Análise técnica: veja como a Mercedes segue evoluindo na F1

Enquanto o debate sobre as novidades da Mercedes para a temporada 2020 da Fórmula 1 giraram em torno do Sistema de Direção de Eixo Duplo (DED) e o novo sidepod, há outros detalhes importantes que mostram o quão agressiva a equipe pode ser em busca de uma performance (ainda) melhor.

Isso ficou óbvio no segundo teste de pré-temporada, quando as equipes mudaram o foco, saindo da confiabilidade e passando a testar mudanças que buscavam uma maior velocidade.

Mercedes AMG F1 W11 rear wing detail Photo by: Giorgio Piola Mercedes AMG F1 W11 rear wing Photo by: Giorgio Piola

A Mercedes fez os devidos testes de um novo arranjo dos pilares na asa traseira durante a segunda semana, optando por um único elemento, ao invés de dois com arranjo normal

O pilar, de aparência robusta, não é apenas montado na parte inferior do plano principal da asa, mas também alcança e é mesclado com ativador do DRS, criando uma estrutura central maior, que pode trazer benefícios aerodinâmicos.



A Mercedes não foi a única equipe a fazer algo parecido durante os testes, com a Alfa Romeo testando uma versão com seus dois pilares de montagem em estilo "pescoço de cisne", aumentando sua altura para maximizar o efeito aerodinâmico.

Alfa Romeo Racing C39 rear wing pillar detail comparison Photo by: Giorgio Piola

Novo carro, truques velhos

Essa configuração não é algo novo para a Mercedes, que optou por uma solução semelhante nos últimos anos, chegando até a fazer troca entre duas variantes, dependendo do circuito em que iria correr, e do nível de downforce escolhido para a asa traseira.

Em 2017, optou por seguir uma versão introduzida inicialmente pela Toro Rosso, onde o pilar cruzava o escapamento.

Galeria Lista Pilar único de 2018 1 / 6 Foto de: Giorgio Piola A Mercedes usou as duas soluções em 2018, com o pilar único, visto aqui em uso no GP do Azerbaijão em combinação com um layout de asa em forma de "colher". Pilar duplo de 2018 2 / 6 Foto de: Giorgio Piola Um arranjo de pilar duplo, usando apoiadores no formato "pescoço de cisne" também foi usado naquele ano Combo pilar único e Asa T de 2017 3 / 6 Foto de: Giorgio Piola O carro de 2017 usava um design com pilar único, junto com uma Asa T, ligada ao escapamento Pilar de montagem central da Toro Rosso de 2015 4 / 6 Foto de: Giorgio Piola A Toro Rosso, sempre inovadora, foi a primeira a cruzar o escapamento com o pilar da asa traseira. Acredita-se que isso não apenas deu vantagens, mas também melhorou a dispersão do escape ao sair do tubo principal. Asa traseira ilegal da Renault R.S.17 5 / 6 Foto de: Giorgio Piola Pode ser fácil chegar à conclusão de que você pode usar um suporte de pescoço de cisne e obter os benefícios aerodinâmicos resultantes do seu uso e, em seguida, simplesmente conectá-lo ao módulo de ativação do DRS para conseguir um benefício ainda maior. No entanto, uma interpretação da inovação da Renault, em 2017, estabeleceu um precedente, com a equipe tendo que adicionar uma seção da carroceria entre o pilar e a estrutura principal para cumprir os regulamentos. Asa traseira da Renault com a adição da carroceria ao pilar 6 / 6 Foto de: Giorgio Piola Aqui podemos ver como que ficou a solução da Renault para poder cumprir com o regulamento

Lições dos outros…

Mercedes AMG F1 W10 rear wing detail Photo by: Giorgio Piola

A Mercedes introduziu uma atualização da asa traseira no GP da Alemanha de 2019, apresentando um conjunto de soluções para tentar melhorar a troca entre downforce e arrasto.

Os recortes em formato de dente de serra no canto superior traseiro das placas finais foram mantidos para 2020, mas a equipe fez uma alteração no arranjo de palhetas suspensas abaixo deles.

Mercedes AMG F1 W11 rear wing Photo by: Giorgio Piola Haas F1 Team VF-19 rear wing detail Photo by: Giorgio Piola

O arranjo parece ter sido inspirado em uma solução introduzida pela Haas em 2019, com o primeiro elemento do trio de superfícies de condicionamento de fluxo se estendendo para trás das outras duas pás, ambas com geometria curva na borda inferior.

A estrutura do fluxo de ar criada por eles é claramente otimizada para se adequar ao restante das peças aerodinâmicas da Mercedes na placa final, mas é interessante ver que ideias de outras pessoas, não importa de onde em termos de desempenho relativo, possam ser usadas como base para melhoria.

