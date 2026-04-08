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ANÁLISE: O tempo deu razão a Wolff sobre a F1 2026?

Diante da realidade deste ano, o discurso otimista do austríaco de anos atrás mal consegue se manter à tona

Fabien Gaillard
Editado:
Toto Wolff, Mercedes

Depois de analisar as declarações de Max Verstappen ao longo de 2023, é natural voltar a examinar as do outro grande nome ainda presente no paddock que se pronunciou sobre o futuro regulamento de 2026 da Fórmula 1 na época: Toto Wolff, chefe da Mercedes.

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Vale lembrar que o contexto em torno do GP da Áustria daquela temporada era marcado pelas primeiras dúvidas sobre o regulamento técnico de 2026. Alguns atores, com destaque para o grupo da Red Bull, por meio de seu então chefe Christian Horner, apresentaram uma visão alarmista do que poderia vir a ser a F1.

Após a divulgação de informações sobre o assunto pelo Motorsport.com, acompanhamos o caso quando um de nossos repórteres entrevistou Horner durante a coletiva de imprensa realizada na sexta-feira do GP da Áustria de 2023.

As palavras de Horner em julho de 2023

Christian Horner, entouré par Günther Steiner et Alessandro Alunni Bravi, lors de la conférence de presse du vendredi au GP d'Autriche 2023.

Christian Horner, ao lado de Günther Steiner e Alessandro Alunni Bravi, durante a coletiva de imprensa na sexta-feira do GP da Áustria de 2023.

Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

Esta foi a pergunta que fizemos na ocasião : “Durante as discussões realizadas nas reuniões da Comissão de F1, os chefes de equipe expressaram certas preocupações quanto à possibilidade de as baterias não terem autonomia suficiente para alimentar totalmente os carros durante toda a duração de uma volta, e quanto ao impacto que isso poderia ter no espetáculo. Quais são os desafios até 2026 ? Trata-se de um ponto que merece ser analisado e que poderia exigir uma revisão do regulamento?"

E aqui está a resposta de Horner, na íntegra : "Bem, acho que estamos em um estágio em que, obviamente, precisamos lidar tanto com o motor quanto com o chassi para 2026, e acho que um dos principais desafios, e um dos maiores impactos para 2026, é o pes". 

“Estamos falando de uma variação de cerca de 30 kg em carros que, com o sistema de refrigeração que será necessário e tudo o mais, já se aproximam do peso de um carro de endurance. Acho que há aspectos muito positivos em relação a 2026, e os combustíveis sustentáveis, entre outros, são extremamente positivos.”

"Mas acho que talvez seja urgente analisar a relação entre a potência proveniente da combustão e a potência elétrica antes que seja tarde demais. Precisamos garantir que não criemos um ‘Frankenstein’ técnico que exigiria que o chassi compensasse em tal grau com a aerodinâmica móvel e reduzisse o arrasto a um nível tal que a corrida fosse afetada; e que não houvesse efeito de sucção nem DRS porque, na verdade, você estaria pilotando assim o tempo todo.” 

“E que as características desses motores não sejam... que o motor térmico não se torne um gerador para recarregar uma bateria. E acho que esse problema poderia ser facilmente resolvido simplesmente ajustando a relação entre as potências térmica e elétrica.”

“E devido à regulamentação sobre os motores… Ainda temos dois anos e meio, e acho que, se houver uma pequena melhoria, isso criaria potencialmente uma plataforma melhor para o chassi. Caso contrário, a regulamentação do chassi, que ainda não está definida e não foi objeto de um compromisso, nos obrigará a tentar nos adaptar a esses compromissos. É preciso considerar a questão de forma holística, tanto do ponto de vista técnico quanto, mais importante ainda, do ponto de vista do que é a F1."

“A F1 deve ser uma disputa roda a roda. Não podemos nos dar ao luxo de perder esse desafio e ver os pilotos reduzindo a velocidade nas retas para regenerar as baterias. Sei que a FIA leva essa questão muito a sério e que a está analisando de perto à medida que as simulações se tornam mais avançadas.”

Quando lhe perguntaram qual seria a divisão correta entre motor a combustão e elétrico, Horner acrescentou  “Atualmente, estamos em cerca de 50/50. Não é necessário alterar isso significativamente, mas, para se adaptar aos circuitos, uma variação de 5%, ou mesmo de 10%, poderia ter um efeito notável, pois trata-se, obviamente, de um dos principais fatores de excesso de peso, além do peso das baterias.”

“O tamanho da bateria é colossal para este regulamento de 2026 e acho que, com os trabalhos em andamento sobre combustíveis sustentáveis e o fato de o carro agora ser praticamente neutro em carbono, isso é fenomenal. Portanto, acredito que, se simplesmente ajustarmos essa relação, poderíamos muito rapidamente nos livrar da dependência da aerodinâmica ativa, dos difusores e ailerons em constante movimento, bem como da complexidade que isso implica.”

Um discurso à prova de 2026

La F1 2026 n'a pas exactement le portrait qu'en dressait Horner, mais plusieurs points sont exacts.

A F1 de 2026 não se encaixa exatamente no retrato traçado por Horner, mas vários pontos estão corretos.

Foto de: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Assim como no discurso de Verstappen no mesmo fim de semana, esta transcrição completa revela que se tratava de um trabalho em andamento no chassi de 2026.

A realidade, no fim das contas, é que os carros deste ano tiveram seu peso reduzido em cerca de trinta quilos, pela primeira vez em muito tempo. Isso, notadamente, à custa da manutenção de uma bateria com capacidade equivalente à da geração anterior de motores, o que, aliás, não deixa de desempenhar um papel importante em parte das dificuldades, já que a potência elétrica, por sua vez, triplicou.

Além disso, é difícil dizer que as ultrapassagens parecem mais difíceis. Pelo contrário, alguns até tendem a achá-las tão simples que se tornam artificiais. Esse é o caso, em particular, de... Verstappen, que não hesitou em chamar a F1 de 2026 de “Mario Kart” e criticar as pessoas que apreciam o espetáculo das corridas.

Por fim, a aerodinâmica ativa é bem menos complexa do que o anunciado. O “modo reta” consiste na ativação, por qualquer piloto, por meio de um botão, do achatamento das flaps do aerofólio dianteiro e traseiro em determinadas zonas definidas previamente pela FIA.

Por outro lado, Horner levantou vários pontos que inevitavelmente ressoam de forma notável hoje: o fato de que o motor térmico serve para recarregar as baterias (é simplesmente o princípio do superclipping), os compromissos relacionados ao motor que orientaram a definição do regulamento do chassi (que justificam, entre outras coisas, a redução da carga aerodinâmica geral e a implementação da aerodinâmica ativa para aliviar o motor em plena carga) e, é claro, a redução de marcha em retas.

O discurso de Wolff em resposta a Horner

Toto Wolff lors du Grand Prix d'Autriche 2023.

Toto Wolff durante o Grande Prêmio da Áustria de 2023.

Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Sem surpresa, na época, Horner não encontrou em Wolff, seu homólogo da Mercedes, que obviamente apostava alto nessa futura regulamentação de motores, um aliado. O austríaco mantinha um discurso decididamente oposto ao do britânico, mostrando-se otimista quanto à resolução de problemas — cuja existência, vale ressaltar, ele não negava, embora não insistisse neles —, mas também ofensivo em relação ao aspecto político que, segundo ele, revestiam as declarações de Horner. 

“Acho que o que mais o assusta é que seu programa de motores não está avançando, e que talvez ele queira acabar com [o regulamento] dessa forma”, afirmou Wolff a respeito do chefe da Red Bull Racing. “Portanto, é preciso sempre se perguntar qual é a verdadeira motivação para dizer esse tipo de coisa.”

“Isso [a modificação drástica do regulamento de motores] não vai acontecer. ‘Sem chance’, em letras maiúsculas. Portanto, não sei por que essas questões estão sendo levantadas. Desenvolvemos esse regulamento ao longo de muitos anos, com o envolvimento de todos os fabricantes. É um compromisso que permitiu à Audi ingressar no esporte e à Honda permanecer nele. É a melhor situação que se pode imaginar para a F1.”

Vale lembrar que o regulamento de motores da F1 foi aprovado em agosto de 2022 e foi efetivamente fundamental para o envolvimento de grandes marcas na modalidade, abrindo caminho para a chegada da Audi e, assim, acabando com um dos mais antigos boatos do campeonato. 

“É um desafio? Os nossos projetistas de chassis se questionam: ‘como vamos fazer isso?' Sim, é verdade. Mas isso é ótimo. Esses regulamentos não vão mais mudar. Não serão mais adiados, porque o mundo precisa demonstrar inovação em matéria de sustentabilidade. Precisamos reduzir as emissões. E estamos muito entusiasmados".

Sobre os diversos problemas mencionados e os riscos em termos de espetáculo ou da necessidade de frenagem em linha reta para recarregar as baterias, Wolff respondeu:  “Isso é alarmismo.”

“Vocês realmente acham que não somos capazes de inovar neste esporte para elaborar regulamentos sobre chassis e motores que permitam evitar que os pilotos reduzam a marcha em retas?”

Essa frase um tanto desdenhosa, mais de dois anos depois, soa evidentemente como um fracasso, já que a realidade da F1 de 2026 é, de fato, a de pilotos obrigados a reduzir a marcha mesmo a toda velocidade, no âmbito da recarga de energia.

E isso ficou evidente desde Melbourne, especialmente antes da curva 9, quando George Russell perdeu 50 km/h e reduziu duas marchas antes de tirar o pé do acelerador para fazer a curva.

A continuação do argumento de Wolff pretendia ser tranquilizadora, retomando um discurso que a FIA defendia na época sobre a ideia de que as conclusões tiradas dessas simulações realizadas em um estágio inicial e em condições imperfeitas não davam uma visão clara da realidade futura.

Um argumento que não deve ser totalmente descartado de imediato, pois, como explicado anteriormente, o regulamento do chassi era então um trabalho em andamento e continuaria até o ano seguinte.

Assim, Wolff acrescentou: “É verdade que, se pegarmos o chassi de hoje e colocarmos nele a futura unidade de potência, haveria algumas pistas com retas muito longas onde teríamos reduções drásticas de velocidade na unidade de potência.”

“Mas estamos falando da eficiência atual [do chassi de 2023]. Não estamos congelando os chassis atuais, que são pesados como os de um protótipo e grandes como um elefante.”

"É isso que precisamos reinventar para 2026. E seja com elementos aerodinâmicos retráteis ou com uma modificação na forma dos carros para atender às exigências de um mundo mais sustentável e de maior eficiência aerodinâmica, acho que é uma coisa excelente."

Mais de dois anos e meio depois, é preciso constatar que a F1 não conseguiu atingir o objetivo que Wolff vislumbrava e parece, portanto — apesar de suas próprias lacunas — muito mais próxima da visão de Horner. Os compromissos, no entanto importantes, realizados no chassi de 2026 não foram, até o momento, suficientes para corrigir certas previsões.

Resta saber se, em algumas reuniões em abril e posteriormente, a categoria conseguirá melhorar significativamente uma situação que não foi resolvida em dois anos.

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