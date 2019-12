Análise técnica: Como a McLaren se recuperou em 2019

Com os piores dias com a Honda no retrovisor, a McLaren se mostrou uma equipe muito melhor com motor Renault, no que resultou em ser a ‘melhor do resto’ atrás das três grandes equipes, Mercedes, Ferrari e Red Bull.

Carlos Sainz Jr. conquistou seu primeiro pódio de F1 (e o primeiro da equipe desde 2014) no GP do Brasil e seguiu em sexto lugar no campeonato de pilotos em Abu Dhabi.

Desenvolvimentos constantes permitiram que o chassi atingisse todo o seu potencial ao longo do ano, enquanto a mudança nas especificações dos pneus Pirelli também parecia ter ajudado em termos de desempenho do carro.