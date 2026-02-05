Análise Técnica: Ferrari surpreende na F1 2026 mesmo sem o 'Duto S' no carro e prevê novidades para o Bahrein
Departamento técnico da Ferrari está feliz por ver a correlação entre o túnel de vento e os testes de Barcelona e já prevê novidades para o Bahrein
Mynt
Bitcoin e criptomoedas? Invista na Mynt.com.br, a plataforma cripto do BTG Pactual
A Ferrari estará sob os holofotes na pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein, a partir da próxima semana, por causa da impressão positiva deixada no paddock durante o shakedown de Barcelona.
O SF-26 está sendo alvo de análises cuidadosas por parte da Gestão Desportiva, liderada por Löic Serra e seus técnicos, que já programam desenvolvimentos a serem enviados para a primeira sessão do Sakhir, onde devemos ver uma evolução.
Lewis Hamilton encerrou a semana na Catalunha na liderança geral da tabela de tempos (lembrando que cada equipe podia ir à pista em apenas três dos cinco dias) sem que a equipe de Maranello buscasse desempenho real. Seu objetivo não era mostrar força na Espanha em busca de tempos, mas coletar dados sobre o comportamento do carro na integração entre a unidade de potência e o chassi.
Charles Leclerc, Ferrari
Foto de: Ferrari
E os resultados obtidos foram positivos, a ponto de suscitar um certo otimismo, após um início muito cauteloso na Catalunha.
O primeiro aspecto positivo é que os aerodinâmicos encontraram na pista uma boa correlação com o túnel de vento e a implementação dos dados coletados também permitiu uma atualização do simulador para oferecer aos pilotos reações mais próximas das percebidas em Barcelona.
Esses são aspectos estratégicos muito importantes para o desenvolvimento do carro: o SF-26, como já dissemos anteriormente, nasceu bem, mas daí a afirmar que é um carro competitivo ainda há um longo caminho a percorrer. Descobriremos isso no Bahrein, especialmente na segunda sessão , marcada para 18 a 20 de fevereiro, quando todas as equipes terão que mostrar as cartas que têm na mão.
A confiabilidade da unidade de potência foi confirmada não apenas pelas voltas percorridas pela vermelha, mas também pela Haas, mais do que pela Cadillac, mas resta saber qual será o comportamento do SF-26 na simulação de qualificação, quando ele terá que expressar seu potencial máximo.
Enquanto isso, a equipe se fortaleceu com a chegada de Guillaume Dezoteux, vindo da Racing Bulls, que, na estrutura, tornou-se imediatamente operacional como responsável pela operação de desempenho. Guillaume vai ocupar um cargo estratégico no organograma de Löic Serra, em um núcleo que será importante no desenvolvimento da Ferrari.
O SF-26 é o único monoposto que apareceu em Barcelona com uma caixa de ar muito pequena, de forma triangular, porque o sistema de refrigeração da unidade de potência está principalmente colocado nas laterais, continuando a tradição do ano passado: a boca dos radiadores triangulares com uma fenda vertical na parte inferior destina-se apenas a garantir o fluxo de ar necessário aos radiadores.
Ferrari SF-24 com o S-Duct
Foto de: Filip Cleeren
De acordo com o Motorsport.com, a Ferrari não utiliza o Duto S que Diego Tondi introduziu habilmente no SF-23 e manteve no SF-24, transformando esse canal numa oportunidade válida para melhorar o sistema de arrefecimento.
O Duto S permitia melhorar a entrada de ar na abertura sob a lateral, aumentando a qualidade do fluxo que era levado para dentro; antes, o ar fresco que era expelido acima da lateral servia para aumentar a eficiência aerodinâmica da abertura com um aumento adicional de downforce graças ao formato do carro, sem gerar resistência. A saída atrás do Halo agora ajuda a extrair o calor das laterais.
Esperamos formas mais esticadas nas laterais, porque a Ferrari quer aproveitar o motor endotérmico equipado com cabeçote de aço, capaz de trabalhar em temperaturas mais elevadas, que exigem, portanto, uma massa radiante mais contida em dimensões e também em peso.
MAX WILSON DETONA REGRAS de '26, fala a REAL sobre HAMILTON, BORTOLETO e VERSTAPPEN e avalia equipes
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
F1: Hamilton sente "mentalidade vencedora" na Ferrari em 2026
F1: "Novos carros são mais divertidos" do que gerações anteriores, comemora Hamilton
F1: Hamilton revela nova obsessão após vender coleção de supercarros
ANÁLISE F1 - Design extremo de Newey, sidepods da Red Bull e Mercedes: Os destaques técnicos de 2026
ANÁLISE F1: Em Barcelona, Ferrari estreia novo modo aerodinâmico de chuva; entenda
Ex-F1 faz alerta sobre incerteza envolvendo novo engenheiro de corrida de Hamilton
Últimas notícias
Briga entre ex-Fórmula Delta e adolescente "não foi motivada por chiclete", diz delegado; defesa da vítima cita ciúmes
F1: Por que Norris prevê que regras de 2026 “criarão mais caos”
MotoGP: "Podemos ter uma evolução muito grande", diz Diogo Moreira após testes de Sepang
Nome, peças e mais: veja a ficha técnica dos carros de 2026 da F1
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários