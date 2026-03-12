Após a primeira corrida sob as novas regulamentações, a Fórmula 1 destacou o número de ultrapassagens em seus perfis nas redes sociais. A abertura da temporada produziu um total de 120 manobras de ultrapassagem, aproximadamente três vezes mais que no ano anterior. Os pilotos, no entanto, não ficaram particularmente impressionados, com Max Verstappen ressaltando em Xangai que esses números dizem muito pouco.

“Às vezes você tem safety cars, safety cars virtuais, então nunca se pode dizer: agora foram 120 ultrapassagens e depois 60. Depende de como a corrida se desenrola. Não é preto no branco que mais ultrapassagens sempre é melhor. Você também precisa olhar como essas ultrapassagens realmente acontecem,” explicou o piloto da Red Bull.

“Claro que no começo, nas primeiras 10 voltas, algumas pessoas tinham muito pouca bateria e outras tinham mais. Algumas pessoas precisavam vir de mais atrás, como eu, então automaticamente você tem mais ultrapassagens. Alguns carros também abandonaram, então sempre dá para encontrar algo nesses números".

Segundo a maioria dos pilotos, Melbourne foi simplesmente uma questão de passar 'voando' uns pelos outros nas retas, dependendo de como e onde os pilotos usavam sua energia.

A maioria das ultrapassagens foi concluída bem antes da zona de frenagem, o que significa que houve poucas disputas roda a roda nas curvas. Ultrapassagens como a de Oscar Piastri pela parte externa de Lewis Hamilton na Austrália um ano antes estavam ausentes.

A FIA havia dito antes que queria calibrar a força do modo de ultrapassagem de acordo, mas na realidade o cenário na pista teve mais a ver com o uso do modo boost, sendo que o modo de ultrapassagem em si teve apenas um efeito menor, segundo os pilotos.

A maioria das ultrapassagens veio de diferentes formas de usar a energia elétrica, algo que Oliver Bearman resumiu com uma brincadeira divertida: “Eu pensei, acho que vou tentar esse botão de boost e ver como funciona. E então eu estava passando todo mundo nas retas, foi bem engraçado. Parecia que eu estava na F1 e todo mundo estava na F2. Mas aí, claro, você tem que recarregar a bateria de novo, porque senão você fica sem energia na próxima reta".

Onde ultrapassagens com DRS às vezes eram consideradas fáceis demais, esse conjunto de regulamentos levou as coisas a um nível mais extremo. Lando Norris descreveu as corridas com os carros de 2026 como “ainda pior” do que uma volta de classificação e chamou o quadro geral de “muito artificial”.

Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing, Oliver Bearman, Haas F1 Team Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

No paddock, o atual campeão mundial recebeu apoio da grande maioria dos pilotos, incluindo Sergio Pérez. O experiente mexicano já passou por vários conjuntos de regras em sua carreira na F1, mas descreveu este como excessivamente artificial durante o dia de mídia em Xangai: “Achei muito falso, para ser honesto. É tudo só apertar um botão. Você ultrapassa e depois é ultrapassado, no estilo Mario Kart".

Isso resultou no que é chamado no paddock de 'corrida ioiô'. Um piloto usa uma (grande) parte dos 350kW de potência elétrica para completar uma ultrapassagem, mas depois fica sem bateria, permitindo que o rival contra-ataque na próxima reta. Oficialmente isso conta como duas ultrapassagens, mas segundo os pilotos não é assim que a corrida pura deveria ser.

“Não é mais só sobre a ultrapassagem. A ultrapassagem não é suficiente,” disse Charles Leclerc. “Você precisa pensar em como passar o carro usando o mínimo de energia possível, então é uma complexidade a mais".

Dois fatores fizeram a abertura da temporada parecer pior

A pergunta seguinte, claro, é se toda a temporada da F1 vai se transformar em 'corridas ioiô', ou se Albert Park simplesmente exagerou o fenômeno. Franco Colapinto, acredita que é o segundo caso dado o traçado com seções rápidas que se sucedem rapidamente e a dificuldade de recarregar a bateria devido à falta de zonas de frenagem fortes.

“Acho que Melbourne é uma pista muito mais exagerada para essas situações porque estamos muito pobres em energia. Acho que conforme as pistas tiverem frenagens mais fortes e menos alta velocidade, vai ser mais fácil para a energia e vamos ver isso [corrida ioiô] menos", disse o piloto da Alpine.

Por exatamente essa razão, deve ser significativamente melhor em Xangai, apesar da enorme reta de 1,2 quilômetros. “Acho que aqui vai ser muito mais fácil captar [energia] com muitas mais zonas de frenagem, muitas mais curvas lentas,” concordou Piastri. “Acho que é mais difícil em circuitos que são mais rápidos por natureza ou que têm retas muito longas".

Isack Hadjar, Red Bull Racing, Arvid Lindblad, Racing Bulls Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Um segundo aspecto é que equipes e pilotos ainda estão aprendendo sobre essas novas regras. Enquanto a corrida em Melbourne produziu muitas situações não naturais, Leclerc apontou que algo semelhante – embora em menor escala – também aconteceu no início do conjunto de regras anterior.

“Honestamente, no passado, acho que fazíamos isso em cenários mais específicos. Lembro da batalha com o Max em Jeddah 2022, onde estávamos fazendo coisas estranhas na frenagem para ficar atrás no ponto de detecção do DRS".

"Então esses eram os tipos de jogos que você também fazia no passado por razões diferentes. Agora, obviamente, é por um motivo completamente diferente e algo que você faz muito mais regularmente".

Em termos de gerenciamento de energia, os pilotos pareciam convergir gradualmente para uma estratégia semelhante. Isso ficou visível durante a segunda metade do GP da Austrália. Enquanto as voltas iniciais foram um processo de aprendizado para todos – como Bearman descreveu com o botão de boost – as coisas se estabilizaram na segunda metade da prova. Conforme a temporada avança, essa tendência deve continuar.

Verstappen discute possíveis melhorias com a FIA

No entanto, nem todos os pilotos estão convencidos de que as corridas vão melhorar significativamente com o passar do tempo. “É mais uma coisa de Melbourne, sim, mas essa ainda é a tendência. Vai ser assim este ano,” disse Isack Hadjar quando questionado pelo Motorsport.com.

Isso significa que a maioria dos pilotos ainda quer ver mudanças, por exemplo após a avaliação que a FIA programou após o fim de semana sprint na China.

“Bem, espero que não seja assim o ano todo,” disse Verstappen. “Depende um pouco do circuito, mas também depende de como a bateria pode ser usada. Se você perguntar aos pilotos, acho que ninguém realmente gosta de como está acontecendo no momento".

Por essa razão exata, Verstappen compartilhou várias ideias com a FIA – planos para melhorar as corridas – embora deva ser notado que a maioria de suas propostas é voltada para o longo prazo.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Mario Renzi / Formula 1 via Getty Images

“Para esta temporada vai ser bastante difícil,” admitiu Verstappen. “Espero que para a próxima temporada ainda possamos mudar algumas coisas, mas provavelmente seriam mudanças maiores. Para este ano você precisa tentar alcançar velocidades máximas um pouco normais. Se isso tiver que ser feito com um pouco menos de potência da bateria, que seja, eu acho. Mas são todas coisas que eles estão analisando".

“Também acho que precisamos nos afastar de tirar o pé na classificação em certos circuitos, o que simplesmente não faz sentido. Basicamente, isso pune o piloto que quer ir mais rápido. Porque se você olhar os anos passados, em média os pilotos mais rápidos são os que passam mais tempo com pé embaixo durante uma volta. E agora isso funciona contra você".

Quando se trata de melhorar a situação a curto prazo, tanto o lado do uso quanto o lado da recuperação de energia podem ser analisados. Sobre este último, a McLaren testou super clipping até os 350kW completos durante o último dia de testes no Bahrein.

Isso reduziu a necessidade de tirar o pé, mas ainda produz o mesmo efeito visual para os fãs, já que os carros perdem velocidade nas retas enquanto o piloto está com o acelerador a fundo, o que ainda dava um aspecto estranho, com o qual Verstappen concordou: “Sim, para mim essa é uma opção um pouco pior".

Segundo o tetracampeão mundial, seria melhor reduzir a parcela de potência elétrica, pelo menos no modo de corrida. Isso levaria a menos lift-and-coast e super clipping, mas teria um custo. Para começar, isso afastaria ainda mais do equilíbrio quase 50-50 das unidades de potência, e em segundo lugar resultaria em tempos de volta mais lentos.

“Sim, mas eles deveriam ter pensado nisso antes, né?” respondeu Verstappen. “No fim, você só precisa de velocidades um pouco normais, para não ficar sempre dependente de tirar o pé e para poder pilotar naturalmente de novo. Precisamos nos afastar disso [tirar o pé].”

Questionado se essas propostas são apoiadas por várias equipes ou se são principalmente ideias próprias de Verstappen que ele apresentou à FIA, ele respondeu: “A maior parte vem de mim, em termos do que eu acho que seria melhor. No fim, o que eu estou sugerindo é melhor para todos, porque simplesmente melhora as corridas. Não é sobre o que eu quero – é sobre o que é melhor para o esporte".

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

A pergunta final, porém, é se essas propostas têm alguma chance de sucesso, dado que poderiam prejudicar equipes que são particularmente fortes no gerenciamento de energia – notadamente Mercedes e Ferrari.

“Algumas pessoas estão felizes com as regras agora porque estão brigando na frente. Então você sempre tem que levar isso em conta. Alguns vão dizer: ‘Na verdade, estou bem com isso’, porque estão liderando no momento".

Por um lado eu entendo isso. Mas por outro lado você também tem que pensar no esporte, porque, se você viu todo mundo saindo do carro na Austrália, você não viu muitas caras felizes, para ser honesto".

