Detalhe da traseira do Red Bull Racing RB16B 1 / 18 Foto de: Giorgio Piola Observe o alto ângulo da suspensão traseira do Red Bull RB16B, uma vez que é montada na lateral do suporte da caixa de câmbio, o que abre espaço para o fluxo por cima do difusor. Observe também as estrias angulares dentro do difusor que ajudam a alinhar o fluxo conforme ele se move através dele.

Assoalho da Mercedes AMG F1 W12 2 / 18 Foto de: Giorgio Piola A solução de assoalho da Mercedes W12 que chamou a atenção no primeiro dia do teste de pré-temporada. Observe o formato da protuberância sobre o difusor e o túnel criado na região em formato de garrafa de refrigerante que a equipe já trouxe no ano passado, mas expandindo a solução para mitigar os problemas enfrentados pelas novas regulamentações.

Detalhe dos bargeboards da AlphaTauri AT02 3 / 18 Foto de: Giorgio Piola Uma visão de perto da AlphaTauri AT02 de frente, que mostra como as partes superiores dos bargebords se alinham com as pontas das asas dianteiras e a região do vórtice Y250 (seta vermelha). Também é interessante ver a largura e o escopo que a aleta em formato de orelha de elefante tem (seta azul), enquanto a borda posterior da capa e placa inferior das palhetas giratórias provavelmente criam um efeito em cascata que atrai o fluxo de ar para a placa inferior do bargeboard (seta vermelha )

Detalhe da asa dianteira da Alfa Romeo Racing C41 4 / 18 Foto de: Giorgio Piola A Alfa Romeo tem uma nova solução interessante na asa dianteira que apresenta um orifício na plataforma inferior, que permitirá que o fluxo de ar migre para a parte de baixo do conjunto e altere a forma como a asa gera o outwash. É semelhante a uma solução que vimos a AlphaTauri introduzir na temporada passada e será interessante ver se alguma outra equipe seguirá o exemplo nos próximos meses.

Detalhe do assoalho da McLaren MCL35M 5 / 18 Foto de: Giorgio Piola A McLaren testou uma nova solução de piso no segundo dia da pré-temporada, que apresenta algumas semelhanças com a configuração de flap em loop que testaram em 2020 em conjunto com um assoalho já com a especificação 2021. O flap instalado no MCL35M é usado para preencher a lacuna entre os duas barras verticais e adicionar mais definição ao fluxo que está sendo empurrado em torno do pneu traseiro.

Assoalho da Alpine A521 6 / 18 Foto de: Uncredited A Alpine experimentou um novo assoalho no segundo dia de testes, que incluiu três travões no limite exterior do assoalho à frente do pneu traseiro. Muito parecido com a configuração aerodinâmica montada no bargeboard, eles parecem ter sido cobertos por uma liga de cromo também.

Valtteri Bottas, Mercedes W12 7 / 18 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images O Mercedes W12 com tinta flo-viz aplicada na parte inferior da asa dianteira que a equipe fotografaria ao retornar à garagem enquanto procura por pistas visuais para compreender se o carro está se comportando conforme o esperado.

Detalhe da traseira da McLaren MCL35M 8 / 18 Foto de: Giorgio Piola Outra vista do strake na seção central do difusor da McLaren MCL35M, que é formada pela extensão da transição do piso.

Detalhe da Ferrari SF21 9 / 18 Foto de: Giorgio Piola Uma visão lateral do assoalho da Ferrari SF21, onde podemos notar as três palhetas torcidas no meio do caminho ao longo do assoalho e uma série de aletas na borda à frente do pneu traseiro.

Detalhe da Ferrari SF21 10 / 18 Foto de: Giorgio Piola A visão três-quartos da traseira da Ferrari SF21 nos dá mais uma ideia do quão longe os ângulos das palhetas estão no meio do assoalho. Os tubos pitot montados no chão ajudarão a equipe a coletar mais dados sobre o fluxo de ar em direção à região em formato de garrafa de refrigerante e sobre o difusor.

Fernando Alonso, Alpine A521 11 / 18 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Uma visão lateral da Alpine A521 mostra que a equipe já está trabalhando com diferentes configurações de resfriamento, já que a carroceria volumosa atrás da caixa de ar foi reduzida e uma barbatana de tubarão maior foi usada.

Nicholas Latifi, Williams FW43B 12 / 18 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Visão lateral da Williams FW43B mostra a carroceria exagerada do sidepod em formato de rampa.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M 13 / 18 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images McLaren com uma grade de sonda kiel montada atrás da asa dianteira e à frente do pneu dianteiro para capturar dados sobre o desempenho do fluxo de ar.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M 14 / 18 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Mais do que apenas um respingo de tinta flo-viz na lateral da McLaren MCL35M. Dá uma impressão geral do que o fluxo de ar está realmente fazendo ao descer para o assoalho e também como o fluxo desce do halo acima da saída de resfriamento elevada.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 15 / 18 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Uma visão traseira da AlphaTauri AT02 não só nos dá uma boa visão do difusor, mas também é bom para observar o uso de uma tubulação de descarga dupla, enquanto a Red Bull mudou para uma única saída.

Nikita Mazepin, Haas VF-21 16 / 18 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Bela foto de ação mostrando a traseira da Haas VF-21 e difusor. Mas observe também a asa T, que parece estar se movendo mais do que a equipe possa ter planejado. Ele também estava usando uma saída de resfriamento muito menor hoje

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 17 / 18 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Uma vista de cima para baixo da Aston Martin AMR21 mostra o entalhe no assoalho onde começa o corte diagonal exigido pelos regulamentos.