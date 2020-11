Após desempenhos encorajadores nas corridas anteriores da Fórmula 1, a Ferrari chegou em Ímola com boas expectativas, já que achou um caminho para 'desbloquear' parte do potencial do SF1000 com atualizações.

Embora ainda precise percorrer um longo caminho para voltar a brigar no pelotão de elite da categoria, o trabalho da escuderia italiana nas últimas provas não só deu resultado na pista, mas também aponta rumos para o futuro.

Ferrari SF1000, asa dianteira na Emilia Romagna Photo by: Giorgio Piola

Para Ímola, a equipe vermelha mais uma vez aproveitou a oportunidade para ajustar seu nível de pressão aerodinâmica na frente do carro, aparando o flap superior para encurtar sua 'corda' ao redor do ajustador da asa dianteira (foto acima).

Trata-se de um trabalho corretivo que a escuderia estar parece estar realizando na pista, ao invés de enviar novos flaps para cada local que recebe a F1 2020. É algo que realmente não vimos na equipe nos últimos anos.

Assim, sinaliza ainda mais a intenção do time, à medida que ele se adapta aos desafios que a temporada 2020 lançou e enquanto tenta equilibrar seus objetivos de desenvolvimento de curto e longo prazo.

Ferrari SF1000, asa traseira na Emilia Romagna Photo by: Giorgio Piola

A Ferrari também optou por menos downforce na traseira do carro, voltando para seu spoiler em forma de 'colher suave' (foto acima). A peça teve espessura reduzida em torno da parte principal e da aba superior para expandir a influência do canal externo no fluxo de ar.

Também é interessante ver a seção de suspensão de sua placa final, pois mostra que, embora os elementos estejam conectados, o mais frontal age como a cauda vista em alguns rivais. Tal solução cria um trilho para o fluxo de ar seguir à medida que entra pelo outro lado.

Ferrari SF1000, difusor Photo by: Giorgio Piola

O assoalho introduzido no GP de Portugal, em Portimão, também foi mantido pela escuderia, já que a equipe sentiu claramente que o design (foto acima), com três aletas verticais à frente do pneu traseiro, oferece mais desempenho do que seu antecessor. Enquanto isso, o difusor, que retrocede ao design usado pela equipe na primeira corrida da temporada, também foi mantido para Ímola.

Quando comparados lado a lado, podemos ver que o layout revisado apresenta apenas as duas 'travessas' verticais principais de cada lado da parte central, com as duas mais internas sendo sólidas ao invés de ranhuras.

A parte de reforço (seta vermelha) agora conecta todos os quatro elementos difusores juntos, em vez de apenas os três externos do difusor introduzido no GP da Estíria. Uma resposta à redução da vibração em uma determinada velocidade que traz consistência aerodinâmica.

A equipe também revisou o suporte do difusor sob a estrutura de impacto, aparando a seção manualmente, a julgar pela aparência. Isso é semelhante à maneira como ele ajusta a aba superior da asa dianteira. Enquanto isso, a outra aba, que parece ter sido prototipada rapidamente, foi adicionada acima e amarrada na lateral da estrutura de impacto (veja a seta azul da primeira foto imediatamente acima).

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Enquanto Charles Leclerc teve mais um ponto alto ao terminar em quinto em Ímola, Sebastian Vettel mais uma vez ficou para trás, em 12º. No entanto, se não fossem os danos na primeira volta e um erro no pit stop, o tetracampeão poderia muito bem ter terminado nos pontos.

A briga de Vettel com a Haas de Kevin Magnussen durante a primeira volta resultou em uma quebra da placa final da asa dianteira, que não foi trocada. Isso teve impacto no desempenho, mas também fez com que a equipe e o piloto também tivessem menos dados para analisar.

A seção da placa final de Vettel que se alojou no assoalho da Mercedes de Valterri Bottas - e custou ao piloto uma chance de vitória na corrida - tem uma câmera de imagem térmica acoplada, o que significa que a Ferrari estava voando um pouco 'cega' naquele pneu.

Notavelmente, considerando o nível de danos, o ferrarista teve ritmo bastante decente. Vale destacar que ele chegou a ocupar o quarto lugar em uma fase da corrida, justamente antes do pit stop falho da Ferrari.

Sebastian Vettel, Ferrari Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Portanto, todos os sinais indicam que a Ferrari está no caminho da recuperação e, com a chegada de uma unidade de força revisada prevista para o início da próxima temporada, pode ser capaz de diminuir a diferença para seus rivais.

