Análise técnica: As novidades dos carros da F1 2021 no Bahrein

Detalhe do assoalho da Mercedes W12 1 / 32 Foto de: Giorgio Piola Há muitos detalhes para absorver com o assoalho da Mercedes W12: além de todos os novos adereços em sua borda, vale a pena notar o lábio voltado para cima à frente do pneu traseiro, que também tem uma aba Gurney voltada para baixo, para ajudar a forçar o fluxo de ar ao redor do pneu (seta azul). A parte central foi entalhada significativamente para permitir que o fluxo máximo possível na estrutura em formato de garrafa de refrigerante (seta vermelha).

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M 2 / 32 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images A McLaren obteve muitos dados sobre o desempenho da nova extremidade traseira do MCL35M com os ancinhos de sondagem kiel montados à frente e atrás dos pneus traseiros no início da sessão da manhã.

Detalhe da Red Bull Racing RB16B 3 / 32 Foto de: Giorgio Piola Tendo mantido o RB16B em segredo até agora, aqui está a importantíssima foto da traseira da Red Bull. Ela seguiu o exemplo da Mercedes em termos do layout da suspensão traseira, com todos os elementos levantados o mais alto e para trás possível para permitir o fluxo por cima do difusor.

Detalhe da Aston Martin AMR21 4 / 32 Foto de: Giorgio Piola Como comparação, aqui está o arranjo na Aston Martin AMR21, que traz o mesmo layout que a Mercedes usava em 2020. O braço traseiro na parte inferior está localizado mais para trás nesta configuração, já que é inserido na estrutura de colisão e não na embalagem da caixa de câmbio

Detalhe da Aston Martin AMR21 5 / 32 Foto de: Giorgio Piola O resfriamento do sidepod na Aston Martin AMR21 é feito por duas tomadas, ambas as quais podem ser alteradas com painéis intercambiáveis.

Detalhe dos sidepods da Williams FW43B 6 / 32 Foto de: Giorgio Piola O defletor lateral da Williams FW43B que - ao contrário do resto do grid - apresenta um arranjo predominantemente vertical, ao invés das venezianas horizontais usadas pelas rivais

Detalhe do Red Bull RB16B 7 / 32 Foto de: Giorgio Piola O RB16B está equipado com uma sonda de kiel entre a roda dianteira e os sidepods, mas observe também as ranhuras em forma de pena na borda superior do bardeboard principal.

Detalhe da traseira da Ferrari SF21 8 / 32 Foto de: Giorgio Piola A Ferrari SF21 é equipada com uma grande sonda de kiel na traseira do carro, visando medir o fluxo do difusor e a onda gerada pelos pneus traseiros. Observe também como elas foram posicionadas em uma angulação diferente para capturar melhor o fluxo.

Detalhe do Red Bull RB16B 9 / 32 Foto de: Giorgio Piola Uma imagem de ângulo mais amplo do RB16B mostra a altura da suspensão traseira e como a equipe está usando uma única montagem no pilar traseiro, como fez nas últimas corridas de 2020, que envolve o escapamento principal e agora com a única válvula de escape mais abaixo.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M 10 / 32 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Outro ângulo da McLaren MCL35M com os ancinhos montados em cada lado das rodas traseiras. Observe também como esse ângulo mostra como as venezianas são puxadas para cima.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 11 / 32 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images A Aston Martin AMR21 vista de cima mostra as novas aletas montadas no topo do assoalho logo à frente do corte. Observe também a nova asa T que a equipe testou durante o shakedown em Silverstone apresenta uma placa final mais curvilínea na parte inferior.

Charles Leclerc, Ferrari SF21 12 / 32 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images A Ferrari SF21 completa com uma especificação de assoalho semelhante ao testado pela equipe em Abu Dhabi, em que um conjunto de barbatanas ajudam a direcionar o fluxo de ar ao redor do carro.

Detalhe do assoalho da Aston Martin AMR21 13 / 32 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Mudanças imediatamente aparentes na Aston Martin AMR21 no Bahrein com um novo assoalho disponível para Sebastian Vettel e Lance Stroll avaliarem.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M 14 / 32 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Pintura Flo-viz aplicada na parte inferior da asa dianteira da McLaren MCL35M e os componentes da suspensão enquanto a equipe procura por pistas visuais de como está funcionando a sua aerodinâmica

Esteban Ocon, Alpine A521 15 / 32 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Uma visão relativamente desobstruída da extremidade traseira da capa e do aglomerado de bargeboards na Alpine A521.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 16 / 32 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Flo-viz aplicado no plano principal da asa traseira da Aston Martin AMR21, mas com ambos sendo verdes, torna mais difícil distingui-lo da pintura.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M 17 / 32 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Uma ótima visão de cima para baixo da McLaren MCL35M conforme entra no pitlane, o flo-viz tendo se acomodado na suspensão dianteira e nos dutos de freio dianteiros. A equipe tirará fotos de perto antes de limpá-lo para a próxima saída.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M 18 / 32 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Ainda mais flo-viz na McLaren, agora na asa traseira e no difusor

Detalhe da asa dianteira da Red Bull Racing RB16B 19 / 32 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Uma foto em detalhe da placa final da asa dianteira da Red Bull RB16. Como vocês podem notar, ela perdeu um pouco de espaço para a placa inferior.

Detalhe da asa traseira da Red Bull Racing RB16B 20 / 32 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Na parte traseira do RB16B há muitos detalhes para absorver, embora nem todos sejam novos. Ele ainda tem a saliência da placa final com persianas, enquanto as rodas traseiras ainda têm saliências semelhantes a dissipadores de calor para ajudar a controlar a temperatura dos pneus. O escapamento é envolvido pelo único pilar de montagem da asa traseira, que agora vê o escapamento principal montado no topo da tubulação do wastegate.

Detalhe da asa traseira da Aston Martin AMR21 21 / 32 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images A foto da parte traseira da Aston Martin AMR21 nos dá uma boa visão do novo design no canto dianteiro da placa final. A fim de alterar o vórtice de ponta gerado pela asa, a equipe reduziu a espessura da placa final, o que, por sua vez, permitiu a instalação de componentes extras

Detalhe da asa traseira da Red Bull Racing RB16B 22 / 32 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Outra foto, desta vez do lado de dentro, da saliência da placa final com venezianas do Red Bull RB16B.

Detalhe da traseira da Red Bull Racing RB16B 23 / 32 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Um close up da parte central do difusor do Red Bull RB16B, que foi alterado no final da temporada passada e ainda apresenta o tratamento de superfície diferente que foi introduzido. Observe também a carenagem em forma de lágrima na lateral do suporte da caixa de câmbio onde a carenagem de suspensão se conecta, logo atrás daquela outra aleta geradora de fluxo ascendente.

Detalhe dos sidepods da AlphaTauri AT02 24 / 32 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Os defletores laterais da AlphaTauri agora apresentam a matriz horizontal de estilo veneziano quase universalmente adotada como um componente central para influenciar o fluxo de ar.

Detalhe da Ferrari SF21 25 / 32 Foto de: Giorgio Piola Em uma olhada através do piso da Ferrari SF21, podemos ver as três abas do assoalho retorcidas no meio do caminho. Observe também que o defletor lateral central, que é novo no carro nesta temporada, também está dividido em dois.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 26 / 32 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Flo-viz aplicada na estrutura de impacto traseira da Aston Martin AMR21

Roy Nissany, Williams FW43B 27 / 32 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images A Williams FW43B com flo-viz aplicado na suspensão traseira, dutos de freio e assoalho

Roy Nissany, Williams FW43B 28 / 32 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Mais um ângulo da Williams FW43B com flo-viz aplicado na traseira do carro

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M 29 / 32 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Entre a nuvem de poeira levantada pelo MCL35M, podemos ver que a metade inferior direita do duto do freio, que foi afetada pelos novos regulamentos, tem flo-viz pintado.

Lando Norris, McLaren MCL35M 30 / 32 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images A McLaren tinha câmeras adicionais para monitorar a temperatura dos pneus do carro no Bahrein, com as caixas das câmeras na lateral da caixa de ar expandidas para abrigá-los.

Roy Nissany, Williams FW43B 31 / 32 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Vista lateral do Williams FW43B - observe a adição da aleta acima do braço superior da suspensão dianteira.