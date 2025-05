Pela segunda vez em duas temporadas, Franco Colapinto garantiu uma vaga no grid da Fórmula 1 durante a temporada. Mas as circunstâncias não poderiam ser mais diferentes. Substituindo Logan Sargeant na Williams, o argentino foi uma escolha muito difícil, tendo impressionado o chefe da equipe James Vowles durante um TL1 molhado e complicad em Silverstone, bem como com o trabalho no simulador.

Desta vez, parecia que era uma questão de quando Colapinto reapareceria no grid (e não de se) depois de ser convocado pela Alpine como seu piloto reserva. E o titular Jack Doohan não brilhou o suficiente para estender sua temporada de estreia além das seis primeiras rodadas.

Colapinto recebeu oficialmente cinco corridas do conselheiro executivo da Alpine, Flavio Briatore, que está assumindo a maior parte dos deveres de liderança após a demissão do chefe Oliver Oakes, com o apoio de Dave Greenwood, diretor de corridas, e outros membros importantes do time. Outra avaliação será realizada entre as etapas da Áustria e Silverstone para decidir sobre o restante da temporada de 2025.

Então, o que a esperança argentina para a F1 precisa fazer para que o assento da Alpine seja realmente seu?

A Alpine está se lançando de cabeça, novamente, na luta por pontos

Os críticos dirão que o assento já é dele de qualquer maneira, pois Doohan nunca foi uma opção particularmente apreciada por Briatore, e sua batata já havia assado assim que Colapinto, mais experiente e comercialmente atraente, chegou. No entanto, embora o apoio argentino de Colapinto seja de grande ajuda, isso não será suficiente se o piloto de 21 anos não der conta do recado.

A Alpine precisa desesperadamente de resultados, tendo marcado menos pontos do que seu carro é realmente capaz de fazer, e como o pelotão do meio da F1 está mais apertado do que nunca, Pierre Gasly precisará de algum apoio para fazer com que a Alpine saia de um modesto nono lugar na tabela de construtores.

Pierre Gasly, Alpine Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Isso significa que Colapinto terá de repetir seus feitos heróicos de 2024, quando entrou com tudo em Monza e imediatamente pareceu à vontade com a Williams. Depois de um honroso 12º lugar em sua estreia, Colapinto marcou quatro pontos com o oitavo lugar em Baku e acrescentou mais um ponto à sua contagem em Austin.

Mas a primeira etapa de 2025 mostrou que marcar pontos está longe de ser uma tarefa fácil para qualquer equipe desse pelotão do meio. Atrás da Williams, quinta colocada, as equipes têm lutado por cada ponto em uma batalha decidida por centésimos - e não por décimos. A posição no grid tem sido extremamente importante, com cada detalhe fazendo a diferença entre passar para o Q3 e ser eliminado no Q1.

A temporada de Gasly até o momento tem destacado como tem sido difícil para a Alpine obter um resultado consistente, apesar de ter um carro com potencial decente. Gasly brilhou com o sétimo lugar no Bahrein, antes de acabar no lado errado da batalha do pelotão em outras corridas.

Portanto, seria injusto esperar pontuação regular de Colapinto, mas sua diretriz é fazer uma corrida de cada vez, ficar o mais próximo possível do francês e depois ver se o carro é competitivo o suficiente para conquistar pontos em um determinado fim de semana.

Aprendendo com os erros de Doohan e com os seus próprios erros

A campanha de Doohan não foi ajudada por uma série de erros custosos, incluindo um grande acidente nos treinos livres de Suzuka. Isso tem alguns paralelos com a segunda metade da temporada de estreia de Colapinto na Williams, que perdeu um pouco do ímpeto com um grande acidente na classificação no Brasil, antes de se dar mal em uma corrida molhada em condições notoriamente muito difíceis.

O acidente de Colapinto na classificação em Las Vegas foi menos perdoável, mas, assim como o restante de sua participação em nove corridas com a Williams, proporcionou uma experiência inestimável que ele pôde digerir durante as férias e que agora precisa usar em Enstone.

Jack Doohan, acidente na Alpine Foto de: Bryn Lennon - Fórmula 1

Além de suas tarefas no simulador, Colapinto fez vários testes TPC com um carro Alpine mais antigo (de pelo menos 2 anos), o que garante que ele esteja muito mais bem preparado para seu segundo capítulo na F1 do que para o primeiro.

Isso provavelmente também se aplica ao enorme escrutínio sob o qual ele está sendo submetido, já que a estreia de Colapinto em 2024 o transformou em uma celebridade da noite para o dia na Argentina, um país que sempre anseia por seus próximos heróis do esporte.

Os holofotes sobre o jovem de 21 anos e a onda de apoio, tanto nas corridas quanto nas mídias sociais, têm sido extremamente intensos, com paixões às vezes transbordando para algo um pouco mais sinistro em uma minoria de torcedores. Entre administrar suas expectativas em casa e em Enstone, sua missão continua a mesma. Bloquear o barulho que vem de fora e acompanhar seu companheiro de equipe.

