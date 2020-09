Red Bull Racing 1 / 22 Foto de: Giorgio Piola Esta foto tem uma riqueza de detalhes, já que não só vemos os furos angulares à frente do pneu traseiro, a suspensão traseira e a carroceria muito estreita no RB16. Você também nota uma protuberância ao redor do piso ao lado do pneu traseiro. Isso abriga o equipamento e o meio de registro para a linha de sondas que estão escondidas sob a caixa vermelha para que não sejam danificados enquanto o carro é movido ao redor do pitlane.

Red Bull Racing 2 / 22 Foto de: Giorgio Piola A versão de downforce extremamente baixo da asa traseira do Red Bull é semelhante à usada no último fim de semana em Spa, mas o ângulo principal foi reduzido ainda mais, enquanto a borda dos flaps superiores foi reduzida e não tem mais um flap Gurney.

Red Bull Racing 3 / 22 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Uma visão geral do novo arranjo frontal do RB16, completo com o conjunto de direção sendo colocado muito mais para trás e o uso de uma saída de duto 'S' muito estreita.

Ferrari 4 / 22 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images A asa dianteira da Ferrari apresenta uma aba superior muito estreita na parte interna para ajustar o equilíbrio do carro de acordo com o nível de downforce sendo usado na parte traseira. Observe também que, embora a maior parte do campo esteja tentando estreitar seus bicos, a Ferrari não optou por isso. Ela mantém o bico estilo ponta do polegar, com uma capa curta e palhetas giratórias para trás.

Ferrari 5 / 22 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images A asa traseira extremamente baixa que a Ferrari instalou neste fim de semana apresenta um ângulo muito raso.

Red Bull Racing 6 / 22 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Esta vista da asa dianteira do RB16 mostra quanto do flap superior foi cortado para reduzir a força descendente que está sendo gerada e equilibrá-la contra o que está sendo criado pela asa traseira.

Red Bull Racing 7 / 22 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Vendo a placa de bargeboard no RB16 você notará como é cada camada acima do plano de referência e também como existem fendas na superfície que a fim de manter a legalidade.

Alfa Romeo 8 / 22 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Vista lateral do Alfa Romeo C39 e das soluções de bargeboard e defletor, o primeiro dos quais foi modificado nos últimos tempos, pois a equipe apenas procura fazer algumas das estruturas aerodinâmicas à medida que passam pelo flanco do carro.

Alfa Romeo 9 / 22 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images A tinta flo-viz é aplicada na asa traseira para garantir que ela esteja funcionando conforme o esperado, já que embora tenha sido testado brevemente em Spa, as condições reais em Monza são um pouco diferentes.

Alfa Romeo 10 / 22 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Olhando para a asa dianteira, a equipe tem um design único para os pilares de montagem, com a superfície superior quase cortada quando comparada com o design que eles geralmente preferem.

Red Bull Racing 11 / 22 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Esta foto do RB16 ilustra perfeitamente o quão pouco ângulo a equipe tem na asa traseira neste fim de semana.

Renault 12 / 22 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images A placa de bargeboard e a região deflectora no Renault RS20 com suas várias superfícies. Parece que a equipe também tinha mais equipamentos de coleta de dados no carro, o sinal revelador sendo a fiação na lateral do chassi que leva ao cockpit.

Williams 13 / 22 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images A Williams também pintou flo-viz na asa traseira do carro de Nicolas Latifi enquanto procuravam uma confirmação visual de como a asa está se comportando em Monza.

Williams 14 / 22 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images A visão frontal do carro de Latifi confirma que ele estava usando uma asa traseira de baixo downforce, em comparação com Roy Nissany, que substituiu George Russell no TL1.

Williams 15 / 22 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Uma foto do carro de Nissany durante TL1 apresentando a asa traseira em forma de colher de maior downforce e asa “T” complementar.

AlphaTauri 16 / 22 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Gasly, após ‘passeio’ pelo cascalho, nos apresenta uma imagem do flo-viz em sua asa traseira.

Racing Point 17 / 22 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez ao volante de seu Racing Point RP20 testa a asa traseira mais baixa, que tem um ângulo mais raso neste fim de semana e nenhum Gurney na borda.

Racing Point 18 / 22 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lance Stroll completou algumas voltas com uma asa “T” montado na parte traseira de seu RP20.

McLaren 19 / 22 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Uma asa traseira relativamente simples de baixa força descendente para a McLaren em Monza, já que a equipe prefere não copiar soluções traseiras complexas como alguns rivais.

McLaren 20 / 22 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images A McLaren correu brevemente com alguns componentes adicionais, uma câmera frontal, provavelmente capturando imagens de alta velocidade para monitorar a vibração (seta branca) com a revelação de sua instalação sendo este encolhimento de cabeamento envolvido no chassi (seta vermelha).

Haas 21 / 22 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images A asa traseira de baixa força descendente da Haas, com seu estilo de gravata borboleta indo para a aba superior, conforme desce para encontrar os separadores de espaço. Observe também a quantidade de ângulo da asa dianteira tirada pela diferença entre o ângulo da asa das áreas externa e interna exibida perto do ajustador.