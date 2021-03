No último fim de semana, foi realizada a pré-temporada 2021 da Fórmula 1, com três dias de testes no Bahrein antes da etapa inaugural do campeonato, também em Sakhir, no próximo dia 28 de março.

Perto do começo do torneio mundial, as equipes da categoria máxima desfilaram diferentes soluções técnicas nas atividades de pista no deserto barenita. Especialista na parte técnica da F1, o jornalista Giorgio Piola, do Motorsport.com, traz os destaques na galeria abaixo:

Clique nas setas das imagens para navegar entre as fotos...

Esteban Ocon, Alpine A521 1 / 19 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images O 'arame' na parte traseira é angulado conforme o rake, de modo a melhor 'analisar' o fluxo de ar saído do difusor e da traseira do carro Esteban Ocon, Alpine A521 2 / 19 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Durante uma manhã, a Alpine usou tinta flo-viz no assoalho do carro, que tem novidades para melhor distribuição do fluxo de ar Fernando Alonso, Alpine A521 3 / 19 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Nessa foto, vê-se o uso de flo-viz no difusor. A tinta serve para avaliar se o fluxo de ar acontece como desejado Aston Martin AMR21 4 / 19 Foto de: Giorgio Piola No caso da Aston, a saída de ar traseira é pequena, embora seja mais larga e 'rasa' do que a da Mercedes, sua fornecedora de motores e peças Haas VF-21, detalhe do difusor 5 / 19 Foto de: Uncredited O carro de 2021 da Haas tem um novo layout de difusor na parte externa Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 6 / 19 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images A Red Bull usou o 'arame' na região traseira esquerda, a fim de coletar dados sobre fluxo de ar Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 7 / 19 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images A AlphaTauri usou 'arames' atrás da asa dianteira e também na parte traseira do carro, também para coleta de dados sobre fluxo Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 8 / 19 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images No caso da Alfa Romeo, a instalação foi pouco convencional, com a preocupação de coletar informações sem interferir tanto no fluxo Mick Schumacher, Haas VF-21 9 / 19 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images A Haas instalou uma nova asa dianteira em seu carro de 2021 no último dia de testes Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 10 / 19 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images A AlphaTauri usou o flo-viz verde nos flancos do carro, de modo a identificar as correntes de fluxo de ar e comparar com as simulações na fábrica Ferrari SF21 11 / 19 Foto de: Uncredited Um trio de ranhuras no limite do assoalho e do difusor da Ferrari serve para 'encaminhar' o fluxo e diminuir a turbulência no aro Lando Norris, McLaren MCL35M 12 / 19 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Assim como as outras equipes, a McLaren também colocou flo-viz no MCL35M, a fim de estudar o fluxo de ar Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 13 / 19 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Esta foto mostra como a saída de ar traseira da Red Bull é mais alta em comparação às soluções da concorrência, o que 'eleva' todo o conjunto da suspensão de trás do carro de 2021 Ferrari SF21 14 / 19 Foto de: Giorgio Piola Já a Ferrari apresenta um design mais baixo e mais 'largo', especialmente na comparação com o modelo anterior Red Bull Racing RB16B rear detail 15 / 19 Foto de: Giorgio Piola Na Red Bull, como se pode comparar nesta foto, o conjunto todo é mais compacto Mercedes W12 rear detail 16 / 19 Foto de: Giorgio Piola No caso da Mercedes, a estrutura é menor e tem formato diferente, como se pode observar McLaren MCL35M 17 / 19 Foto de: Giorgio Piola Uma olhada no bargeboard e no sidepod da McLaren mostra como a parte inferior da estrutura é maior, a fim de direcionar o fluxo McLaren MCL35M 18 / 19 Foto de: Giorgio Piola Nesta foto da McLaren, as setas mostram a 'junção' do assoalho com o difusor Red Bull Racing RB16B 19 / 19 Foto de: Uncredited Nesta foto, a boa iluminação nos permite ver quais peças da parte dianteira da Red Bull são estruturais e quais servem mais para fins aerodinâmicos ou regulatórios

