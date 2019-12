Asa traseira do Renault R.S.19 1 / 11 Foto de: Giorgio Piola Quando se tratava da asa traseira, a Renault continuou de onde parou em 2018, utilizando a área livre na zona de transição com estrias. No entanto, a interpretação mais recente apresentava partes da carroceria que também lavavam o fluxo entre as duas superfícies da placa terminal.

Suspensão do Renault F1 Team R.S. 19 2 / 11 Foto de: Giorgio Piola Os novos regulamentos procuraram reinar na complexidade que também havia surgido ao redor dos dutos de freio dianteiro e, embora agora exista um tamanho máximo para os dutos, a Renault optou por algo bastante grande.

Sensor do Renault R.S.19 vs Sensor do Alfa Romeo C38 3 / 11 Foto de: Giorgio Piola A simplificação das asas dianteiras para 2019 levou a muitas opções de design diferentes das equipes. Uma dessas áreas de divergência era o posicionamento de suas câmeras de monitoramento de pneus por infravermelho. Por muito tempo, as equipes as projetaram não apenas para minimizar a interrupção do fluxo de ar ao redor da câmera, optando por um formato de lágrima, mas também para gerenciar melhor o fluxo nas áreas-chave à sua frente. Nesta imagem, podemos ver como a Renault optou inicialmente por um elemento de forma mais traseira e alada na borda da placa final, enquanto a Alfa Romeo, por exemplo, optou por uma cápsula mais avançada.

Asas traseiras do Renault F1 Team R.S.19 4 / 11 Foto de: Giorgio Piola A Renault fez alterações na asa traseira para o GP do Canadá, colocando retalhos (seta vermelha) na parte externa da placa final, a fim de trabalhar a asa com mais força, enquanto nega o efeito que isso tem no vórtice da ponta indutora de arrasto formado acima dela. Enquanto isso, a equipe seguiu as dicas de outras equipes na grade que reprojetaram seu DRS para que a asa e o atuador trabalhassem com mais eficiência e não estendessem demais.

Comparação das asas traseiras do Renault F1 Team R.S.19 5 / 11 Foto de: Giorgio Piola Alterar o downforce para arrastar a configuração da asa é fundamental em certos circuitos, portanto, o design mais recente também incorporou alterações na zona de transição, eliminando a última asa de conexão (seta azul) e introduzindo mais retas na parte externa da placa terminal (seta preta). Isso também levou a uma mudança no formato da área inferior da placa final (seta vermelha), para ajustar como as estruturas de fluxo interagiam umas com as outras.

Bico do Renault F1 Team R.S.19 6 / 11 Foto de: Giorgio Piola Para o GP da França, a equipe francesa decidiu que estava na hora de pular no lado de baixo do bico, adicionando um apêndice à borda dos pilares da asa dianteira, em uma tentativa de redistribuir o fluxo de ar.

Renault F1 Team R.S.19 7 / 11 Foto de: Giorgio Piola Além disso, a equipe optou por introduzir uma nova matriz de defletor, utilizando o fluxo revisado que estava disponível devido à alteração das estruturas de fluxo do novo bico.

Renault F1 Team R.S.19 8 / 11 Foto de: Giorgio Piola Uma olhada na garagem enquanto as tampas do RS19 estão fora nos dá uma excelente visão da unidade de potência, sua instalação e todos os resfriadores auxiliares.

Assoalho do Renault F1 Team R.S.19 9 / 11 Foto de: Giorgio Piola O RS19 com o assoalho exposto nos dá uma excelente visão do separador e da borda do piso, com alinhamento de estrias, que normalmente não vemos quando o carro está montado.

Renault F1 Team R.S.19 10 / 11 Foto de: Giorgio Piola O GP de Singapura coloca um ônus no downforce e, assim, a Renault optou por usar uma Asa T de duas camadas e com fenda.