O quarto lugar de Charles Leclerc no grid de largada do GP de Eifel na Fórmula 1 deixou a Ferrari otimista com o fato de que as atualizações que aplicou nas últimas corridas estão funcionando. Apresentando uma série delas ao longo das duas últimas corridas, a escuderia não tem dado um grande passo à frente no ritmo de prova, mas indica que está a par das falhas do SF1000.

E o desempenho de Leclerc em Nurburgring, quando conseguiu superar uma Red Bull no classificatório, deixou o piloto monegasco convencido de que a Ferrari está realmente avançando. "Não esperava ser tão competitivo com o tempo frio como aquele, e o carro estava se comportando muito bem", disse ele. "Então isso foi positivo”.

"Acho que as pequenas atualizações que trouxemos neste final de semana também funcionaram na direção certa. Não foi um grande passo. Mas não era isso que estávamos procurando. Foi um pequeno passo na direção certa. E isso também é positivo”.

Aqui, damos uma olhada nas mudanças que a Ferrari fez.

Primeira Fase

Na Rússia, o foco da Ferrari estava em resolver alguns dos problemas de estrutura de fluxo na dianteira do carro. A equipe introduziu um novo nariz e palhetas giratórias em uma tentativa de direcionar mais fluxo de ar para vias mais importantes.

As mudanças no nariz centraram-se na área da ponta do nariz, com a nova posição (esquerda) abaixando-o para que mais fluxo de ar fosse capturado e lançado para trás. Isso também alterou como ele interage com a seção neutra da asa dianteira abaixo.

A Ferrari também fez alterações nas palhetas giratórias, com um grupo de palhetas arqueadas implantadas na plataforma. Essas nadadeiras, colocadas em uma posição semelhante às usadas pela Haas desde a temporada passada, adquirem o fluxo de passagem e o conduzem suavemente para a frente de uma forma mais ordenada.

A Ferrari também tratou a asa traseira com alguns elementos novos, movendo-se em uma direção de design semelhante à da Mercedes, com um recorte serrilhado no canto traseiro e um layout revisado na seção de suspensão da placa final.

Segunda Fase

Para Nurburgring, a Ferrari fez da parte central do carro seu ponto focal, com novas seções produzidas para o feixe da carenagem, alterações feitas nos defletores laterais e revisões feitas no assoalho.

Na frente da tábua rasa, o elemento vertical alto foi revisado, com o slot mais avançado movido para mais perto da dianteira [1], mudando a proporção da superfície das duas superfícies que se seguem.

O bumerangue superior foi alterado [2] e recebeu um elemento vertical mais dominante na fronteira externa do carro [4]. A seção vertical do bumerangue inferior [3], que antes era fixada ao superior, agora também possui um elemento dedicado.

O ponto em que os dois condicionadores de fluxo vertical convergem agora não é apenas muito mais baixo, mas também significa que uma ranhura menor é preferida no elemento dianteiro [3].

A consequência dessas alterações é que os painéis defletores em formato de perna de cachorro também tiveram seu tamanho e formato alterados, de forma a atender à mudança nas estruturas de fluxo.

Enquanto isso, a borda principal do assoalho [5] sofreu algumas alterações, com o formato da virada alterado, junto com os 'dentes' que se projetam dela que coletam o fluxo de ar e geram seus próprios vórtices.

Essas mudanças não devem apenas ter um impacto direto no desempenho, mas também resultam em um ganho saudável quando consideradas como parte da cadeia aerodinâmica, dadas as mudanças feitas a montante delas nas corridas anteriores.

