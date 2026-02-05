A Ferrari estará sob os holofotes na pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein, a partir da próxima semana, por causa da impressão positiva deixada no paddock durante o shakedown de Barcelona.

O SF-26 está sendo alvo de análises cuidadosas por parte da Gestão Desportiva, liderada por Löic Serra e seus técnicos, que já programam desenvolvimentos a serem enviados para a primeira sessão do Sakhir, onde devemos ver uma evolução.

Lewis Hamilton encerrou a semana na Catalunha na liderança geral da tabela de tempos (lembrando que cada equipe podia ir à pista em apenas três dos cinco dias) sem que a equipe de Maranello buscasse desempenho real. Seu objetivo não era mostrar força na Espanha em busca de tempos, mas coletar dados sobre o comportamento do carro na integração entre a unidade de potência e o chassi.

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Ferrari

E os resultados obtidos foram positivos, a ponto de suscitar um certo otimismo, após um início muito cauteloso na Catalunha.

O primeiro aspecto positivo é que os aerodinâmicos encontraram na pista uma boa correlação com o túnel de vento e a implementação dos dados coletados também permitiu uma atualização do simulador para oferecer aos pilotos reações mais próximas das percebidas em Barcelona.

Esses são aspectos estratégicos muito importantes para o desenvolvimento do carro: o SF-26, como já dissemos anteriormente, nasceu bem, mas daí a afirmar que é um carro competitivo ainda há um longo caminho a percorrer. Descobriremos isso no Bahrein, especialmente na segunda sessão , marcada para 18 a 20 de fevereiro, quando todas as equipes terão que mostrar as cartas que têm na mão.

A confiabilidade da unidade de potência foi confirmada não apenas pelas voltas percorridas pela vermelha, mas também pela Haas, mais do que pela Cadillac, mas resta saber qual será o comportamento do SF-26 na simulação de qualificação, quando ele terá que expressar seu potencial máximo.

Enquanto isso, a equipe se fortaleceu com a chegada de Guillaume Dezoteux, vindo da Racing Bulls, que, na estrutura, tornou-se imediatamente operacional como responsável pela operação de desempenho. Guillaume vai ocupar um cargo estratégico no organograma de Löic Serra, em um núcleo que será importante no desenvolvimento da Ferrari.

O SF-26 é o único monoposto que apareceu em Barcelona com uma caixa de ar muito pequena, de forma triangular, porque o sistema de refrigeração da unidade de potência está principalmente colocado nas laterais, continuando a tradição do ano passado: a boca dos radiadores triangulares com uma fenda vertical na parte inferior destina-se apenas a garantir o fluxo de ar necessário aos radiadores.

Ferrari SF-24 com o S-Duct Foto de: Filip Cleeren

De acordo com o Motorsport.com, a Ferrari não utiliza o Duto S que Diego Tondi introduziu habilmente no SF-23 e manteve no SF-24, transformando esse canal numa oportunidade válida para melhorar o sistema de arrefecimento.

O Duto S permitia melhorar a entrada de ar na abertura sob a lateral, aumentando a qualidade do fluxo que era levado para dentro; antes, o ar fresco que era expelido acima da lateral servia para aumentar a eficiência aerodinâmica da abertura com um aumento adicional de downforce graças ao formato do carro, sem gerar resistência. A saída atrás do Halo agora ajuda a extrair o calor das laterais.

Esperamos formas mais esticadas nas laterais, porque a Ferrari quer aproveitar o motor endotérmico equipado com cabeçote de aço, capaz de trabalhar em temperaturas mais elevadas, que exigem, portanto, uma massa radiante mais contida em dimensões e também em peso.

MAX WILSON DETONA REGRAS de '26, fala a REAL sobre HAMILTON, BORTOLETO e VERSTAPPEN e avalia equipes

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!