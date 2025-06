Uma pista de alta degradação, com temperaturas de superfície chegando a quase 50°C. Essa foi a base para um GP da Espanha de Fórmula 1 em que o gerenciamento dos pneus seria crucial. Tudo parecia pronto para a McLaren terminar em primeiro, e a única maneira de estragar a festa era agir de forma agressiva e descarada - exatamente como a Red Bull fez com sua estratégia inesperada de três paradas.

O objetivo principal era combater um dos maiores pontos fortes da McLaren em 2025: o gerenciamento dos pneus em stints longos. É por isso que a Red Bull viu a abordagem de três paradas e ataque total como a única opção viável para desafiar a McLaren - e, de fato, em um determinado momento da prova, quase pareceu que poderia funcionar. Quase.

A Red Bull decidiu, logo no início, adotar uma tática mais agressiva, especialmente depois que Lando Norris mostrou que tinha ritmo para ultrapassar Verstappen na pista - um grande contraste em relação ao ano anterior, quando a hesitação do britânico em ultrapassar foi um dos principais fatores na vitória do tetracampeão. Desta vez, ficou claro que era necessário algo diferente para colocar a McLaren sob pressão.

"Considerando como a corrida estava se desenrolando, optamos por fazer três paradas. Tomamos essa decisão logo no início porque vimos que, em uma batalha direta, não seria possível combater o ritmo e a vantagem de gerenciamento de pneus que a McLaren tinha", disse Horner no final da corrida.

Observando as corridas recentes, muitas vezes ficou evidente como Verstappen tenta acompanhar as McLarens no início, mas acaba não tendo resposta para o gerenciamento superior de pneus do MCL39. Foi exatamente nesse aspecto que a Red Bull se concentrou ao criar sua estratégia, estabelecendo uma corrida de ataque - possibilitada também pela eficácia do pneu macio em Barcelona, que provou ser o melhor composto do fim de semana.

Isso pode parecer contra-intuitivo, mas o composto mais duro, o C1, mais atrapalhava do que ajudava: deslizava por toda parte porque não conseguia encontrar aderência, embora a superfície do circuito seja relativamente áspera.

A Red Bull estava tentando atacar com base na velocidade pura versus a capacidade de gerenciamento dos pneus, uma possibilidade aqui porque o layout da pista teoricamente favorecia as características de desempenho do RB21, com muitas curvas longas e rápidas.

É claro que a abordagem de três paradas também teve suas desvantagens: em primeiro lugar, os cerca de 22 segundos extras gastos na visita aos boxes pela terceira vez; em segundo lugar, o tráfego, que sempre força os pilotos a usarem os pneus mais do que gostariam.

Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Nessa frente, durante o segundo pit stop - quando Verstappen trocou para os pneus médios -, a Red Bull tomou uma decisão muito inteligente, monitorando cuidadosamente a diferença para Lewis Hamilton para garantir que Max voltasse à frente dele, ao mesmo tempo em que tentava pressionar e estender seu stint. E foi exatamente aí que a corrida ficou interessante.

Nos primeiros tempos, a McLaren estava sempre de olho no desempenho de seu rival, sem nunca se sentir realmente ameaçada. No entanto, quando Verstappen mudou para os pneus médios e começou a pressionar, aproximando-se da janela para um possível undercut, o pitwall da equipe britânica teve que começar a pensar seriamente em como proteger sua posição.

"Quando vimos que Max estava em uma estratégia de três paradas, pensamos que não seria um problema, porque já o havíamos ultrapassado na pista", explicou o chefe da McLaren, Andrea Stella. "E deveríamos ter uma boa vantagem. Mas a realidade é que ele era rápido. Quando mudamos para os médios, estávamos pressionando enquanto controlávamos o ritmo, mas Max estava andando muito mais rápido".

"Em um determinado momento, chegamos a dizer aos nossos pilotos que eles teriam que forçar mais. E ambos responderam com algo do tipo: 'Não sei se tenho muito mais ritmo do que isso'. Naquele momento, ficamos um pouco preocupados com o fato de que a situação poderia estar mais aberta do que havíamos previsto durante o primeiro stint".

"A situação poderia ter se complicado para nós, porque tínhamos Oscar e Lando separados por cerca de 2s5 ou mais. Portanto, se tivéssemos que cobrir Verstappen, teria sido um pouco complicado com os dois tão próximos. Mas, felizmente, Oscar encontrou um pouco de ritmo no final do segundo stint".

De fato, observando o ritmo de Piastri durante o segundo stint, há uma clara mudança na velocidade quando a equipe lhe disse para acelerar: da volta 24 à volta 42, ele teve uma média de 01min20s0, mas nas últimas seis ou sete voltas antes da parada - apesar de já ter cerca de 20 voltas com esses pneus: sua média melhorou em quase meio segundo.

Oscar Piastri, McLaren Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images via Getty Images

Esse é um sinal claro de que o carro da McLaren ainda tinha algo de reserva. É evidente que o MCL39 não conseguiria manter esse ritmo durante toda a corrida, mas, quando realmente importava, Piastri mostrou que ainda havia uma clara margem disponível, liberando o verdadeiro potencial do carro para segurar a investida de Verstappen.

Mas de onde vem essa diferença de ritmo? Na sexta-feira, já se falava que o MCL39 era um pouco "fraco" na dianteira - e não é de surpreender que, durante boa parte do segundo stint, a McLaren tenha tentado não sobrecarregar o pneu dianteiro esquerdo, especialmente na Curva 3 e em outras curvas de alta velocidade.

Quando o engenheiro de Piastri, Tom Stallard, disse que havia espaço para acelerar na curva 3 - um dos principais pontos de stress para o pneu dianteiro esquerdo -, todo o potencial do MCL39 veio à tona, com Piastri rapidamente reduzindo seus tempos de volta em vários décimos. Foi uma mudança de ritmo necessária.

Piastri, também se beneficiando da vantagem que havia construído sobre Norris no primeiro stint, administrou seus pneus de forma excelente durante a parte inicial da segunda metade da corrida, preservando especificamente o dianteiro esquerdo. Não foi por acaso que Lando, que havia se esforçado mais nas fases iniciais, não mostrou a mesma mudança de ritmo e teve mais dificuldades com a curva 3 - tanto que ele achou que estava sofrendo granulação.

Isso geralmente ocorre quando os pneus estão sob alta tensão térmica e cargas em curvas, mas é um fenômeno que a Pirelli tentou eliminar dos compostos atuais. Não foi um problema para ninguém, mas Norris achou que era, porque o pneu dianteiro esquerdo estava sofrendo desgaste.

Enquanto Piastri se distanciava na frente, aumentando a diferença, a diferença entre Verstappen e Norris se estabilizava, com a Red Bull tentando jogar sua última cartada: fazer a terceira parada mais cedo para tentar um undercut e tentar tomar a posição na pista - mesmo que isso significasse dar mais voltas com o mesmo composto. Foi uma manobra que a McLaren cobriu imediatamente com a entrada de Norris.

É claro que a McLaren pôde fazer isso porque atualmente são dois contra um na ponta - um problema que a Red Bull também precisa resolver...

MARTÍN DIZ QUERER SAIR: APRILIA 'BATE O PÉ'! Que será de ACOSTA? Quartararo, TRACKHOUSE, Arena Cross

