Os segredos de design do novo carro da Red Bull para temporada de 2021 da Fórmula 1 foram revelados durante os testes de pré-temporada no Bahrein. Dê uma olhada nas últimas descobertas no paddock.

A equipe austríaca foi uma das mais reservadas no lançamento do novo modelo, restringindo fortemente o número de imagens disponibilizadas do RB16B.

No entanto, durante os testes de pré-temporada, que aconteceram no último final de semana no Bahrein, já pudemos entender muito sobre seu conceito de design - e as últimas atualizações.

Uma das áreas de interesse do novo RB16B é a parte traseira, com a equipe tendo gasto suas duas fichas de desenvolvimento em ajustes no suporte da caixa de câmbio e suspensão traseira.

Embora tenham claramente um efeito, essas mudanças têm menos a ver com requisitos de design mecânico e tudo a ver com uma melhoria da aerodinâmica do carro na parte traseira - algo que é especialmente importante quando consideramos as alterações feitas para reduzir o downforce nesta temporada.

A Red Bull se inspirou na rival Mercedes quando se trata de sua nova solução, reorientando a suspensão para que seja colocada no local mais alto e para trás possível.

Isso permite que o fluxo de ar tenha uma passagem mais limpa para a lacuna entre a área lateral do pneu e a borda do difusor, sobre a saliência do difusor (que também foi amplamente modificada para 2021) e para o canal da carenagem semelhante a uma garrafa no centro do carro.

Também é muito interessante ver que, embora a equipe de Christian Horner tenha mantido o design de um único pilar que envolve o escapamento introduzido no final da temporada passada, ela fez mais alterações para 2021.

A tubulação da wastegate, que anteriormente havia sido dividida em duas e foi originalmente colocada no alto ao lado do escapamento principal e mais tarde movida para uma posição mais baixa, agora foi combinada em apenas uma saída maior que fica abaixo do escapamento principal.

Algo que também resultou em uma forma revisada do capô traseiro inclinado para o pilar, uma vez que envolve as duas saídas de exaustão (veja abaixo as comparações com os arranjos de 2020).

As últimas atualizações

Curiosamente, já começamos a ver o carro equipado com mais peças aerodinâmicas em comparação com as imagens divulgadas pelo time há algumas semanas.

Montado na parte inferior da carenagem do Spar de proteção contra impacto lateral, podemos ver que uma nova palheta de controle foi instalada no modelo desde o início dos testes (seta verde).

Isso ajudará a guiar o fluxo de ar que normalmente pode se desprender do entalhe da cápsula lateral, mantendo-o mais próximo da carroceria do carro e melhorando o desempenho aerodinâmico.

No dia da abertura, Max Verstappen recebeu mais um acréscimo, com uma faixa bastante ousada adicionada na seção do assoalho onde o recorte diagonal obrigatório foi feito para este ano (seta vermelha).

É uma solução que vimos no grid, embora com uma aparência diferente, com os vários designs usados para facilitar o efeito certo, dependendo de como o fluxo de ar é puxado em direção a ele a partir do sidepod.

Isso também leva em consideração o quão duro já trabalhou o fluxo de ar com as várias soluções aerodinâmicas na borda do assoalho à sua frente.

O downstream deste outro par de ângulo mais externos agudos, embora menores, (seta azul) foram adicionados ao carro no sábado, quando Sergio Perez assumiu o cockpit.

Esses novos strakes à frente do strake principal procuram compensar o novo recorte do assoalho e a perda de orifícios e fendas totalmente fechados que alteraram o fluxo em torno do pneu traseiro nos anos anteriores.

