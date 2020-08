Mercedes 1 / 18 Foto de: Giorgio Piola A Mercedes tem uma série de novas peças disponíveis para o GP da Bélgica, com o bargeboard e a região do defletor com uma otimização substancial feito pela equipe.

Mercedes 2 / 18 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Notamos três aletas adicionais no assoalho do Mercedes W11 à frente dos pneus traseiros em nossa galeria recentemente, mas as fotos de hoje revelaram que outras três aletas foram adicionadas no meio do caminho também.

McLaren 3 / 18 Foto de: Giorgio Piola A McLaren acrescentou outra arma ao seu crescente arsenal na Bélgica, com um conjunto revisado de defletores laterais instalados no MCL35, tendo já feito várias revisões em outras áreas do carro nas últimas corridas. Os principais painéis do defletor permanecem praticamente inalterados, mas uma fileira de três abas foram adicionadas abaixo do conjunto principal para ajudar a organizar o fluxo de ar naquela região.

McLaren 4 / 18 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images A McLaren projetou e fabricou um assoalho de especificação 2021 para testar no GP da Bélgica, a fim de coletar alguns dados do mundo real no nível mais baixo de downforce que a configuração deve produzir.

Red Bull 5 / 18 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images A Red Bull trouxe uma asa traseira em forma de colher encaixada no RB16 de Max Verstappen para reduzir o downforce. Observe também que as entradas de resfriamento verticais ao lado do cockpit/halo estão em uso novamente neste fim de semana.

Ferrari 6 / 18 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images A Ferrari tem um pacote de asa traseira de força aerodinâmica muito baixa neste fim de semana, já que parece levar o máximo possível de arrasto do carro. Leclerc está rodando com a nova especificação da asa dianteira também neste momento.

Renault 7 / 18 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Uma nova asa traseira de menor força aerodinâmica para a Renault neste fim de semana, que parece lançar um pouco do arrasto para as longas retas no setor 1.

Alfa Romeo 8 / 18 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images A Alfa Romeo está procurando fazer algo semelhante, mas tentando conseguir isso com uma asa em forma de colher que tem uma área central muito mais profunda para reter mais daquele downforce.

Alfa Romeo 9 / 18 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images A Alfa teve brevemente uma força aerodinâmica ainda menor na traseira do C39 de Kimi Raikkonen durante o TL1, com a equipe provavelmente procurando se certificar de que está funcionando conforme o esperado antes do GP da Itália, enquanto também tenta obter o equilíbrio necessário no do setor 2 neste fim de semana.

Red Bull 10 / 18 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Os conjuntos de sondas montados atrás das rodas dianteiras no RB16 de Alex Albon ajudam a Red Bull a coletar dados do fluxo de ar sobre o carro, especialmente a turbulência criada pelas rodas dianteiras.

Racing Point 11 / 18 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Outra asa traseira de baixa força descendente, desta vez no Racing Point RP20, com a equipe também pulverizando tinta flo-viz na parte traseira para obter a confirmação visual de que o fluxo de ar está agindo como previsto anteriormente. Observe também os casulos maiores na lateral da caixa de ar, que contêm câmeras de imagem térmica que são usadas para monitorar todos os quatro pneus e criar uma imagem melhor de como os pneus são aquecidos ao longo de uma volta e em um stint.

Haas 12 / 18 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images A Haas também tem uma nova asa traseira para o GP da Bélgica, com plano principal muito mais raso e flap superior, com o último tendo um formato de gravata borboleta na borda de fuga, já que a superfície se curva suavemente nos dois Vs nos separadores.

McLaren 13 / 18 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images A asa traseira de baixa força aerodinâmica da McLaren neste fim de semana tem um plano principal mais raso e flap superior. Observe também que, da mesma forma que a Racing Point, a McLaren também usa câmeras de imagem térmica adicionais durante os treinos livres para capturar dados de temperatura dos pneus.

AlphaTauri 14 / 18 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images A asa traseira de baixa força descendente da AlphaTauri não só apresenta elementos de asa rasos, mas também observe como a aba superior foi cortada em um V no centro e nas extremidades externas, reduzindo o arrasto criado.

Williams 15 / 18 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Williams com uma asa traseira mais baixa, que embora não seja tão aparada como alguns rivais é bastante diferente de sua configuração usual. Observe também como é pintado o flo-viz na parte traseira da asa para obter a confirmação visual de que o fluxo de ar está funcionando conforme o previsto.

Haas 16 / 18 Foto de: Giorgio Piola Uma ótima foto da extremidade traseira do Haas VF20, mostrando o difusor, o design da placa final da asa traseira que agora também é uma característica do RB16 e a asa traseira de downforce inferior para o GP belga.

McLaren 17 / 18 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Outra foto do novo defletor no McLaren MCL35, desta vez com tinta flo-viz.