Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil

Recomendado para você

F1 - Verstappen aprovou demissão de Horner: "Estilo da Red Bull havia se perdido"

F1 - Verstappen aprovou demissão de Horner: "Estilo da Red Bull havia se perdido"

Fórmula 1
Fórmula 1
F1 - Verstappen aprovou demissão de Horner: "Estilo da Red Bull havia se perdido"
F1: Por que Wolff insiste que carros de 2026 podem alcançar 400km/h

F1: Por que Wolff insiste que carros de 2026 podem alcançar 400km/h

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Por que Wolff insiste que carros de 2026 podem alcançar 400km/h
F1: CEO da Red Bull detalha plano para manter Verstappen

F1: CEO da Red Bull detalha plano para manter Verstappen

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de São Paulo
F1: CEO da Red Bull detalha plano para manter Verstappen
F1: "Poderíamos fazer um documentário completo" sobre rixa com Ocon, explica Gasly

F1: "Poderíamos fazer um documentário completo" sobre rixa com Ocon, explica Gasly

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: "Poderíamos fazer um documentário completo" sobre rixa com Ocon, explica Gasly
MotoGP: Marc Márquez define data para voltar a pilotar após lesão

MotoGP: Marc Márquez define data para voltar a pilotar após lesão

MotoGP
MotoGP
MotoGP: Marc Márquez define data para voltar a pilotar após lesão
F1: Vettel destaca habilidade "assustadora" de Verstappen

F1: Vettel destaca habilidade "assustadora" de Verstappen

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Vettel destaca habilidade "assustadora" de Verstappen
Car Racing vence 27ª edição das 500 Milhas de Kart na Granja Viana

Car Racing vence 27ª edição das 500 Milhas de Kart na Granja Viana

Kart
Kart
Car Racing vence 27ª edição das 500 Milhas de Kart na Granja Viana
F1: Ferrari define foco principal para testes em Barcelona

F1: Ferrari define foco principal para testes em Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Ferrari define foco principal para testes em Barcelona
Fórmula 1

Analista de estratégia prevê estreia 'sombria' da Cadillac na F1, apesar de Bottas e Pérez

A ex-estrategista Bernadette Collins comparou o desafio da equipe americana ao início da Haas na F1

Lydia Mee
Editado:
Aviso à Cadillac: por que a entrada na F1 não será um passeio no parque

A entrada da Cadillac na Fórmula 1 não será um sucesso garantido. Pelo menos é isso que Bernadette Collins, analista de estratégia da Sky Sports, acredita. A equipe americana será a décima primeira equipe de corrida a entrar na categoria principal em 2026, contando com a experiência combinada dos dois veteranos Sergio Pérez e Valtteri Bottas.

Leia também:

No entanto, apesar dos novos regulamentos, que podem reorganizar as cartas no grid de largada, Collins espera tempos difíceis para o projeto apoiado pela General Motors. Ela compara a situação com a estreia da equipe Haas na abertura da temporada de 2016 na Austrália.

"Será uma luta para a Cadillac montar uma nova equipe, reunir todas as pessoas a bordo e colocar o carro no grid", explica Collins.

A Haas como um modelo?

A ex-estrategista da Aston Martin relembra seu próprio tempo no paddock, quando Gene Haas trouxe sua equipe para a F1: "Nós estivemos lá [em 2016]. Quando a Haas chegou, eu me lembro muito bem: eu estava na McLaren na época e cheguei à pista na sexta-feira de manhã quando os caras da Haas estavam saindo do paddock para tomar um banho e depois voltar".

Essa 'anedota' ilustra o esforço por trás de uma estreia como essa. "Eles tiveram que sofrer muito para colocar um carro novo no grid para a Austrália", continuou Collins. "Portanto, a tarefa do pessoal da Cadillac não deve ser subestimada".

Seu prognóstico para a primeira corrida é, portanto, sóbrio: "Se eles conseguirem colocar o carro no grid na Austrália, isso seria muito bom para eles. Isso seria uma vitória em muitos aspectos".

NIC GIAFFONE avalia novatos da F1 e LUCAS MORAES revela bastidores da conquista do Mundial de rally

Ouça versão áudio do Podcast

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Distribuição de receita da F1 para equipes gira em torno de R$9 bilhões

Principais comentários
Mais de
Lydia Mee
VÍDEO F1: Mercedes divulga 'ronco' do motor de 2026

VÍDEO F1: Mercedes divulga 'ronco' do motor de 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
VÍDEO F1: Mercedes divulga 'ronco' do motor de 2026
F1: Villeneuve diz que Piastri deve estar se sentindo péssimo e avalia gestão da McLaren

F1: Villeneuve diz que Piastri deve estar se sentindo péssimo e avalia gestão da McLaren

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Villeneuve diz que Piastri deve estar se sentindo péssimo e avalia gestão da McLaren
F1: Gasly expõe 'descaso' da Red Bull e admite que rebaixamento foi um "alívio"

F1: Gasly expõe 'descaso' da Red Bull e admite que rebaixamento foi um "alívio"

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Gasly expõe 'descaso' da Red Bull e admite que rebaixamento foi um "alívio"
Cadillac Racing
Mais de
Cadillac Racing
Audi, Ferrari, Red Bull: Veja quando os carros da F1 2026 serão revelados

Audi, Ferrari, Red Bull: Veja quando os carros da F1 2026 serão revelados

Fórmula 1
Fórmula 1
Audi, Ferrari, Red Bull: Veja quando os carros da F1 2026 serão revelados
F1: Cadillac revela quando carro de estreia irá às pistas pela primeira vez

F1: Cadillac revela quando carro de estreia irá às pistas pela primeira vez

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Cadillac revela quando carro de estreia irá às pistas pela primeira vez
F1: Quais são as metas da Cadillac para estreia em 2026?

F1: Quais são as metas da Cadillac para estreia em 2026?

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Quais são as metas da Cadillac para estreia em 2026?

Últimas notícias

F1 - Verstappen aprovou demissão de Horner: "Estilo da Red Bull havia se perdido"

F1 - Verstappen aprovou demissão de Horner: "Estilo da Red Bull havia se perdido"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1 - Verstappen aprovou demissão de Horner: "Estilo da Red Bull havia se perdido"
F1: Por que Wolff insiste que carros de 2026 podem alcançar 400km/h

F1: Por que Wolff insiste que carros de 2026 podem alcançar 400km/h

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Por que Wolff insiste que carros de 2026 podem alcançar 400km/h
F1: CEO da Red Bull detalha plano para manter Verstappen

F1: CEO da Red Bull detalha plano para manter Verstappen

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de São Paulo
F1: CEO da Red Bull detalha plano para manter Verstappen
F1: "Poderíamos fazer um documentário completo" sobre rixa com Ocon, explica Gasly

F1: "Poderíamos fazer um documentário completo" sobre rixa com Ocon, explica Gasly

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: "Poderíamos fazer um documentário completo" sobre rixa com Ocon, explica Gasly

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros