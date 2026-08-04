F1 - Andrea Stella: atualização corrige erro conceitual na McLaren

No GP da Hungria, que antecedeu as férias da Fórmula 1, a McLaren voltou ao caminho das vitórias por meio de Lando Norris, com o atual campeão mundial retornando ao lugar mais alto do pódio e devolvendo o time de Woking às glórias, após as celebrações do título dele no ano passado e das duas taças de construtores mais recentes da categoria máxima do automobilismo.

A escuderia inglesa levou para Hungaroring um amplo pacote de atualizações, construído sobretudo em torno de um novo assoalho, e que aparentemente se ajustou perfeitamente às exigências em Budapeste. "Penso que a melhoria do ponto de vista da competitividade pode ser atribuída inteiramente às atualizações", afirmou o chefe do time britânico, Andrea Stella.

Ainda assim, o italiano admite que a equipe não pensava necessariamente que o ganho de tempo por volta seria suficiente para a pole na Hungria. "E definitivamente não teríamos pensado que seria suficiente para impor um ritmo tão forte na corrida", sublinhou Stella.

Mas Norris conseguiu abrir vantagem à frente, o que ficou particularmente evidente quando o britânico teve pista livre. No fim, cruzou a linha com 15 segundos de margem sobre Max Verstappen, embora Stella não queira superestimar a diferença de ritmo.

"Aqui também depende muito de que pneu se está usando, em que fase os pneus se encontram e quão velhos são. Portanto, não quero tirar conclusões precipitadas, mas parece que na corrida talvez tenhamos tido uma vantagem um pouco maior do que na qualificação", afirmou Andrea -- no quali, a vantagem de Norris sobre o segundo piloto mais rápido, seu compatriota Lewis Hamilton, da Ferrari, foi de apenas 0s012.

Lando Norris dominierte im runderneuerten MCL40 von McLaren Foto: Getty Images

Com as suas atualizações, a McLaren está corrigindo os erros conceptuais do seu carro deste ano. Segundo Stella, as melhorias no monoposto seguem um conceito. "Depois da conclusão do MCL40 - e, até certo ponto, também ao observar os conceitos de alguns carros que eram mais rápidos do que nós - percebemos que tínhamos de corrigir o rumo", explicou.

"Desta perspetiva, só posso expressar um grande 'obrigado' e um enorme elogio ao nosso departamento de aerodinâmica, que compreendeu o que era necessário em termos de desenvolvimento conceitual. E sabemos: quando a McLaren compreende qual direção deve ser tomada, somos capazes de desenvolver de forma muito eficaz", seguiu o chefe da equipe de Woking.

Os pneus continuam no foco

O que também é um tema central para o time é a afinação do pacote com os pneus. A McLaren era considerada, nos últimos anos, muito gentil com os pneus e tinha vantagens em relação à concorrência nesse aspecto. Sobretudo em corridas quentes, essas vantagens vinham à tona, enquanto em corridas mais frias, como Las Vegas, frequentemente surgiam problemas.

Como a Hungria tradicionalmente está entre as corridas mais quentes do calendário, Stella quer esperar para ver o cenário nas próximas etapas. Ele pondera: "Ainda temos de se ver se também somos competitivos quando as corridas 'estão no lado mais frio'."

"Quando tivemos, por exemplo, uma corrida fria no Canadá, não estivemos tão bem. Portanto, ainda há algum trabalho a fazer na interação com os pneus, mas parece que algumas das melhorias foram eficazes em condições quentes", afirmou Stella.

Ao mesmo tempo, o chefe de equipe também elogia a fabricação e a logística em relação ao pacote da Hungria, pois a escuderia teve "extremamente pouco tempo" para entregar as peças. "Algumas peças chegaram apenas na sexta-feira à noite, para serem montadas no carro de Oscar [Piastri] no sábado de manhã. Portanto, foi uma corrida contra o tempo".

Meio segundo para o melhor?

A questão é se a McLaren consegue manter permanentemente a sua forma e ser consistentemente candidata a poles e vitórias. Segundo Stella, isso depende de a sua equipe conseguir trazer mais melhorias para o MCL40. "Se quisermos ser capazes de lutar constantemente por vitórias no futuro, temos de focar em entregar mais atualizações".

Esse é naturalmente o plano, mas Stella sublinha também que na McLaren não são ingênuos. "Sabemos que esse será o plano de todas as equipas. Portanto, é, como sempre foi nesta temporada de 2026, uma corrida nas atualizações."

Stella espera que o melhor carro ainda encontre até meio segundo até ao fim da temporada. "Portanto, definitivamente ainda há muito trabalho pela frente para todos, não apenas para a McLaren."

"A boa notícia é que a McLaren está agora novamente no meio desta corrida de desenvolvimento e, ao mesmo tempo, a lutar pela liderança", completou o chefe da escuderia britânica.

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