O "Lift and Coast" é uma técnica comum de gerenciamento de energia e temperatura na Fórmula 1, mas, no caso da Ferrari SF-25, a necessidade dessa estratégia é visivelmente maior do que a de outras equipes, Em sua lógica básica, o 'LiCo' baseia-se em tirar o pé do acelerador antes do ponto de frenagem e deixar o carro seguir com o próprio impulso. Assim, tanto o motor quanto os freios têm a chance de esfriar.

Além disso, o carro chega à entrada da curva com menos velocidade e peso, o que evita o desgaste excessivo da prancha do assoalho por atrito com o solo. A Ferrari utilizou o LiCo durante toda a temporada para proteger os freios e a prancha.



No GP da Espanha, o objetivo do LiCo era passar nas verificações de fim de corrida da FIA protegendo a prancha, especialmente devido à alta velocidade na curva 1 e ao asfalto irregular.



No entanto, na Áustria foi diferente: No início da corrida, quando o carro estava cheio de combustível e pesado, o LiCo foi solicitado em todas as curvas. Dessa vez, o problema foi o superaquecimento do sistema de freios.

Freio dianteiro da Ferrari Foto: Giorgio Piola

Os problemas de frenagem da Ferrari chamaram a atenção pela primeira vez no GP do Bahrein de 2024, quando os freios dianteiros de Leclerc apresentaram superaquecimento. Desde então, o carro de Leclerc tem sido alvo de solicitações de LiCo mais frequentes.



A FIA chegou a inspecionar o sistema de frenagem da Ferrari durante as verificações técnicas após o GP da Espanha. Foram levantadas suspeitas de frenagem assimétrica, mas não foram encontradas irregularidades.



O motivo pelo qual o problema de frenagem é mais frequente no carro de Charles Leclerc é que o piloto de Mônaco prefere uma configuração que prioriza o deslizamento da traseira do carro. Isso exerce mais pressão sobre os freios dianteiros, o que faz com que Leclerc seja instruído a "Lift and Coast" com mais frequência.



Lewis Hamilton, por outro lado, expressou repetidamente sua insatisfação com os freios desde que entrou para a Ferrari. Finalmente, após o GP da Áustria, ele declarou abertamente: "Esses freios ainda são um problema", trazendo o problema de volta à pauta.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

A próxima corrida, em Silverstone, é um circuito menos exigente em termos de freios. Devido ao clima mais frio e à natureza da pista, o motivo da aplicação do LiCo dessa vez pode não ser os freios, mas a altura do assoalho e o desgaste da prancha.



No entanto, a nova atualização da base introduzida na Áustria pode permitir que a Ferrari gerencie melhor essa situação. Como resultado, o desempenho da Scuderia é limitado pelo gerenciamento do freio e da prancha, o que impede que o carro seja usado agressivamente nas curvas durante toda a corrida, limitando o desempenho.



Com a última grande atualização chegando a Silverstone depois da Áustria, a Ferrari pretende resolver totalmente esse problema e garantir o segundo lugar no campeonato.

