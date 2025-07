Com o paddock da Fórmula 1 assimilando a surpreendente notícia da demissão de Christian Horner da função de chefe de equipe e CEO da Red Bull Racing, todos começam a analisar as consequências desta demissão, em especial o impacto que isso pode ter sobre o futuro de Max Verstappen. Ou mesmo se a saída do britânico é o resultado direto disso...

Roma não foi construída em um dia, nem o império caiu de uma só vez. Ele desmoronou pedaço por pedaço, agitado por distúrbios econômicos e sociais, divisão interna, declínio militar e pressão externa sobre suas fronteiras protuberantes e porosas.

Há paralelos gritantes com a Red Bull na F1, que passou de uma força coesa e dominante para uma equipe dividida e abalada nos últimos três anos, desde a morte do então CEO da Red Bull GmbH, Dietrich Mateschitz.

Portanto, quando surgiu a notícia de que Horner foi removido de seu cargo de chefe da equipe e CEO da Red Bull Racing, o momento pode ter sido um choque, mas está claro como cristal que os abutres já estavam rondando há muito tempo.

As realizações extraordinárias de Horner ao longo desses 20 anos são imensuráveis, transformando o que restou de uma equipe falida da Jaguar em uma potência moderna. Mas também houve uma lista crescente de fatores que contribuíram para esse resultado, desde a perda de membros famosos, como Adrian Newey, Rob Marshall e Jonathan Wheatley, a insistência de Horner em sua enorme e cara aposta na Red Bull Powertrains e os problemas fora das pistas.

Desde então, a Red Bull foi superada pela McLaren em um espaço de 14 meses e atualmente está em quarto lugar, com os dois Mundiais de 2025 aparentemente já fora de cogitação. Todos esses são sinais de uma espiral descendente, mas não necessariamente um declínio terminal para Horner, que já passou por isso antes, quando sua era dominante de Sebastian Vettel/difusor soprado chegou ao fim.

Ele sobreviveu até mesmo à controvérsia no início do ano passado, quando se envolveu em uma investigação sobre um suposto comportamento inadequado em relação a uma funcionária, do qual os advogados independentes contratados pela Red Bull mais tarde o inocentaram.

Em meio a uma disputa de poder na equipe entre os lados austríaco e tailandês do negócio, o apoio de Horner pelo proprietário majoritário tailandês Chalerm Yoovidhya (que controla 51%) o manteve no comando. Portanto, o anúncio chocante desta quarta-feira só pode significar que Horner agora também perdeu o apoio do outro lado da divisão.

A dependência de Horner e da Red Bull em relação a Verstappen volta a assombrá-los

Todos os motivos acima devem ter contribuído para a perda de apoio de Horner, mas parece que um homem foi fundamental, e esse é seu principal ativo, Verstappen. Em primeiro lugar, isso se aplica ao desempenho na pista, pois seria de se imaginar onde a Red Bull estaria no ano passado sem o holandês.

Verstappen garantiu quatro poles e duas vitórias diante da dominação da McLaren e de um carro 2025 que não se comporta bem, enquanto seus companheiros de equipe, Liam Lawson e agora Yuki Tsunoda, não têm tido sucesso, somando sete pontos - todos de Tsunoda - em comparação com os 165 de Verstappen.

Como o melhor piloto de sua geração e o atual tetracampeão mundial, Verstappen também tem uma enorme influência na equipe fora da pista, e sabe-se que, em meio à luta pelo poder da Red Bull F1, a comitiva de Verstappen havia se aliado à equipe austríaca, aliada ao mentor de longa data de Verstappen, Helmut Marko. O próprio Verstappen ainda se dá bem com Horner e gosta de trabalhar em Milton Keynes, mas sabe-se que houve um grande rompimento entre Horner e o pai de Max, Jos, que liderou os pedidos para que ele renunciasse durante a investigação de 2024.

E agora, a saída de Horner vem na esteira de novos rumores sobre o futuro de Verstappen na Red Bull, que está pensando em cláusulas de saída no meio da temporada que poderiam liberá-lo antes do fim de seu contrato de 2028, enquanto mantém conversas renovadas com o chefe da Mercedes, Toto Wolff.

O que Verstappen fará agora?

Há uma possibilidade remota de que a saída de Horner não tenha relação com o destino de Verstappen, mas, à medida que a poeira se assenta após um anúncio explosivo, dois cenários mais plausíveis estão surgindo dos escombros.

A saída de Horner pode ser parte de uma jogada para manter Verstappen no longo prazo, e um preço que Yoovidhya e seu colega austríaco Mark Mateschitz concordaram em pagar devido ao recente declínio; a segunda teoria, mais condenatória, é que Verstappen já decidiu que agora é o momento certo para abandonar o barco, e que a perda de seu principal ativo foi a gota d'água para Yoovidhya, o que significa que ele não pode mais proteger Horner.

No GP da Grã-Bretanha do último fim de semana, Horner não chegou a confirmar que Verstappen estaria definitivamente no carro em 2026 e lançou um discurso sobre sua visão do futuro da Red Bull como fabricante.

"Max é uma parte fundamental da nossa equipe e tem sido assim há praticamente 10 anos. A intenção é manter isso", disse ele. "Mas um dia, seja no ano seguinte ou no próximo, haverá um dia em que não haverá mais Max. É preciso ter sempre isso em mente, que a equipe precisa continuar olhando e investindo no futuro. Esperamos que isso não aconteça nos próximos anos, mas nunca se sabe...".

"As coisas passam por ciclos e o esporte passa por ciclos. Tivemos dois ciclos incrivelmente bem-sucedidos na F1, e o que queremos fazer é construir o próximo ciclo. Agora, é claro, queremos que isso aconteça com Max, mas entendemos a pressão que haverá no próximo ano, com a nossa chegada como um novo fabricante de unidades de potência. O desafio é enorme. Mas temos um grupo de pessoas extremamente capazes".

"A [Red Bull Powertrains] vai render dividendos. Talvez não seja em 26, mas em 27, 28 e além, a longo prazo para a Red Bull, é 100% a coisa certa".

Uma primeira resposta do empresário de Verstappen, Raymond Vermeulen, sugere que a primeira teoria é a mais plausível. "Fomos informados com antecedência pela gerência da Red Bull de que essa decisão havia sido tomada", disse Vermeulen ao jornal holandês De Telegraaf, favorito dos Verstappen. "Cabe à Red Bull fornecer mais explicações sobre os motivos".

"Continuamos a nos concentrar no lado esportivo e estamos buscando mais desempenho para que possamos voltar ao topo. Nesse aspecto, nada muda".

Isso também está de acordo com os comentários de Verstappen em Silverstone, quando perguntado se seria muito arriscado mudar de equipe para 2026, considerando todos os pontos de interrogação sobre quem realmente estará à frente do jogo.

"É isso mesmo", disse ele. "É por isso que tenho contrato com a Red Bull." Um movimento mais lógico para ele seria ficar em 2026 e observar quem tem o melhor carro e a melhor unidade de potência antes de uma possível mudança para 2027".

O tempo dirá agora se a saída de Horner é uma forma de os Verstappen iniciarem um novo ciclo em um ambiente familiar, na organização que deu a Verstappen uma chance na F1 aos 17 anos e o moldou para se tornar o líder indiscutível da corporação de pilotos que é hoje, ou se ele está pronto para fugir das ruínas de Roma e construir um novo império em outro lugar.

