Analista de estratégia prevê estreia 'sombria' da Cadillac na F1, apesar de Bottas e Pérez
A ex-estrategista Bernadette Collins comparou o desafio da equipe americana ao início da Haas na F1
A entrada da Cadillac na Fórmula 1 não será um sucesso garantido. Pelo menos é isso que Bernadette Collins, analista de estratégia da Sky Sports, acredita. A equipe americana será a décima primeira equipe de corrida a entrar na categoria principal em 2026, contando com a experiência combinada dos dois veteranos Sergio Pérez e Valtteri Bottas.
No entanto, apesar dos novos regulamentos, que podem reorganizar as cartas no grid de largada, Collins espera tempos difíceis para o projeto apoiado pela General Motors. Ela compara a situação com a estreia da equipe Haas na abertura da temporada de 2016 na Austrália.
"Será uma luta para a Cadillac montar uma nova equipe, reunir todas as pessoas a bordo e colocar o carro no grid", explica Collins.
A Haas como um modelo?
A ex-estrategista da Aston Martin relembra seu próprio tempo no paddock, quando Gene Haas trouxe sua equipe para a F1: "Nós estivemos lá [em 2016]. Quando a Haas chegou, eu me lembro muito bem: eu estava na McLaren na época e cheguei à pista na sexta-feira de manhã quando os caras da Haas estavam saindo do paddock para tomar um banho e depois voltar".
Essa 'anedota' ilustra o esforço por trás de uma estreia como essa. "Eles tiveram que sofrer muito para colocar um carro novo no grid para a Austrália", continuou Collins. "Portanto, a tarefa do pessoal da Cadillac não deve ser subestimada".
Seu prognóstico para a primeira corrida é, portanto, sóbrio: "Se eles conseguirem colocar o carro no grid na Austrália, isso seria muito bom para eles. Isso seria uma vitória em muitos aspectos".
