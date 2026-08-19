O GP da Holanda deste fim de semana marca o retorno da Fórmula 1 após as férias de meio de temporada, com a reta final do ano se aproximando

Zandvoort representa a metade da temporada, com os candidatos ao título já definidos, legados construídos e vagas no grid para a próxima temporada sendo conquistadas ou perdidas após a pausa.

Portanto, há muito o que esperar neste fim de semana, e aqui estão cinco pontos a serem observados.

Reta final para Antonelli

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Aparentemente, nada impede que Kimi Antonelli, de 19 anos, se torne o mais jovem campeão mundial de F1 da história em 2026. O piloto da Mercedes tem uma vantagem de 50 pontos sobre o segundo colocado, Lewis Hamilton, e nunca um líder do campeonato desperdiçou uma vantagem tão grande após a pausa.

Certamente não era o que se esperava na pré-temporada, com o companheiro de equipe de Antonelli, George Russell, entrando na disputa como o grande favorito ao título, mas desde a segunda etapa, na China, o italiano tem se destacado.

O segredo do bom desempenho de Antonelli tem sido seu ritmo em uma volta, com seis poles nesta temporada, e sempre que o piloto, em seu segundo ano no campeonato, sofreu um revés, ele se recuperou de maneira digna de um campeão.

Veja o caso da Bélgica, onde ele dominou largando da pole, apesar de não ter marcado pontos em duas das três etapas anteriores (Barcelona e Silverstone) devido a problemas de confiabilidade. Antonelli certamente parece um futuro campeão, e agora resta apenas a reta final para sua coroação.

O que torna isso ainda mais impressionante é que Antonelli deu um grande salto em relação ao ano passado, quando passou por uma temporada de estreia cheia de altos e baixos, com destaque para aquela difícil sequência de corridas na Europa no meio da temporada.

Em Zandvoort, por exemplo, ele saiu da pista desnecessariamente no TL1 antes de terminar a corrida fora da zona de pontuação, após uma penalidade de 10s por bater em Charles Leclerc na curva 3. Não há motivo para pensar que ele terá dificuldades desta vez.

- Ed Hardy

Mudança na Red Bull

Isack Hadjar, Red Bull Racing, Liam Lawson, Racing Bulls Foto: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Um piloto que sempre elogiou Antonelli é o tetracampeão mundial Max Verstappen, que neste fim de semana terá mais uma mudança de companheiro de equipe na Red Bull. Só que, desta vez, não se trata de uma questão de desempenho, já que Isack Hadjar lesionou o punho durante um treino na academia.

O piloto de 21 anos não foi considerado apto para correr em Zandvoort, onde conquistou seu único pódio na F1, e por isso será substituído por Liam Lawson, da Racing Bulls. Será a terceira prova de Lawson pela Red Bull, após ter sido rebaixado pela equipe no início de 2025 devido a um péssimo início de temporada.

Desta vez, porém, ele está mais maduro, já que o neozelandês ocupa a nona posição na classificação e é o 'melhor do resto' atrás das quatro equipes de ponta. Sua vaga ao lado do novato Arvid Lindblad na Racing Bulls será ocupada pelo reserva Yuki Tsunoda, que assumiu o lugar de Lawson na Red Bull no ano passado, mas acabou sendo substituído por Hadjar em 2026.

2026 não tem sido exatamente um ano incrível para a Red Bull, que está em quarto lugar na classificação e 43 pontos atrás da McLaren, terceira colocada, mas Verstappen conquistou um pódio nas duas últimas corridas — Spa e Budapeste —, enquanto Hadjar terminou em sexto em ambas.

Portanto, há uma oportunidade para Lawson impressionar e realmente deixar sua marca como alguém que se recuperou do período difícil que passou no ano passado. Uma classificação para o Q3 e uma boa pontuação devem marcar um bom fim de semana para o neozelandês, que fez sua estreia na F1 em Zandvoort 2023.

Já para Tsunoda, talvez seja uma tarefa mais difícil, considerando sua pouca experiência com os carros de 2026, mas ele está assumindo um carro da Racing Bulls que lidera confortavelmente o meio de pelotão, tendo somado pontos nas últimas sete etapas.

- Ed Hardy

Adeus, Zandvoort

Zandvoort Foto: Erik Junius

Verstappen não só terá um novo companheiro de equipe neste fim de semana, como esta também será sua última corrida em casa por um futuro indefinido, já que Zandvoort ficará fora do calendário a partir de 2027. É um momento bastante decepcionante, pois o GP da Holanda contribuiu muito para a F1 desde que encerrou seu hiato de 36 anos ao retornar em 2021.

Acima de tudo, proporcionou ao piloto estrela da F1 uma corrida em casa. Verstappen foi, em grande parte, a razão do retorno da Holanda ao campeonato e certamente deu o seu melhor, vencendo o GP da Holanda por três vezes — um recorde — nos últimos cinco anos.

Mas ele não conseguiu vencer as duas últimas edições devido ao domínio da McLaren — compartilhado por Lando Norris e Oscar Piastri — e é improvável que ele encerre essa sequência sem vitórias no domingo, devido à superioridade da equipe de Woking, da Mercedes e da Ferrari.

Verstappen ainda usará um capacete especial para marcar a última corrida em Zandvoort, que anunciou seu encerramento no final de 2024 por várias razões, incluindo financeiras. Em vez disso, o circuito à beira-mar holandês fará parte do calendário da Fórmula E quando esta introduzir a promissora era Gen4 na temporada 2026-27.

- Ed Hardy

Hora H para a Honda e a Aston Martin

Aston Martin F1 Team AMR26 Honda Foto: Chris Graythen / Getty Images

Você ficou sabendo que a Aston Martin teve um início de temporada difícil? Isso já foi mencionado, discutido e analisado exatamente 15 mil vezes desde que a equipe chegou atrasada aos testes de pré-temporada.

Agora, porém, as coisas estão mudando, e várias atualizações aerodinâmicas feitas na Hungria antes das férias de meio de ano se mostraram promissoras. O próximo passo para tentar reverter a situação da equipe é uma atualização do motor da Honda.

Esse passo crucial para a montadora japonesa ocorrerá em Zandvoort, neste fim de semana, onde a Honda implementará uma atualização na parte de combustão interna que deve melhorar o desempenho e a dirigibilidade. O objetivo das novas peças é ajudar a Aston Martin a voltar ao “meio de pelotão”, segundo o engenheiro-chefe da Honda na F1, Shintaro Orihara.

O AMR26 precisa de um aumento de potência para alcançar o pelotão intermediário, e algumas estimativas sugerem que as novas peças poderiam trazer até 30 cv para o carro de Zandvoort.

É verdade que o circuito holandês não é o mais exigente em termos de potência no calendário da F1, mas, aliada às outras atualizações que a equipe já implementou, uma melhoria no motor poderia ajudar a Aston a se distanciar da Cadillac na parte de trás do pelotão.

Além disso, um fim de semana para se familiarizar com a nova unidade na Holanda proporcionará aprendizados essenciais que a equipe, que vem enfrentando dificuldades, poderá levar para Monza, o templo da velocidade, daqui a algumas semanas. Talvez haja finalmente uma luz no fim do túnel para Fernando Alonso, Lance Stroll e o restante da equipe da Aston.

- Owen Bellwood

Budkowski assume a chefia da Cadillac após a saída repentina de Lowdon

Marcin, Budkowski, Cadillac Foto: Cadillac Communications

O paddock da F1 receberá um rosto novo — mas familiar — quando retornar do recesso, com Marcin Budkowski assumindo seu primeiro fim de semana de corrida como chefe de equipe da Cadillac em Zandvoort.

Graeme Lowdon foi encarregado de construir a Cadillac do zero. E isso deve ser entendido literalmente, já que ele supervisionou a construção das instalações da nova equipe de F1 e o recrutamento de pessoal-chave, incluindo seus dois pilotos, Sergio Pérez e Valtteri Bottas.

Foi uma tarefa gigantesca concluída em um prazo notavelmente curto – especialmente para os padrões e a escala das equipes de F1 atuais –, e a Cadillac, desde então, teve uma estreia sólida no grid como a 11ª equipe. Ela manteve-se confortavelmente à frente da experiente Aston Martin até que esta, finalmente, apresentou um grande pacote de atualizações na etapa anterior, na Hungria.

No entanto, o CEO da Cadillac, Dan Towriss, decidiu que o mandato de Lowdon havia chegado ao fim e, como explicou posteriormente, tomou a decisão unilateral de colocar Budkowski no comando da equipe.

O polonês, formado na França, traz décadas de experiência e cargos de liderança, tendo trabalhado com equipes como Ferrari, McLaren e Alpine, além de ter atuado no departamento técnico de F1 da FIA.

Agora, ele enfrenta a tarefa de levar a Cadillac para a próxima fase de seu projeto: tornar-se um verdadeiro competidor no meio de pelotão, um processo que a alta cúpula da equipe parece disposta a tornar o mais curto possível.

- Federico Faturos

AULA de HELINHO: Tetra da Indy500, RIVALIDADES, o FLERTE com a F1 via Toyota, BORTOLETO e MUITO MAIS

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