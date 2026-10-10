Antonelli amplia vantagem após novo abandono de Russell; veja a classificação da F1 após a sprint de Singapura
Italiano se beneficiou do caos na prova para terminar em quarto
A situação vai ficando cada vez melhor para Andrea Kimi Antonelli. Com o quarto lugar na corrida sprint do GP de Singapura deste sábado em meio a mais um abandono de George Russell, o italiano aumenta ainda mais sua vantagem na liderança, se aproximando da conquista de seu primeiro título na Fórmula 1.
O piloto da Mercedes chegou a 325 pontos contra 236 de Russell, uma diferença de 89 tentos entre os companheiros. O britânico, inclusive, precisa se preocupar com Lewis Hamilton, que se aproxima novamente, agora com 221.
Charles Leclerc é o quarto com 197, apenas um a mais que o vencedor deste sábado, Max Verstappen, em quinto.
|Posição
|Piloto
|Pontos
|1
|A. AntonelliMercedes
|325
|18/2
|29
|25/1
|28
|31
|25/1
|-
|15/3
|8
|25/1
|15/3
|23
|25/1
|25/1
|10/5
|18/2
|5/4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|G. RussellMercedes
|236
|25/1
|26
|12/4
|17
|8
|-
|18/2
|25/1
|23
|-
|6/7
|23
|18/2
|10/5
|25/1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|L. HamiltonFerrari
|221
|12/4
|21
|8/6
|10
|21
|18/2
|25/1
|10/5
|22
|12/4
|10/5
|14
|8/6
|-
|8/6
|15/3
|7/2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|C. LeclercFerrari
|197
|15/3
|19
|15/3
|10
|16
|-
|-
|4/8
|29
|18/2
|12/4
|17
|-
|12/4
|12/4
|12/4
|6/3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|M. VerstappenRed Bull Racing
|196
|8/6
|-
|4/8
|14
|17
|-
|12/4
|18/2
|3
|15/3
|18/2
|3
|15/3
|18/2
|18/2
|25/1
|8/1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|L. NorrisMcLaren
|189
|10/5
|5
|10/5
|26
|7
|-
|15/3
|6/7
|18
|6/7
|25/1
|31
|12/4
|15/3
|-
|2/9
|1/8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|O. PiastriMcLaren
|128
|-
|3
|18/2
|22
|5
|12/4
|10/5
|12/4
|2
|10/5
|-
|12
|10/5
|4/8
|-
|8/6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|I. HadjarRed Bull Racing
|96
|-
|4
|-
|-
|10
|15/3
|8/6
|8/6
|10
|8/6
|8/6
|-
|-
|-
|15/3
|10/5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|L. LawsonRB
|69
|-
|8
|2/9
|-
|6
|10/5
|4/8
|2/9
|9
|-
|4/8
|6
|-
|8/6
|-
|6/7
|4/5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|P. GaslyAlpine
|41
|1/10
|8
|6/7
|1
|4
|6/7
|6/7
|-
|1
|-
|-
|2
|6/7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|A. LindbladRB
|38
|4/8
|-
|-
|-
|1
|8/6
|2/9
|1/10
|6
|2/9
|1/10
|-
|4/8
|2/9
|6/7
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|12
|F. ColapintoAlpine
|27
|-
|1
|-
|6
|8
|-
|1/10
|-
|2
|1/10
|-
|-
|2/9
|6/7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|13
|O. BearmanHaas F1 Team
|23
|6/7
|11
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2/9
|-
|3/6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|14
|G. BortoletoAudi
|10
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|4/8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|15
|N. HulkenbergAudi
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2/9
|4
|-
|1/10
|-
|-
|2/7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|16
|E. OconHaas F1 Team
|7
|-
|-
|1/10
|-
|-
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4/8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|17
|F. AlonsoAston Martin Racing
|7
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|-
|-
|4/8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|18
|C. Sainz Jr.Williams
|7
|-
|2
|-
|2
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|19
|A. AlbonWilliams
|5
|-
|-
|-
|1
|-
|4/8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|Y. TsunodaRB
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|L. StrollAston Martin Racing
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|22
|V. BottasCadillac-Ferrari
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|23
|S. PerezCadillac-Ferrari
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Max REVIVE, F1 não é à PROVA D’ÁGUA, Kimi QUASE LÁ, 2ª força INDECIFRÁVEL, Hamilton, BORTOLETO e cia
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