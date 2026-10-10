A situação vai ficando cada vez melhor para Andrea Kimi Antonelli. Com o quarto lugar na corrida sprint do GP de Singapura deste sábado em meio a mais um abandono de George Russell, o italiano aumenta ainda mais sua vantagem na liderança, se aproximando da conquista de seu primeiro título na Fórmula 1.

O piloto da Mercedes chegou a 325 pontos contra 236 de Russell, uma diferença de 89 tentos entre os companheiros. O britânico, inclusive, precisa se preocupar com Lewis Hamilton, que se aproxima novamente, agora com 221.

Charles Leclerc é o quarto com 197, apenas um a mais que o vencedor deste sábado, Max Verstappen, em quinto.

Posição Piloto Pontos 1 A. Antonelli Mercedes 325 18 /2 29 25 /1 28 31 25 /1 - 15 /3 8 25 /1 15 /3 23 25 /1 25 /1 10 /5 18 /2 5 /4 - - - - - - 2 G. Russell Mercedes 236 25 /1 26 12 /4 17 8 - 18 /2 25 /1 23 - 6 /7 23 18 /2 10 /5 25 /1 - - - - - - - - 3 L. Hamilton Ferrari 221 12 /4 21 8 /6 10 21 18 /2 25 /1 10 /5 22 12 /4 10 /5 14 8 /6 - 8 /6 15 /3 7 /2 - - - - - - 4 C. Leclerc Ferrari 197 15 /3 19 15 /3 10 16 - - 4 /8 29 18 /2 12 /4 17 - 12 /4 12 /4 12 /4 6 /3 - - - - - - 5 M. Verstappen Red Bull Racing 196 8 /6 - 4 /8 14 17 - 12 /4 18 /2 3 15 /3 18 /2 3 15 /3 18 /2 18 /2 25 /1 8 /1 - - - - - - 6 L. Norris McLaren 189 10 /5 5 10 /5 26 7 - 15 /3 6 /7 18 6 /7 25 /1 31 12 /4 15 /3 - 2 /9 1 /8 - - - - - - 7 O. Piastri McLaren 128 - 3 18 /2 22 5 12 /4 10 /5 12 /4 2 10 /5 - 12 10 /5 4 /8 - 8 /6 - - - - - - - 8 I. Hadjar Red Bull Racing 96 - 4 - - 10 15 /3 8 /6 8 /6 10 8 /6 8 /6 - - - 15 /3 10 /5 - - - - - - - 9 L. Lawson RB 69 - 8 2 /9 - 6 10 /5 4 /8 2 /9 9 - 4 /8 6 - 8 /6 - 6 /7 4 /5 - - - - - - 10 P. Gasly Alpine 41 1 /10 8 6 /7 1 4 6 /7 6 /7 - 1 - - 2 6 /7 - - - - - - - - - - 11 A. Lindblad RB 38 4 /8 - - - 1 8 /6 2 /9 1 /10 6 2 /9 1 /10 - 4 /8 2 /9 6 /7 1 /10 - - - - - - - 12 F. Colapinto Alpine 27 - 1 - 6 8 - 1 /10 - 2 1 /10 - - 2 /9 6 /7 - - - - - - - - - 13 O. Bearman Haas F1 Team 23 6 /7 11 - - 1 - - - - - - - - - 2 /9 - 3 /6 - - - - - - 14 G. Bortoleto Audi 10 2 /9 - - - - - - - 4 4 /8 - - - - - - - - - - - - - 15 N. Hulkenberg Audi 9 - - - - - - - - - - 2 /9 4 - 1 /10 - - 2 /7 - - - - - - 16 E. Ocon Haas F1 Team 7 - - 1 /10 - - 2 /9 - - - - - - - - 4 /8 - - - - - - - - 17 F. Alonso Aston Martin Racing 7 - - - - - 1 /10 - - - - - 2 - - - 4 /8 - - - - - - - 18 C. Sainz Jr. Williams 7 - 2 - 2 2 - - - - - - - - - 1 /10 - - - - - - - - 19 A. Albon Williams 5 - - - 1 - 4 /8 - - - - - - - - - - - - - - - - - 20 Y. Tsunoda RB 1 - - - - - - - - - - - - 1 /10 - - - - - - - - - - 21 L. Stroll Aston Martin Racing - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22 V. Bottas Cadillac-Ferrari - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23 S. Perez Cadillac-Ferrari - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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