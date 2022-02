Carregar reprodutor de áudio

O RB18, carro da Red Bull para a Fórmula 1 2022, finalmente emergiu das sombras em Barcelona após o lançamento 'fake' do começo do mês e o subsequente shakedown em Silverstone, onde só conseguimos alguns vídeos de baixa qualidade capturados pelos que estavam na pista.

Essas imagens só ajudaram a atiçar a curiosidade, pois os interessados logo começaram a tentar descobrir o que a equipe estava fazendo de maneira diferente de seus rivais. Bem, não podemos nos perguntar mais, pois não há esconderijo à vista de todos. O que eles tentaram esconder? Investigamos.

Red Bull Racing RB18 front detail Photo by: Giorgio Piola

O RB18 tem uma asa dianteira de quatro elementos, com um mainplane mergulhado na seção central alimentando a parte inferior do bico, que afunila para fora de uma ponta ligeiramente mais estreita.

Há uma entrada de resfriamento do piloto suplantada na ponta, mas alojada em seu próprio painel, o que significa que será possível que o carro funcione sem o componente também.

Dois separadores apertam a borda da ponta do bico e a conectam ao mainplane, ambos com ângulo interno para facilitar a passagem do fluxo de ar. Em outras partes do resto da asa, os separadores e ajustadores fornecem um serviço semelhante, como seria de esperar, dada a falta de dispositivos de condicionamento de fluxo que as equipes agora têm à disposição.

A conexão da asa entre o endplate e o mainplante é relativamente convencional neste estágio, com apenas uma simples seção em arco descendente antes de se encontrarem. No entanto, os elementos são mais agressivamente inclinados para fora em direção à parte traseira do conjunto, para incentivar o máximo possível de outwash.

Isso é ainda complementado pelo diveplane, que foi montado bem baixo no endplate.

Red Bull Racing RB18 front wing detail Photo by: Giorgio Piola Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

A Red Bull também não ficou para trás quando se trata do layout da suspensão dianteira, pois, embora tenha feito a mudança para pullrods, sua propensão a um design incomum de wishbone foi mantida.

A perna dianteira do braço superior é tão alta quanto a equipe pôde colocá-la, enquanto a traseira está recuada em uma posição muito mais baixa. Eles optaram por colocar o braço de direção na frente da perna dianteira do braço inferior, para que trabalhem o fluxo de ar de passagem em conjunto.

O design dos sidepods é onde os novos regulamentos parecem ter criado mais diversidade nesta temporada, e a Red Bull não é de forma alguma uma exceção.

Sua solução parece mesclar muitos dos designs que vimos de outras equipes, além de misturar alguns próprios.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

A seção frontal do sidepod tem uma fachada que se destaca à frente da parte principal para capturar o fluxo de ar para a entrada, além de oferecer seus serviços como condicionador de fluxo que também cria um rebaixo significativo como resultado. Também é interessante que a equipe tenha um acabamento de superfície diferente para este painel no carro.

Ao olhar para esta seção, é semelhante a Aston Martin ou AlphaTauri e, em vez de apenas ter suas entradas quadradas, a parte superior é cortada, permitindo o acesso à seção do sidepod onde os radiadores estão alojados.

Aesse respeito, os radiadores do RB18 e outros refrigeradores e eletrônicos associados foram alocados em uma posição mais reclinada do que nos acostumamos nos últimos anos.

Seu tamanho geral é ajudado pelo uso da equipe de refrigeração na linha central, que se tornou ainda mais proeminente desde que mudou para a unidade de potência Honda, com resfriadores e radiadores montados ao redor do V6 ICE.

Red Bull Racing RB18 detail Photo by: Uncredited

Flanqueando o canto frontal do sidepod está um espelho de asa alongado, que, como os designs de Mercedes e Williams, funciona em conjunto com o flanco para direcionar qualquer vácuo do pneu dianteiro para longe dele.

O espelho em si é dividido em várias seções, com a superfície principal formada por duas, uma das quais é muito fina e segura o vidro, enquanto a outra – que fica à frente – tem a forma de carcaça mais distinta.

Essas duas partes independentes são então enquadradas por condicionadores de fluxo que envolvem o conjunto e são considerados parte da carroceria do espelho.

A equipe continua a usar pequenos winglets na lateral do halo, enquanto a seção traseira da carroceria também foi reduzida a um perfil afiado para fornecer mais condicionamento de fluxo (seta verde).

Voltando ao design do sidepod, a seção intermediária mais alta continua a dar passagem ao fluxo de ar ao redor da parte inferior do carro, enquanto também se mistura a uma seção traseira de downwashing que se encontra com o assoalho de maneira semelhante à AlphaTauri.

Não há sinal de guelras de resfriamento nos sidepods ou na proteção do motor até o momento, com a equipe preferindo uma saída de resfriamento maior e alta na parte traseira do carro que também cria uma divisão para o fluxo de ar abaixo dele para entrar na região da coke bottle.

Red Bull Racing RB18 detail Photo by: Uncredited

Compreensivelmente, várias soluções foram empregadas para cima e para baixo no grid quando se trata do design das entradas abaixo do assoalho, do próprio assoalho e do difusor. E, novamente, a Red Bull trouxe uma ideia diferente aqui.

A leading edge do piso encosta na lateral do chassi, como muitos dos designs fazem, antes de arquear de volta para a asa da borda (seta azul).

Isso não apenas apresenta um pequeno entalhe na parte traseira, mas também é complementado por uma faixa interna próxima (seta vermelha), que tem uma altura semelhante e é cortada à frente da leading edge do assoalho. Provavelmente induzirá um vórtice que se combinará com aqueles que saem ao lado.

À medida que descemos, podemos ver que um dos strakes por baixo do assoalho, desviando parte do fluxo de ar externo (seta preta), enquanto há uma descontinuação com um arco enrolado na metade (seta verde) que se alimenta em um scroll já que a equipe procura melhorar as condições de fluxo na borda e configurar os aspectos à frente do pneu traseiro.

Red Bull Racing RB18 rear detail Photo by: Giorgio Piola

A equipe optou por um layout de suspensão traseira pushrod, elevando os elementos para que haja mais espaço para a seção difusora ampliada, o que significa que precisa haver mais espaço acima dela na região da coke bottle.

A asa traseira possui um único suporte de montagem estilo 'pescoço de cisne', que fica acima do mainplane e se conecta diretamente ao pod do atuador DRS, abrindo caminho para um fluxo mais limpo na parte inferior do mainplane. A asa é uma interpretação interessante e algo que não vimos em nenhum outro lugar, pois possui dois elementos de corda completos empilhados um sobre o outro.

A asa traseira também apresenta uma ranhura em V bem substancial na seção central da aba superior, pois a Red Bull procura equilibrar suas demandas de downforce com redução de arrasto.

The rear wing on the car of Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

