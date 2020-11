Detalhe da suspensão do RB16 da Red Bull Racing 1 / 20 Foto de: Giorgio Piola Esta imagem da Red Bull revela a capacidade de ajuste da haste sob a carenagem aerodinâmica

Detalhe do freio dianteiro do AT01 da AlphaTauri 2 / 20 Foto de: Giorgio Piola Uma olhada no conjunto de freio dianteiro do Alpha Tauri AT01 antes da instalação do tambor de freio - observe a tampa montada à direita do disco, isso ajudará a direcionar o fluxo de ar cruzando a face do conjunto, uma vez que o tambor foi montado

Detalhe do freio dianteiro do AT01 da AlphaTauri 3 / 20 Foto de: Giorgio Piola Aqui está o conjunto do freio dianteiro no AT01 com o tambor de freio instalado, como podemos ver a tampa agora ajuda a formar um duto para que o fluxo de ar seja transportado através do conjunto e para que fora da face da roda também seja direcionado de forma mais eficaz

Detalhe lateral do R.S.20 da Renault 4 / 20 Foto de: Giorgio Piola Não ter carroceria nos sidepods do Renault RS20 nos permite ver como a eletrônica e os radiadores são embalados. Observe como ter a longarina de impacto superior montado em uma posição inferior abre um caminho para o fluxo de ar entrar na entrada da cápsula lateral. Observe a tela de arame que foi instalada na frente do radiador para evitar que pedaços maiores de resíduos de pneus derretidos possam se prender ao radiador, o que reduziria o desempenho.

Detalhe frontal do MCL35 da McLaren 5 / 20 Foto de: Giorgio Piola O McLaren MCL35 durante a construção - observe os elementos de suspensão internos expostos, como o amortecedor de elevação, enquanto podemos ver claramente os canais dentro do conjunto do freio que transportam o ar frio da entrada para as pinças do freio

Detalhe do freio dianteiro do MCL35 da McLaren 6 / 20 Foto de: Giorgio Piola A aproximação ao conjunto do freio dianteiro do MCL35 enquanto ainda estava em construção nos mostra como o fluxo de ar é alimentado por dois canais para resfriar o calibrador

Detalhe do freio dianteiro do MCL35 da McLaren 7 / 20 Foto de: Giorgio Piola Uma olhada no conjunto de freio do outro lado com a tubulação de resfriamento da pinça completamente instalada

Detalhe do freio dianteiro do F1 W11 da Mercedes 8 / 20 Foto de: Giorgio Piola O detalhe do duto de freio do Mercedes W11 que fica exposto quando o tambor não está instalado - observe o tubo de desvio prata que leva o fluxo de ar capturado pela concha de entrada principal e o ejeta para fora da face da roda

Detalhe do freio dianteiro do F1 W11 da Mercedes 9 / 20 Foto de: Giorgio Piola Aqui está a montagem com o tambor de freio instalado, observe como a Mercedes não só tem o grande coletor de ar em forma de L, mas também três pequenos coletores embaixo.

Detalhe do freio dianteiro do SF1000 da Ferrari 10 / 20 Foto de: Giorgio Piola A Ferrari voltou às especificações do duto de freio com arco usado desde o início da temporada, em vez da mais fechada testada nas últimas corridas

Detalhe do freio dianteiro do C39 da Alfa Romeo Racing 11 / 20 Foto de: Giorgio Piola A entrada do freio dianteiro da Alfa Romeo tem alguns recursos interessantes para ajudar a desviar e capturar o fluxo de ar e distribuí-lo para os vários componentes internos, permitindo não apenas manter as coisas frias, mas também agindo como uma ferramenta aerodinâmica

Detalhe da asa dianteira do C39 da Alfa Romeo Racing 12 / 20 Foto de: Giorgio Piola A Alfa não se afastou do design de asa dianteiro descarregado introduzido em 2019, mas as abas superiores foram desenvolvidas por completo. Observem como ele usa uma pequena seção Gurney na borda posterior da aba atrás do ajustador para realmente definir as duas seções.

Detalhe do difusor do C39 da Alfa Romeo 13 / 20 Foto de: Giorgio Piola A saída acima da luz de chuva é sempre uma característica digna de nota a se ter em mente, assim como a aba bico de pato acima dela. Enquanto isso, a aba semelhante a uma Gurney abaixo da estrutura de impacto também tem uma ranhura horizontal interessante que só vai até onde a Gurney perfurada abaixo começa a mudar de forma.

Detalhe do difusor do MCL35 da McLaren 14 / 20 Foto de: Giorgio Piola O difusor da McLaren ainda é muito diferente de todos os outros na parte central, com a seção da rampa afinando mais firmemente do que todas as outras equipes.

Detalhe do freio traseiro do Red Bull Racing RB16 15 / 20 Foto de: Giorgio Piola A suspensão traseira e conjunto de freio da Red Bull, que, como você notará, tem a entrada na seção vertical que foi introduzida algumas corridas atrás.

Detalhe do RP20 da Racing Point 16 / 20 Foto de: Giorgio Piola Uma foto interessante aqui, pois mostra como a carroceria do sidepod se encaixa sobre a longarina de impacto lateral. Racing Point é agora a única equipe no grid a ter sua longarina na posição mais alta

Detalhe do freio dianteiro da Williams FW43 17 / 20 Foto de: Giorgio Piola O duto do freio dianteiro no Williams FW43 - observe como a seção inferior da cerca do freio é recortada para permitir as barbatanas.

Detalhe do freio traseiro da Williams FW43 18 / 20 Foto de: Giorgio Piola Na traseira do Williams FW43 podemos ver a entrada que a equipe esculpiu na cerca do freio para que o fluxo de ar seja capturado na abertura de ar entre ele e o pneu

Detalhe dos sidepods do Racing Point RP20 19 / 20 Foto de: Giorgio Piola Uma aproximação do painel defletor da Racing Point - a seção veneziana tem uma forma muito específica, a fim de alterar a direção do fluxo de ar conforme ele passa.