A Fórmula 1 está na Hungria, onde realiza a terceira etapa da temporada 2020, tendo passado pela Áustria em duas semanas consecutivas. Enquanto o campeonato começa a ganhar corpo, algumas equipes começam a trazer algumas novas peças, para tentar manter o bom ritmo ou se recuperar de algo perdido non Red Bull Ring.

Os especialistas do Motorsport.com, Giorgio Piola e Matthew Somerfield conseguiram captar imagens interessantes ao grande público, fã da velocidade. Confira na galeria abaixo.

Galeria Lista Observe as aletas da entrada da asa dianteira do VF20 da Haas, elas são necessárias por razões de legalidade, mas também são modeladas para influenciar o fluxo de ar por meio de sua estrutura. 1 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Uma ótima foto de cima para baixo da asa dianteira do Alfa Romeo C39, mostra quão angulada ela é. 2 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Uma bela foto do amortecedor dianteiro e do volante do Alfa Romeo C39 , com seus vários botões e mostradores. 3 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Uma imagem mais ampla da asa dianteira e do bico do Alfa Romeo C39, fornece todos os detalhes do corpo principal. 4 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Um close do conjunto de freio e da suspensão dianteira do Renault de Daniel Ricciardo, durante a montagem, observe o design do rotor, que economiza peso e coloca um efeito aerodinâmico do ar que passa. 5 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Esta foto do RS20 de Esteban Ocon, do outro lado da garagem, mostra o conjunto de freio com o tambor já montado. 6 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Uma asa dianteira aguarda a instalação do lado de fora da garagem de Ricciardo, mas observe as marcas de batalha que aparecem na placa e em algumas das abas devido ao seu uso na Áustria. 7 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Um mecânico da McLaren trabalha para remover os adesivos nas abas do MCL35 enquanto a equipe se prepara para exibir um patrocinador diferente em Hungaroring. 8 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Um mecânico da Ferrari trabalha no SF1000. Observe o nível de detalhe no conjunto do freio dianteiro, com a concha de entrada extremamente grande usada para alimentar uma variedade de canais internos, para manter os freios frios e fornecer suporte aerodinâmico à asa dianteira. 9 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images O SF1000 exposto nos dá uma boa visão da suspensão dianteira e do conjunto da direção. 10 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Uma foto fantástica da unidade de potência do Ferrari SF1000 enquanto os mecânicos trabalham no carro na garagem. Observe também o arranjo do radiador no sidepod. 11 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Mercedes: veja como a tubulação interna do conjunto do freio (à direita) se alinha com o tambor do freio quando instalado (à esquerda). 12 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Um close da suspensão do Ferrari SF1000 e você pode ver o amortecedor mais comum que está sendo empregado. 13 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images O trabalho de preparação está agora um pouco mais adiantado no carro de Hamilton, com o painel instalado para cobrir o amortecedor, com os dois tambores agora montados no conjunto do freio. 14 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Muitos detalhes para absorver nesta imagem do SF1000, incluindo o freio aberto e os radiadores nos sidepods. 15 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Uma visão frontal mais próxima do conjunto de freios sem o tambor de carbono instalado nos dá uma visão diferente do dispositivo da Ferrari. 16 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images A suspensão dianteira e o conjunto de direção do Haas VF20 foram descobertos, com os elementos mecânicos internos fornecidos pela Ferrari. 17 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images O conjunto de freio dianteiro da Red Bull sem o tambor nos permite ver para onde é entregue um pouco do ar absorvido, com a divisão mais baixa da entrada passando o fluxo de ar através da tubulação cruzada em direção ao disco. 18 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images A carenagem do W11 de Lewis Hamilton nos dá uma indicação clara de quão esculpido e bem emoldurado é. 19 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Um pedaço da 'prancha' do chão apoiado do lado de fora da garagem da Renault. Observe os vários orifícios perfurados em sua superfície para fixá-lo na parte inferior do carro. 20 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

Irvine detona Vettel, que flerta com Racing Point; Pérez negocia com Alfa e Prost 'monitora' Alonso

PODCAST: Guerra de bastidores na F1 e entrevista com Igor Fraga