Disputado no Istamnbul Park no último domingo, o GP da Turquia revelou alguns segredos aerodinâmicos das equipes de Fórmula 1. O tempo chuvoso, aliás, acabou sendo responsável pela revelação de algumas soluções técnicas dos times da categoria.

A chuva e suas consequências permitiram a captura de imagens reveladores dos vórtices aerodinâmicos dos carros, de modo que é possível analisar o fluxo de ar e o consequente impacto no desgaste de pneus.

Assim, a mistura da água das precipitações e do óleo que ainda sai da pista recém-recapeada teve efeito similar ao da tinta flo-viz, permitindo a observação dos segredos aerodinâmicos das máquinas da F1.

Por isso, o Motorsport.com olhou atentamente a coleção das melhores imagens do fim de semana, o que permite a obtenção de mais conhecimento. É o que você confere abaixo na análise de Matt Somerfield.

Red Bull Racing RB16, sidepods Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

A Red Bull é conhecida por suas proezas aerodinâmicas e a imagem acima mostra o quão bem o fluxo de ar passa pelos sidepods do RB16. Preste atenção na lateral do carro e atente para o 'rastro' de sujeira deixado pelo fluxo.

Mercedes-AMG F1 W11, detalhe Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Na foto acima, o britânico Lewis Hamilton sai da Mercedes W11 como heptacampeão, mas o destaque fica para como o fluxo de ar se move pela superfície dos sidepods. Veja também como o design do halo tem impacto.

Ferrari SF1000 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Já na imagem acima que retrata a controversa Ferrari SF1000 do piloto monegasco Charles Leclerc, pode-se ver o vórtex de ar formado embaixo do carro, conforme indicado pela seta vermelha.

McLaren MCL35 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

No caso da McLaren MCL35 do britânico Lando Norris, o destaque fica para a parte traseira, na qual o fluxo de ar fica evidente no canto superior direito da asa, através do qual se consegue ver o efeito aerodinâmico, o que foi permitido pelas condições climáticas.

Renault F1 Team R.S.20, sidepods Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Acima, a imagem lateral da Renault RS20 do australiano Daniel Ricciardo mostra como os defletores laterais 'empurram' o fluxo de ar para baixo e ao redor dos sidepods, o que se comprova pelo 'rastro' de sujeira.

Williams FW43, sidepods Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Aqui, a Williams FW43 do britânico George Russell se destaca não só pelo resíduo oleoso expelido da pista, mas também por alguma sujeira que parece ter grudado no carro. Tais 'sinais' mostram como a seção 'em rampa' de seu sidepod conduz o fluxo de ar para um ponto no assoalho onde a turbulência será captada novamente por outra estrutura aerodinâmica de fluxo de ar.

Charles Leclerc, Ferrari SF1000 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

O spray da chuva dá uma ideia de como o fluxo de ar é empurrado 'para longe' do carro pelas várias superfícies aerodinâmicas. Isso, por sua vez, evita que o fluxo de ar vá para o assoalho, o que reduziria o desempenho.

Renault F1 Team R.S.20, sidepods 1 / 3 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Red Bull Racing RB16, sidepods 2 / 3 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Alex Albon, Red Bull Racing RB16 3 / 3 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images

