Após os seis primeiros finais de semana da temporada de 2025 da Fórmula 1, o padrão é claro: Max Verstappen pode competir com a McLaren em uma volta rápida e compensar o déficit sozinho, mas, na maioria das corridas, ele não tem as armas com a Red Bull Racing para realmente lutar.

Com relação ao primeiro ponto, a explicação é dupla. Em primeiro lugar, Verstappen sabe como extrair o máximo de seu RB21 e pode jogar o carro um pouco além, já que o desgaste dos pneus não é tão importante durante uma volta de classificação. Isso já rendeu ao holandês a pole position três vezes: em Suzuka, Jeddah e, mais recentemente, em Miami.

A segunda parte da explicação, de acordo com Andrea Stella, está no carro da McLaren. De acordo com o chefe da equipe italiana, o MCL39 é difícil de manejar em uma volta lançada, com imprevisibilidade na dianteira em particular.

De acordo com Stella, isso leva facilmente ao travamento da roda e, em sua opinião, explica por que Oscar Piastri e, especialmente, Lando Norris não aproveitaram ao máximo seu material todas as vezes no Q3. "Agora temos dados suficientes para confirmar que nosso carro é mais fácil na corrida do que durante uma volta de classificação com pneus novos. Até agora, não fizemos uma volta de classificação perfeita, embora a volta de Oscar no Bahrein tenha sido talvez a mais próxima", disse o italiano.

O fato de esses problemas não aparecerem tanto durante as corridas se deve ao fato de que, nesse caso, tudo está menos no limite. Isso torna o carro muito mais previsível e, acima de tudo, expõe o ponto mais forte da McLaren: manter os pneus Pirelli vivos. Stella chamou isso de a arte obscura da F1 na noite de domingo.

"Está claro que durante as corridas - quando você dá muitas voltas seguidas e enfrenta o desgaste dos pneus em condições de calor - nosso carro tem um desempenho muito bom. Gostaria de enfatizar que isso é resultado de um trabalho de engenharia muito específico da nossa equipe".

Bahrein e Miami são uma nova prova de realidade para a Red Bull

Isso se encaixa perfeitamente com os números concretos. Até agora, Verstappen foi capaz de competir com as McLarens no Japão e na Arábia Saudita, e isso não é coincidência. De fato, em Suzuka, ele conseguiu fazer valer sua pole, já que as ultrapassagens se mostraram praticamente impossíveis, e o circuito extremamente rápido de Jeddah é atípico.

Em primeiro lugar, o layout é muito específico e a sucessão de curvas, em sua maioria rápidas, é adequada para o RB21. Em segundo lugar, o desgaste dos pneus é tradicionalmente muito baixo em Jeddah e esse aspecto favoreceu Verstappen e a Red Bull. Portanto, não é totalmente justo o fato de Christian Horner citar com frequência essa corrida para enfatizar que o cenário pode variar de circuito para circuito, já que Jeddah foi, de certa forma, um caso isolado e não elimina os problemas estruturais da Red Bull.

Esses problemas estruturais foram expostos de forma adequada no Bahrein e em Miami nas últimas semanas. Duas corridas realizadas em altas temperaturas, nas quais o desgaste dos pneus teve um papel importante, se não decisivo. Em ambas as corridas, os pneus dos pilotos da Red Bull superaqueceram rapidamente, o que resultou em um desgaste significativamente maior do que o da McLaren e na falta de potência dos carros.

No Bahrein, por exemplo, Verstappen sofreu e por pouco conseguiu terminar à frente de Pierre Gasly na Alpine. Em Miami, embora o resultado final tenha sido um pouco melhor, com o P4, a diferença na linha de chegada foi de quase 40 segundos.

Marko estimou a diferença em sete décimos a um segundo inteiro por volta, o que realmente é anos-luz na F1. Não foi à toa que ele chamou o quadro de "deprimente" para a Red Bull. Ele acrescentou que as atualizações da equipe - um assoalho modificado em Miami - estão fazendo menos do que ele esperava delas, de qualquer forma.

Foco nos freios, imagens de câmera de calor?

Igualmente interessante é o que Verstappen disse na coletiva da imprensa holandesa no paddock no sábado. "Se você ver o que a McLaren está fazendo com os pneus, todos nós estamos fazendo algo errado..." De acordo com o campeão, isso acontece muitas vezes: "Vocês viram isso nos intermediários na chuva também. Assim que os pneus superaquecem, eles têm uma grande vantagem".

A principal questão, é claro, é o que exatamente a McLaren está fazendo e se isso pode ser replicado para rivais como a Red Bull na atual temporada. "Bem, estamos fazendo o nosso melhor para resolver isso. Mas algumas coisas levam mais tempo, inclusive para entender tudo corretamente. Depois, produzir é outra história", revelou Verstappen em resposta à pergunta do Motorsport.com.

O primeiro passo, como aponta Verstappen, é entender exatamente o que a McLaren está fazendo. Atualmente, o foco está nos freios e, mais especificamente, no tambor de freio. De acordo com os ruídos do paddock, o trabalho da Red Bull incluiu o estudo de imagens de câmeras térmicas, que mostraram "marcas" interessantes - indicando que certas partes do tambor de freio da McLaren estão visivelmente frias, o que ajuda a evitar que o calor dos freios seja transferido para os pneus e, assim, evita o superaquecimento.

A FIA verificou o carro da McLaren após o GP de Miami, o que incluiu esse aspecto. Isso faz parte das verificações pós-corrida habituais. O documento do carro sempre chega apenas um pouco antes do próximo fim de semana de corrida, embora, segundo consta, tudo deva estar em ordem e, portanto, legal.

Isso faz com que a busca dos competidores continue, embora haja dois fatores complicadores: devido ao teto orçamentário e ao fato de que o foco das equipes deve estar em 2026 em algum momento, não pode haver investimento infinito no modelo deste ano.

Indo além desta temporada? Conhecimento a ser levado em parte para 2026

Crucialmente, pelo menos para a Red Bull, a equipe entende a questão, especialmente porque as implicações vão além de 2025. O chefe de equipe da McLaren, por exemplo, reconhece que o conhecimento atual também pode ser parcialmente transferido para 2026. Embora os carros sejam completamente diferentes, os pneus também sejam diferentes e tudo se baseie em regulamentos novos, Stella diz que os princípios básicos podem ser levados com eles.

"Há algumas coisas fundamentais que você pode levar para o próximo ano, sim. Os fundamentos da compreensão que você pode usar no carro do próximo ano, outras coisas - especialmente as questões aerodinâmicas que afetam os pneus - serão completamente diferentes no próximo ano. Portanto, temos que ver como podemos levar o conhecimento atual conosco para 2026 e, é claro, esse será outro processo de aprendizado".

Horner também sabe que essa é uma chave potencial para o sucesso, não apenas agora, mas também a longo prazo: "Se você observar os dados após a corrida, todos os carros tiveram problemas semelhantes. Somente a McLaren pode gerenciar essas coisas muito melhor".

Isso deixa claro que a supremacia atual da McLaren não está apenas nas asas flexíveis. É claro que Barcelona será interessante, pois as regras relativas às asas dianteiras serão mais rígidas lá. Mas esse aspecto talvez seja ainda mais preocupante para a Red Bull: afinal, não parece haver nenhuma intervenção imediata da FIA nessa área, o que significa que essa situação precisa ser melhorada com urgência.

Em primeiro lugar, para dar a Verstappen as armas que ele ainda pode levar para a briga nesta temporada e, em segundo lugar, para que a Red Bull também possa levar esse conhecimento para os próximos anos. O quadro atual confirma mais uma vez: a arte obscura de que Stella fala é de inegável importância na F1 moderna. Afinal, quem tem isso a seu favor pode ir muito longe.

