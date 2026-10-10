Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1: Entenda como Hamilton “passou do limite” e ficou sem a pole em Singapura

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapura
F1: Entenda como Hamilton “passou do limite” e ficou sem a pole em Singapura

F1: Mesmo com pole em Singapura, Verstappen se mantém cauteloso sobre corrida e alerta sobre largada

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapura
F1: Mesmo com pole em Singapura, Verstappen se mantém cauteloso sobre corrida e alerta sobre largada

F1 - Bortoleto detalha erro no Q2 em Singapura: "Tentei demais"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapura
F1 - Bortoleto detalha erro no Q2 em Singapura: "Tentei demais"

F1 - Verstappen na pole, Russell em último e Bortoleto em 14º: Confira grid de largada do GP de Singapura

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapura
F1 - Verstappen na pole, Russell em último e Bortoleto em 14º: Confira grid de largada do GP de Singapura

F1: Verstappen bate Leclerc e Hamilton e é pole em Singapura, com Bortoleto em 14º; Participe do debate AO VIVO no Q4

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapura
F1: Verstappen bate Leclerc e Hamilton e é pole em Singapura, com Bortoleto em 14º; Participe do debate AO VIVO no Q4

F1: Verstappen supera Ferraris e faz a pole para o GP de Singapura; Bortoleto larga em 14º com punição de Russell

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapura
F1: Verstappen supera Ferraris e faz a pole para o GP de Singapura; Bortoleto larga em 14º com punição de Russell

Márquez critica exigências promocionais da MotoGP após pódio "desumano" na sprint da Indonésia

MotoGP
MotoGP
GP da Indonésia
Márquez critica exigências promocionais da MotoGP após pódio "desumano" na sprint da Indonésia

MotoGP - Fernández detona Bezzecchi por acidente na largada da sprint: "Ele sabe que não podia ter feito isso"

MotoGP
MotoGP
GP da Indonésia
MotoGP - Fernández detona Bezzecchi por acidente na largada da sprint: "Ele sabe que não podia ter feito isso"
Fórmula 1 GP de Singapura

Antonelli amplia vantagem após novo abandono de Russell; veja a classificação da F1 após a sprint de Singapura

Italiano se beneficiou do caos na prova para terminar em quarto

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:

A situação vai ficando cada vez melhor para Andrea Kimi Antonelli. Com o quarto lugar na corrida sprint do GP de Singapura deste sábado em meio a mais um abandono de George Russell, o italiano aumenta ainda mais sua vantagem na liderança, se aproximando da conquista de seu primeiro título na Fórmula 1.

Leia também:

O piloto da Mercedes chegou a 325 pontos contra 236 de Russell, uma diferença de 89 tentos entre os companheiros. O britânico, inclusive, precisa se preocupar com Lewis Hamilton, que se aproxima novamente, agora com 221.

Charles Leclerc é o quarto com 197, apenas um a mais que o vencedor deste sábado, Max Verstappen, em quinto.

Posição Piloto Pontos Australia China Japan United States Canada Monaco Spain Austria United Kingdom Belgium Hungary Netherlands Italy Spain Azerbaijan Bahrain Singapore United States Mexico Brazil United States Qatar United Arab Emirates
1 ItalyA. AntonelliMercedes 325 18/2 29 25/1 28 31 25/1 - 15/3 8 25/1 15/3 23 25/1 25/1 10/5 18/2 5/4 - - - - - -
2 United KingdomG. RussellMercedes 236 25/1 26 12/4 17 8 - 18/2 25/1 23 - 6/7 23 18/2 10/5 25/1 - - - - - - - -
3 United KingdomL. HamiltonFerrari 221 12/4 21 8/6 10 21 18/2 25/1 10/5 22 12/4 10/5 14 8/6 - 8/6 15/3 7/2 - - - - - -
4 MonacoC. LeclercFerrari 197 15/3 19 15/3 10 16 - - 4/8 29 18/2 12/4 17 - 12/4 12/4 12/4 6/3 - - - - - -
5 NetherlandsM. VerstappenRed Bull Racing 196 8/6 - 4/8 14 17 - 12/4 18/2 3 15/3 18/2 3 15/3 18/2 18/2 25/1 8/1 - - - - - -
6 United KingdomL. NorrisMcLaren 189 10/5 5 10/5 26 7 - 15/3 6/7 18 6/7 25/1 31 12/4 15/3 - 2/9 1/8 - - - - - -
7 AustraliaO. PiastriMcLaren 128 - 3 18/2 22 5 12/4 10/5 12/4 2 10/5 - 12 10/5 4/8 - 8/6 - - - - - - -
8 FranceI. HadjarRed Bull Racing 96 - 4 - - 10 15/3 8/6 8/6 10 8/6 8/6 - - - 15/3 10/5 - - - - - - -
9 New ZealandL. LawsonRB 69 - 8 2/9 - 6 10/5 4/8 2/9 9 - 4/8 6 - 8/6 - 6/7 4/5 - - - - - -
10 FranceP. GaslyAlpine 41 1/10 8 6/7 1 4 6/7 6/7 - 1 - - 2 6/7 - - - - - - - - - -
11 United KingdomA. LindbladRB 38 4/8 - - - 1 8/6 2/9 1/10 6 2/9 1/10 - 4/8 2/9 6/7 1/10 - - - - - - -
12 ArgentinaF. ColapintoAlpine 27 - 1 - 6 8 - 1/10 - 2 1/10 - - 2/9 6/7 - - - - - - - - -
13 United KingdomO. BearmanHaas F1 Team 23 6/7 11 - - 1 - - - - - - - - - 2/9 - 3/6 - - - - - -
14 BrazilG. BortoletoAudi 10 2/9 - - - - - - - 4 4/8 - - - - - - - - - - - - -
15 GermanyN. HulkenbergAudi 9 - - - - - - - - - - 2/9 4 - 1/10 - - 2/7 - - - - - -
16 FranceE. OconHaas F1 Team 7 - - 1/10 - - 2/9 - - - - - - - - 4/8 - - - - - - - -
17 SpainF. AlonsoAston Martin Racing 7 - - - - - 1/10 - - - - - 2 - - - 4/8 - - - - - - -
18 SpainC. Sainz Jr.Williams 7 - 2 - 2 2 - - - - - - - - - 1/10 - - - - - - - -
19 ThailandA. AlbonWilliams 5 - - - 1 - 4/8 - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 JapanY. TsunodaRB 1 - - - - - - - - - - - - 1/10 - - - - - - - - - -
21 CanadaL. StrollAston Martin Racing   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
22 FinlandV. BottasCadillac-Ferrari   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
23 MexicoS. PerezCadillac-Ferrari   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Max REVIVE, F1 não é à PROVA D’ÁGUA, Kimi QUASE LÁ, 2ª força INDECIFRÁVEL, Hamilton, BORTOLETO e cia

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Com vitória de Verstappen, confira o resultado final da corrida sprint do GP de Singapura de F1
Próximo artigo VÍDEO F1: O acidente que tirou Bortoleto da sprint de Singapura e o que disse o brasileiro após a prova em Marina Bay

Principais comentários
Mais de
Guilherme Longo

F1: Verstappen supera Ferraris e faz a pole para o GP de Singapura; Bortoleto larga em 14º com punição de Russell

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapura
F1: Verstappen supera Ferraris e faz a pole para o GP de Singapura; Bortoleto larga em 14º com punição de Russell

MotoGP: 17º na sprint, Moreira não vê solução para melhora no domingo

MotoGP
MotoGP
GP da Indonésia
MotoGP: 17º na sprint, Moreira não vê solução para melhora no domingo

Com vitória de Verstappen, confira o resultado final da corrida sprint do GP de Singapura de F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapura
Com vitória de Verstappen, confira o resultado final da corrida sprint do GP de Singapura de F1

Últimas notícias

F1: Entenda como Hamilton “passou do limite” e ficou sem a pole em Singapura

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Singapura
F1: Entenda como Hamilton “passou do limite” e ficou sem a pole em Singapura

F1: Mesmo com pole em Singapura, Verstappen se mantém cauteloso sobre corrida e alerta sobre largada

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Singapura
F1: Mesmo com pole em Singapura, Verstappen se mantém cauteloso sobre corrida e alerta sobre largada

F1 - Bortoleto detalha erro no Q2 em Singapura: "Tentei demais"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Singapura
F1 - Bortoleto detalha erro no Q2 em Singapura: "Tentei demais"

F1 - Verstappen na pole, Russell em último e Bortoleto em 14º: Confira grid de largada do GP de Singapura

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Singapura
F1 - Verstappen na pole, Russell em último e Bortoleto em 14º: Confira grid de largada do GP de Singapura