essa, pode trazer uma guerra de facções em seu rastro - especialmente para aqueles com laços estreitos com o anterior.

Nesse caso, apesar do estreito relacionamento de Horner com Mateschitz Sr., era sabido que ele se ressentia da presença constante do "conselheiro" Dr. Helmut Marko como um "ministro sem pasta", os olhos e ouvidos de Mateschitz no chão de fábrica. Após a morte do fundador, iniciou-se uma luta indecorosa pelo poder.

As falhas políticas foram expostas depois que Horner foi acusado de comportamento coercitivo e assédio sexual por uma funcionária no início do ano passado. Vários detalhes e evidências aparentes que, de outra forma, poderiam ter permanecido confidenciais, tornaram-se de domínio público por meio de vazamentos para a mídia.

Surgiu um retrato da disputa interna em que Horner queria que Marko saísse, mas Max Verstappen e seu pai Jos permaneceram leais a Marko, deixando claro que, se ele saísse, eles o seguiriam. Entende-se que Mateschitz Jr. apoiava Verstappen e Marko, enquanto Horner tinha o apoio da família Yoovidhya - o que agora ele perdeu.

Nos últimos 18 meses, desde que o escândalo estourou, a Red Bull perdeu sua posição de domínio nas pistas e todas as medidas tomadas para restaurar as normas anteriores falharam. Entre os principais problemas está a incapacidade de desenvolver um carro do qual ambos os pilotos possam extrair regularmente o desempenho máximo.

Horner tem repetidamente minimizado o alinhamento da linha do tempo entre isso e a saída de Adrian Newey. Ele também ignorou a importância de Newey para o projeto como um todo - uma perspectiva que é conhecida por ter contribuído para que Newey, um dos engenheiros mais bem-sucedidos da história do esporte, quisesse sair em primeiro lugar.

A percepção é tudo na política, assim como na F1, e fica muito difícil dizer aos seus aliados que tudo está bem quando o pessoal sênior sai (além de Newey, o diretor esportivo Jonathan Wheatley foi embora e o chefe de estratégia Will Courtenay deve se juntar à McLaren), o carro é inconsistente, erros operacionais acontecem (como no Bahrein este ano) e o seu piloto estrela fica ruidosamente insatisfeito com tudo isso.

Em termos de culpar o segundo piloto por todos os problemas, a substituição de Sergio Pérez por Liam Lawson e, depois, a troca de Lawson por Yuki Tsunoda após duas corridas, apenas demonstrou a sabedoria daquele velho ditado sobre repetir uma ação fracassada e esperar um resultado diferente.

Diante desse cenário, a posição de Horner tornou-se insustentável. A questão agora é se Laurent Mekies pode restaurar a ordem.

Uma atitude sensata seria evitar cometer os mesmos erros. Os especialistas dizem que Horner estava sobrecarregado por ter assumido a liderança do projeto do novo motor, além de dirigir a equipe e tentar estender sua influência sobre o departamento técnico.

Funcionou melhor quando ele permitiu que Wheatley transformasse a equipe na melhor do mercado e delegou a transformação da configuração técnica a Newey. Quando uma equipe vence sob a sua liderança geral, é fácil - não importa quantas horas você dedique ao escritório - tornar-se complacente e presumir que o sucesso é obra sua.

Mas, como o próprio Newey já disse várias vezes sobre seu catálogo de carros - alguns dos quais, como ele mesmo admite, não eram excelentes - se você quiser reivindicar toda a glória pelos sucessos, terá que assumir a responsabilidade pelos fracassos. Esses oito campeonatos de pilotos e seis títulos de construtores foram o resultado de um esforço de equipe, e essa equipe se desfez.

Portanto, Mekies poderá escrever seu próprio capítulo da história da Red Bull. E Horner, sem dúvida, não ficará desempregado por muito tempo. No mundo corporativo, assim como no futebol, os líderes vêm e vão: eles podem não gostar de pensar assim, mas são apenas peças de uma máquina, facilmente trocadas.

