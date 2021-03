Após esconder as novidades técnicas do W12, carro para a temporada 2021 da Fórmula 1, em seu lançamento, a Mercedes finalmente revelou as inovações que trouxe para o seu assoalho após as mudanças obrigatórias no regulamento.

Com mudanças aerodinâmicas para este ano visando reduzir o downforce, as equipes foram forçadas a refazer os projetos nesta área do carro, particularmente tendo que lidar com a remoção de uma área à frente do pneu traseiro, além da proibição de buracos e ranhuras.

As equipes estão bem cientes de que a forma como recuperam o downforce nesta área será chave para a performance em 2021. Por isso têm dedicado muito esforço em busca de ganhos.

O diretor técnico da Mercedes, James Allison, explicou que sua equipe decidiu não mostrar o assoalho porque não queria que outras equipes tivessem uma vantagem inicial para copiar sua ideia.

"A parte que não estamos mostrando é a borda do assoalho. Essa área é a mais afetada pelo novo regulamento, onde eles tentaram tirar o desempenho do carro mudando as regras do assoalho. Lá embaixo, há vários detalhes aerodinâmicos que não estamos prontos para mostrar ao mundo".

"Não porque não está lá, mas porque não queremos que os rivais vejam. Não queremos que eles comecem a colocar coisas semelhantes em seus túneis de vento. Só nos dá algumas semanas a mais".

"Acho que todos nós olhamos muito de perto o que nossos concorrentes fazem, então sabemos que eles também nos olham. E se não temos que mostrar ainda, não vamos".

Antes do início da pré-temporada, todos os carros foram alinhados para uma foto, forçando as equipes a finalmente revelarem todos os seus segredos.

O assoalho da Mercedes tem um arranjo intrigante com a borda ondulada enquanto corre para trás a partir da frente do sidepod.

Mercedes F1 W12 floor detail Photo by: Giorgio Piola

A seção do piso à frente do recorte é muito mais cheia do que normalmente esperávamos, com cinco aparas viradas para cima colocadas em seu assoalho, em coordenação com os suportes para uma aba em formato ousado montada acima deles.

Como vimos em algumas outras equipes durante os lançamentos, o assoalho também tem um pequeno entalhe no ponto onde o recorte do piso começa. Mas em vez de um aglomerado de aletas ou uma mudança na geometria do assoalho para coincidir com ele, esta área permanece limpa, pelo menos por enquanto.

À frente da roda traseira é onde a ação realmente aumenta, já que a Mercedes optou por um design realmente ousado na borda do assoalho.

Não apenas encontramos a maior peça de mobília aerodinâmica que vimos até agora, mas ela também é dividida em várias seções, todas com suas próprias curvaturas para atrair o fluxo de ar de maneiras muito específicas.

Além disso, a seção final do assoalho foi inclinada para cima com uma aba Gurney voltada para baixo, fornecendo uma superfície abrupta para o fluxo de ar entrar em conflito (seta azul). A bordo desse conjunto de asas, a Mercedes têm três barras de piso, todas com geometrias intrincadas que procuram forçar o fluxo de ar entre a parede lateral do pneu e a borda do difusor de maneira mais controlada.

Também é interessante ver que a Mercedes parece ter abandonado o volume máximo disponível no difusor, com a protuberância do andar superior claramente muito mais alta na seção intermediária do que na seção externa.

Isso fica ainda mais exagerado pela vala cavernosa que foi criada na parte central do assoalho e dá ao fluxo de ar mais espaço para operar dentro da região em formato de garrafa (seta vermelha).

FERRARI 2021: Prestes a "IMITAR" motor da MERCEDES, equipe APRESENTA carro de 2021 de olho em 2022

Parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

Podcast #092 – Pré-temporada de 2021 da F1 será a mais crucial da era híbrida?

Your browser does not support the audio element.

.