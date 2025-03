Christian Klien, Scott Speed, Sebastien Bourdais, Daniil Kvyat (2x), Pierre Gasly, Nyck de Vries e Daniel Ricciardo: a lista de pilotos que foram substituídos em qualquer uma das equipes Red Bull durante uma temporada de Fórmula 1 é longa. Liam Lawson é um novo integrante desse grupo desde esta semana e, de certa forma, ele é até mesmo o detentor do recorde, sendo o mais rapidamente substituído. O fato de Lawson ter tido apenas dois finais de semana de corrida com a equipe principal é excepcional até mesmo para os padrões da Red Bull, ainda mais se considerarmos que esses são dois circuitos nos quais o neozelandês nunca havia pilotado antes.

"Rebaixamento" de Lawson: insensível ou protetor?

No momento em que este site encontrou Helmut Marko no paddock de Xangai, no sábado, e lhe disse as palavras de Lawson - que ele precisava de tempo, mas não estava tendo - a resposta foi: "Ele está certo". Pode não ter sido a resposta que o neozelandês queria ouvir naquele momento, mas ela marca a abordagem da Red Bull: aberta e direta, mas também árdua. A honestidade é boa para a mídia e talvez para os fãs, mas é dura para os pilotos - mentalmente também. Quase todos os pilotos da lista acima podem se identificar: desde telefonemas de manhã cedo até De Vries ouvir na mídia, meses após sua demissão, que ele havia sido o "maior erro" da carreira de Marko.

A única exceção que confirma essa regra é, na verdade, Sergio Pérez. A Red Bull deu um tempo especial ao mexicano no ano passado, quando ele já estava lutando há muito tempo, mas isso aconteceu em grande parte devido ao apoio financeiro do México. Além disso, as recentes dificuldades de Lawson mostraram que o problema provavelmente não estava tanto no piloto, mas mais no carro - o que Max Verstappen também apontou em várias ocasiões quando o desempenho de Pérez foi discutido.

O rebaixamento de Lawson é o exemplo mais extremo, embora se possa dizer que, de certa forma, ele está sendo protegido de si mesmo. Christian Horner revelou em Xangai que a Red Bull tem "uma responsabilidade" em relação a Lawson, e exatamente essa responsabilidade pode ser interpretada como acabar com o sofrimento dele - especialmente com um carro extremamente difícil de dirigir e com a tarefa impossível de competir contra Verstappen. Para evitar danos maiores a longo prazo, voltar para uma equipe que está no limite e para um carro que é mais fácil de dirigir pode não ser tão ruim para o neozelandês. Com Tsunoda, a Red Bull pode correr mais riscos. Seu futuro após 2025 era incerto de qualquer forma, devido à saída iminente da Honda, de modo que a "responsabilidade" de longo prazo - sobre a qual Horner falou - é menor com ele.

O contraste com Antonelli: a mídia e os inúmeros testes

No entanto, a rápida rotação e a imensa pressão para obter resultados imediatos, independentemente das circunstâncias, são indicativos do programa da Red Bull. É uma abordagem que trouxe sucesso ao longo dos anos e à qual muitos pilotos devem suas carreiras (dentro e fora da Fórmula 1), mas difere um pouco da forma como outras equipes lidam com seus pilotos jovens atualmente.

Um exemplo é Andrea Kimi Antonelli na Mercedes. Toto Wolff disse no anúncio em Monza: "Cinco minutos depois que Lewis Hamilton anunciou que estava indo para a Ferrari, eu já tinha me convencido a ir com Kimi." Essa declaração é um pouco pior, pois Wolff havia revelado em conversa com a mídia holandesa apenas uma semana antes: "Pensei o ano todo que haveria uma janela de oportunidade para trazer Max. A chance de trazê-lo para a Mercedes não era zero. Durante as férias de verão, chegamos à conclusão de que não faria sentido esperar por algo que não aconteceria em 2025."

Isso ressalta que Wolff de fato esperava conseguir Verstappen como substituto após o anúncio de Hamilton, embora ele tenha deixado escapar do anúncio de Antonelli para o público o contrário. Isso é, logicamente, para apoiar seus pilotos e tirar a pressão do jovem italiano o máximo possível. Isso é o que a Mercedes - além da infeliz estreia nos treinos em Monza - está tentando fazer de todas as formas possíveis. Mesmo que Verstappen se torne um problema em 2026, Wolff está tentando manter isso em segundo plano e dar confiança aos pilotos atuais, pelo menos externamente.

Isso torna a abordagem em termos de publicidade um pouco diferente da Red Bull e o mesmo pode ser dito sobre os preparativos. Antonelli, por exemplo, foi preparado com uma quilometragem extremamente alta nos testes com carros anteriores (TPC), feitos com carros com pelo menos dois anos de idade. Lawson mal teve essa oportunidade de se acostumar com a filosofia dos carros da Red Bull, com exceção de um dia de filmagem em Abu Dhabi e um teste em Silverstone. Mesmo durante o teste pós-temporada no Circuito Yas Marina, Lawson estava no carro da Racing Bulls, com Yuki Tsunoda e Isack Hadjar ao volante do RB20. É claro que, com 11 GPs em seu nome, Lawson não era mais um novato completo como Antonelli, mas os programas de TPC estendidos provaram ser uma receita testada e aprovada por outras equipes anteriormente.

A Mercedes fez isso com Antonelli, inúmeros quilômetros de teste com a Alpine ajudaram Oscar Piastri (embora ele tenha ido para a McLaren) e até mesmo a Ferrari usou dias de TPC para acostumar uma força experiente como Hamilton aos carros de Maranello. Como todos sabem que o carro da Red Bull tem características muito específicas ("um mouse com a sensibilidade ajustada em 100%", como disse Albon), não teria feito mal algum dar a Lawson mais tempo de direção em carros baseados nessa configuração. Na Red Bull, nos últimos anos, no entanto, foi mais um caso de se jogar no fundo do poço ao lado de Verstappen e ver gradualmente se você sabe nadar - o que, na maioria das vezes, provou não ser o caso.

A academia da Red Bull e a mudança de cenário

O maior trunfo da Red Bull tem sido, tradicionalmente, o fato de dar aos talentos uma chance na Fórmula 1 muito rapidamente. Dos 20 pilotos atualmente no grid, sete entraram na categoria por meio da Red Bull. É um número impressionante e destaca as oportunidades que a marca oferece. Alto risco, alta recompensa, é o resumo do programa. Aliás, isso também se aplica a partir do momento em que os talentos são contratados. A Red Bull geralmente não deixa seus pilotos jovens andando de kart por muito tempo e gosta de vê-los fazer uma rápida transição para os monopostos. No entanto, esse passo é grande e o tempo é limitado mesmo nesse estágio, por isso há muita rotatividade no programa e muitos pilotos são deixados de lado em algum momento - no caso de Albon, por exemplo, para que ele volte mais tarde.

No entanto, a Fórmula 1 também mudou muito nesse aspecto. Enquanto durante anos a Red Bull foi uma das poucas empresas que apostou totalmente em pilotos de sua academia, a realidade agora é diferente. Por exemplo, não é coincidência que haja seis novatos no grid este ano, se incluirmos Lawson. Isso mostra que muito mais equipes estão apostando na juventude atualmente, com a experiência de Oliver Bearman em Jeddah sendo uma revelação. Um piloto de Fórmula 2 que estava lutando com a Prema na época pôde simplesmente entrar na Ferrari e terminar um fim de semana quase perfeito. Isso deu à Mercedes e à Sauber, entre outras, a confiança de que optar por jovens talentos seria a abordagem correta.

Com esse desenvolvimento, a Red Bull não é mais o único programa conhecido por oportunidades de aceleração. A concorrência aumentou drasticamente nos últimos anos, com mais foco na busca e no treinamento por parte da Mercedes, Alpine, McLaren e até mesmo da Williams, além da Ferrari Driver Academy, que tem sido bem-sucedida há algum tempo - e produziu Charles Leclerc, entre outros. É claro que, de todos esses programas de treinamento, a Red Bull tem o melhor histórico, com Sebastian Vettel e Max Verstappen (que não foi tão treinado e só se comprometeu com sua promoção na F1), com oito títulos de pilotos.

No entanto, nos últimos anos, parece que a situação mudou. A dupla Verstappen-Sainz, por exemplo, foi mais um dos que foram testados pela Red Bull, mas os maiores talentos passaram por outros programas nos anos seguintes: Leclerc pela Ferrari, Norris pela McLaren, Russell e Antonelli pela Mercedes e Piastri pela Alpine e, por fim, pela McLaren. Isso diz algo sobre os olheiros, mas também sobre a capacidade de manter as verdadeiras joias - observando que as expectativas de Arvid Lindblad são de fato altas.

Isso também indica que o cenário mudou enormemente e a concorrência agora é muito maior do que antes. Para atrair e reter talentos excepcionais, a Red Bull precisa se diferenciar novamente, mas, de preferência, não se diferenciar rebaixando um piloto após apenas duas corridas. Afinal de contas, isso também tem a ver, em parte, com a mensagem que é transmitida aos jovens talentos, que nem sempre foi positiva nos últimos anos. Atualmente, esse não parece ser o ambiente mais seguro. Com duas equipes no grid, provavelmente sim para chegar lá, mas, dada a abordagem difícil, nem sempre para permanecer lá e construir uma longa carreira na F1 dentro do grupo.

Se um jovem kartista puder contar com o interesse de vários programas de treinamento, exemplos como a decisão de Lawson provavelmente farão parte da consideração. É a percepção que a Red Bull tem que levar em conta até certo ponto, especialmente se Verstappen deixar a Red Bull (ou mesmo a Fórmula 1) um dia. Afinal de contas, é nesse momento que um programa de treinamento que funcione bem pode valer seu peso em ouro. Portanto, também nesse aspecto, há um trabalho a ser feito para restaurar as glórias passadas: não apenas se tornar um líder novamente na pista, sob os holofotes da Fórmula 1, mas também na escada que deve levar o talento até lá. Semanas como esta podem não ajudar.

